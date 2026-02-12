Mapfre logra un beneficio récord de 1.079 millones en 2025 y propone el mayor dividendo de su historia

Mapfre cerró 2025 con un beneficio neto de 1.079 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,6%, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado antes de impuestos y minoritarios alcanzó los 2.415 millones, mientras que las primas crecieron un 3,6%, hasta un máximo histórico de 29.145 millones de euros, que habría sido del 7,8% a tipos de cambio constantes.

Asimismo, el negocio asegurador mostró una notable mejora de la rentabilidad, con un ratio combinado de No Vida del 92,2%, el mejor de la historia del grupo, gracias a la reducción de la siniestralidad hasta el 64,9% y a un ratio de gastos estable en el 27,3%.

Dividendo

El retorno sobre recursos propios (ROE) se situó en el 12,4% (13,3% sin extraordinarios), en un ejercicio en el que los fondos propios aumentaron un 5,3% hasta los 8.960 millones de euros y los activos bajo gestión crecieron un 9% hasta 64.707 millones.

La buena evolución del negocio permite al consejo de administración proponer a la junta general un dividendo complementario de 0,11 euros por acción, que eleva el dividendo total con cargo a 2025 hasta 18 céntimos, un 12,5% más que el año anterior y el mayor en la historia de la compañía.

Además, se planteará un "dividendo de participación" adicional de 0,0015 euros brutos por acción, condicionado a que el quórum de la junta alcance al menos el 85% del capital social, como medida para incentivar la implicación de los accionistas minoritarios.

El presidente de la aseguradora, Antonio Huertas, ha destacado los "resultados récord" que ha obtenido la compañía el pasado año, superando por primera vez los 1.000 millones de beneficio neto, así como el quinto aumento consecutivo, en los últimos tres años, de la remuneración al accionista.

Por negocios

"Nuestra diversificación de negocio nos permite afrontar 2026 con optimismo y con la confianza de seguir creando valor", ha agregado Huertas.

En Iberia, las primas ascendieron a 10.022 millones de euros, un 10,2% más, a las cuales España contribuyó con 9.622 millones, lo que implica un aumento del 11,1%. En Portugal, las primas alcanzaron los 400 millones. El resultado neto de este negocio ascendió a 450 millones de euros, un 22,7% más que en 2024.

En Brasil, las primas se recortaron un 10,0%, hasta los 4.320 millones, impactadas por la depreciación del real brasileño (-6,7%). En moneda local, el volumen de negocio decrece un 3,5%. Los negocios de Agro y Vida Riesgo siguieron muy afectados por los elevados tipos de interés, que frenaron la contratación de seguros vinculados a créditos. Sin embargo, el resultado neto se situó en los 268 millones de euros, un 5,1% más.

En la unidad de Resto de Latinoamérica, las primas se elevaron un 5,3%, con un sólido crecimiento en los principales mercados de la región en un ejercicio muy afectado por los tipos de cambio. En cambio, el beneficio neto se redujo un 36,1%, hasta los 97 millones de euros.

Las primas del negocio de Norteamérica se recortaron un 4,6% en euros, hasta los 2.641 millones, afectadas por la depreciación del dólar (-4,5%). En moneda local, se mantienen prácticamente estables. El beneficio atribuido aumentó un 41,8%, alcanzando los 138,5 millones.

En la región de EMEA, las primas ascendieron a 1.625 millones, con aumento del 6,6%, con crecimientos en Alemania e Italia. El negocio de Turquía sigue afectado por la hiperinflación y la depreciación de la lira turca (-27,5%). Aun así, el beneficio fue de 16 millones de euros, frente a 30 millones de pérdidas en 2024, con aportaciones positivas de Turquía y Malta.