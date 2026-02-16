El ahorro gestionado por las aseguradas aumenta un 5,44% en 2025 y roza los 214.200 millones de euros

Las aseguradoras gestionaban 214.289 millones de sus clientes a través de todo tipo de seguros de vida ahorro a cierre de 2025, una cifra un 5,44% superior a la de un año antes, según datos de Unespa.

A esta cantidad se suman otros 68.281 millones correspondientes al patrimonio de los planes de pensiones cuya gestión corre a cargo de aseguradoras, que aumentaron un 5,34% interanual.

En total, el sector asegurador tenía encomendados 289.929 millones de euros al acabar el cuarto trimestre del año, un 5,35% más que en diciembre de 2024.

Los productos de ahorro que más tiraron del crecimiento fueron los seguros unit-linked, vinculados a activos en los que el riesgo lo asume el tomador, que elevaron su patrimonio bajo gestión un 12,45% hasta 29.931 millones de euros.

También destacó la transformación de patrimonio en rentas vitalicias, cuyas provisiones técnicas aumentaron un 11,23%, hasta los 2.714 millones.

Rentas vitalicias ​

Dentro de los seguros de vida ahorro, los capitales diferidos alcanzaron los 53.632 millones de euros, un 7,63% más que un año antes.

Las rentas vitalicias y temporales sumaron 98.609 millones, tras crecer un 3,99%, mientras que los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) avanzaron un 3,21%, hasta 15.894 millones de euros.​

No todas las líneas evolucionaron al alza. Los planes de previsión asegurados (PPA) redujeron su volumen un 5,19%, hasta 9.925 millones, y los seguros individuales de ahorro a largo plazo (SIALP) descendieron un 1,81%, hasta 3.583 millones de euros.​

En el negocio de vida riesgo, las aseguradoras ingresaron 5.815 millones de euros en primas al cierre de 2025, lo que representa un incremento del 7,57% frente al ejercicio anterior.

El conjunto del seguro de vida, sumando las modalidades de riesgo, dependencia y ahorro/jubilación, gestionaba 221.649 millones de euros en provisiones técnicas, un 5,35% más que un año antes.