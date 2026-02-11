Helvetia Caser lanza su primer seguro para patinetes eléctricos

Helvetia Caser ha anunciado el lanzamiento de 'EnPatinete', un nuevo seguro diseñado para quienes se desplazan en patinete eléctrico en un momento de cambio normativo. En concreto, la Ley de Circulación y Seguro 5/2025 introduce la obligatoriedad de asegurar la mayoría de estos vehículos.

Este es el primer producto que presenta Helvetia Caser tras la fusión y que se ha desarrollado para ser comercializado de forma conjunta por ambas redes, "lo que reafirma el compromiso del grupo con una movilidad más segura y adaptada a la realidad urbana, aportando claridad y soluciones prácticas en un contexto de nuevas obligaciones legales", ha detallado el grupo en un comunicado.

Bajo el posicionamiento "El seguro que necesitas para moverte en patinete eléctrico", la aseguradora plantea una propuesta pensada para poner "las cosas fáciles al cliente en un escenario nuevo y complejo".

Este nuevo seguro ofrece cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros, defensa jurídica, accidentes al conductor y la tranquilidad de circular cumpliendo con la normativa vigente, evitando posibles sanciones que pueden llegar a los 1.000 euros.

También incorpora asistencia en carretera como cobertura opcional.

"Con este producto damos respuesta a una necesidad que aparece como consecuencia de un cambio de legislación, y que introduce al usuario de vehículos de movilidad personal en un entorno nuevo, con mucha casuística y dudas", ha explicado Pablo Borja, director de Oferta de Producto en Helvetia Caser.

Y ha añadido que 'EnPatinete' nace con el propósito de ayudar a que cada persona pueda cumplir las nuevas exigencias normativas y seguir moviéndose con tranquilidad en su vehículo.