El ahorro gestionado por las aseguradas aumenta un 5,44% en 2025 y roza los 214.200 millones de euros
Las rentas vitalicias y temporales sumaron 98.609 millones, tras crecer un 3,99%.
Las aseguradoras gestionaban 214.289 millones de sus clientes a través de todo tipo de seguros de vida ahorro a cierre de 2025, una cifra un 5,44% superior a la de un año antes, según datos de Unespa.
A esta cantidad se suman otros 68.281 millones correspondientes al patrimonio de los planes de pensiones cuya gestión corre a cargo de aseguradoras, que aumentaron un 5,34% interanual.
En total, el sector asegurador tenía encomendados 289.929 millones de euros al acabar el cuarto trimestre del año, un 5,35% más que en diciembre de 2024.
Los productos de ahorro que más tiraron del crecimiento fueron los seguros unit-linked, vinculados a activos en los que el riesgo lo asume el tomador, que elevaron su patrimonio bajo gestión un 12,45% hasta 29.931 millones de euros.
También destacó la transformación de patrimonio en rentas vitalicias, cuyas provisiones técnicas aumentaron un 11,23%, hasta los 2.714 millones.
Rentas vitalicias
Dentro de los seguros de vida ahorro, los capitales diferidos alcanzaron los 53.632 millones de euros, un 7,63% más que un año antes.
Las rentas vitalicias y temporales sumaron 98.609 millones, tras crecer un 3,99%, mientras que los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) avanzaron un 3,21%, hasta 15.894 millones de euros.
No todas las líneas evolucionaron al alza. Los planes de previsión asegurados (PPA) redujeron su volumen un 5,19%, hasta 9.925 millones, y los seguros individuales de ahorro a largo plazo (SIALP) descendieron un 1,81%, hasta 3.583 millones de euros.
En el negocio de vida riesgo, las aseguradoras ingresaron 5.815 millones de euros en primas al cierre de 2025, lo que representa un incremento del 7,57% frente al ejercicio anterior.
El conjunto del seguro de vida, sumando las modalidades de riesgo, dependencia y ahorro/jubilación, gestionaba 221.649 millones de euros en provisiones técnicas, un 5,35% más que un año antes.