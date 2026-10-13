Los profesores se preparan para iniciar la huelga indefinida en Madrid: piden menos ratios y burocracia y una mejora salarial

Los convocantes denuncian el uso abusivo de los servicios mínimos fijados por la administración y anuncian acciones legales para proteger el derecho a la huelga.

El sindicato CSIF convoca paralelamente tres días de paros para exigir un complemento salarial de capitalidad que compense el alto coste de vida en la región.

Entre sus principales exigencias destacan la reducción de periodos lectivos y ratios en las aulas, la rebaja de la carga burocrática y un incremento de 600 euros mensuales en el complemento autonómico.

El profesorado de la educación pública no universitaria en la Comunidad de Madrid inicia este miércoles, 14 de octubre, una huelga indefinida inédita en la región.

El profesorado de la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid comenzará este miércoles, 14 de octubre, una huelga indefinida. Es un formato inédito en la región y ha sido impulsado por un amplio bloque sindical y social.

El comité organizador incluye a sindicatos como CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT. A ellos se suman plataformas como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP, apoyados por familias y alumnos.

Según los convocantes, "esta huelga culmina un proceso de movilización docente que lleva ya varios cursos", se explica en un documento al que ha accedido EL ESPAÑOL. Acusan al Gobierno autonómico de perpetuar la escasez de fondos en el sistema.

En este sentido, el comité añade que "la falta de voluntad de mejora y negociación de la Consejería de Educación, así como la infrafinanciación y el deterioro de la educación pública madrileña llevaron en junio a que el profesorado madrileño decidiera esta huelga".

Entre las exigencias principales destaca la recuperación de un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y Formación Profesional, y 22 en Educación Primaria. Piden que se incluyan tutorías y jefaturas.

También reclaman una bajada de ratios. Solicitan 13 alumnos en Infantil, 15 en Primaria y Formación Profesional, 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato, además de mejoras para los estudiantes con necesidades especiales.

En cuanto a la mejora salarial, exigen un incremento de 600 euros mensuales en el complemento específico autonómico. También piden equiparación retributiva para el profesorado de FP y un plus de peligrosidad en Educación Especial.

La burocracia es otro gran caballo de batalla. Los docentes reclaman al menos un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, buscando liberar a los profesores de cargas ajenas a su labor.

Además, exigen un plan de climatización, la retirada del amianto y el fin de la construcción por fases de los centros educativos públicos madrileños.

Tres jornadas para CSIF

De forma paralela, el sindicato CSIF ha convocado tres jornadas de huelga los días 14, 15 y 16 de octubre. Consideran que los problemas estructurales de la enseñanza pública madrileña son muy críticos.

Desde esta organización demandan la creación de un complemento salarial de capitalidad. El objetivo es compensar el elevado coste de la vida en Madrid motivado por la pérdida adquisitiva.

CSIF critica la carrera profesional del Ejecutivo regional, tildándola de electoralista. Afirman que el borrador no soluciona el problema y piden plantillas suficientes para evitar el caos.

El sindicato inaugurará sus movilizaciones el día 14 con una concentración a las 12 horas. Se celebrará ante la Consejería de Educación, ubicada en la madrileña calle de Alcalá.

Por otra parte, los servicios mínimos fijados para estas jornadas amenazan con elevar la tensión. Los sindicatos temen que Madrid vuelva a imponer criterios abusivos como en 2024 y 2025.

En esos paros, la administración exigió dos miembros de directiva por centro, un maestro por cada 50 alumnos de Primaria y un profesor para 90 en Secundaria.

Las organizaciones sindicales denuncian que se "pretende utilizar los servicios mínimos para reducir el impacto de la huelga indefinida". Consideran que ser servicio esencial no justifica cualquier imposición.

CCOO exige justificaciones claras al Gobierno autonómico. "La Consejería debería explicar por qué son necesarios, qué bienes y servicios amparados por la Constitución se pretende preservar y por qué el número concreto de trabajadores y trabajadoras designados resulta indispensable y proporcionado".

Ante esta situación, avisan de acciones legales. Afirman que el comité se reserva el derecho de solicitar medidas cautelares en tribunales para garantizar un control judicial y proteger el paro.

Movilizaciones

Durante los tres primeros días de huelga, el bloque unitario ha programado movilizaciones. El miércoles 14 arrancarán a las 8 horas con piquetes informativos en colegios de toda la Comunidad.

Ese mismo día, habrá concentraciones a las 10 horas y protesta a las 12 en Sol. La jornada culminará con una manifestación a las 18 horas entre Atocha y Sol.

El jueves 15 de octubre, tras los piquetes de las 8 horas, organizarán una cadena humana. La acción será a las 12 horas en la Consejería de Educación.

Finalmente, el viernes 16 repetirán piquetes a las 8 horas. A las 12 horas celebrarán una asamblea abierta en el Retiro y organizarán otra manifestación a las 18 horas en las calles de la capital.