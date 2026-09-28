El Gobierno acaba con la FP 'online' en su guerra contra la privada: exige el 15% presencial y 50 alumnos por profesor

El decreto busca reforzar la calidad y controles sobre la FP privada, especialmente en la enseñanza a distancia.

Se limitará progresivamente el número de alumnos por docente en modalidad virtual, llegando a un máximo de 50 en 2030-2031.

El Gobierno eliminará la FP 100% online, exigiendo entre un 15% y un 39% de presencialidad obligatoria.

El Gobierno acabará con la Formación Profesional 100% 'online' y obligará a los centros que impartan esta modalidad a garantizar entre un 15% y un 39% de actividad lectiva presencial. Además, limitará progresivamente las clases virtuales hasta un máximo de 50 alumnos por profesor.

Así lo ha anunciado este lunes la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante una rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio de Educación, en Madrid. La ministra ha estado acompañada por la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio.

El cambio forma parte del proyecto de Real Decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional. El texto inicia este lunes su periodo de información pública y el Ejecutivo quiere completar su tramitación antes de que termine el año.

La norma pone especialmente el foco sobre los centros privados y la enseñanza a distancia. El Gobierno quiere fijar unos requisitos básicos comunes para estos centros en todo el territorio y aumentar los controles sobre aquellos que ofrecen titulaciones de FP.

Tolón, sin embargo, ha rechazado que el objetivo sea actuar contra toda la enseñanza privada. "Este proyecto no va contra la FP privada, al contrario, va a reforzar la calidad de los centros privados", ha defendido.

El principal cambio llegará a la formación virtual. Los ciclos que actualmente pueden cursarse prácticamente en su totalidad a distancia deberán incorporar entre un 15% y un 39% de presencialidad obligatoria, al margen de la formación que los estudiantes realicen en empresas.

La modalidad semipresencial tendrá todavía una mayor carga física. Entre un 40% y un 60% de la actividad lectiva deberá desarrollarse de manera presencial.

El porcentaje concreto dependerá de las características de cada familia profesional. Educación pretende reforzar especialmente la presencialidad en aquellas titulaciones en las que los alumnos necesitan adquirir competencias prácticas.

Tolón ha utilizado como ejemplos los estudios relacionados con la mecánica, la odontología o la atención sociosanitaria. "No puedes estar estudiando sociosanitario y no haber estado nunca en un centro", ha afirmado durante la rueda de prensa.

El Gobierno también reducirá el número de estudiantes que puede atender cada profesor en la modalidad virtual. El objetivo final será alcanzar un máximo de 50 alumnos por docente.

La reducción se aplicará de manera progresiva. El límite se situará inicialmente en 80 estudiantes por profesor durante el curso 2028-2029 y terminará en los 50 previstos para 2030-2031.

Los centros privados también tendrán que demostrar que disponen de los medios necesarios para impartir la formación. El Ministerio exigirá recursos suficientes, instalaciones adecuadas y sistemas de gestión que garanticen la calidad de los estudios.

La oferta tampoco podrá limitarse a ciclos aislados sin conexión entre ellos. Los centros podrán desarrollar un itinerario vertical completo dentro de una familia profesional, desde el Grado Básico hasta el Superior, o combinar ciclos pertenecientes a diferentes familias que tengan relación entre sí.

Educación quiere garantizar además que los estudiantes puedan realizar la parte práctica de sus estudios. Los centros deberán acreditar una relación suficiente, estable y adecuada con empresas u organismos públicos en los que pueda desarrollarse esa formación.

"Un centro de Formación Profesional no puede ser simplemente un espacio en el que se dé parte de un ciclo", ha advertido Tolón. La ministra ha defendido que estos espacios deben funcionar como verdaderos centros educativos y contar con una oferta "sólida".

El cumplimiento de los requisitos tampoco se limitará al momento en el que se conceda la autorización. Los centros deberán acreditar cada cuatro años que mantienen las condiciones exigidas.

La Administración podrá revocar la autorización cuando un centro deje de cumplir los requisitos básicos o no imparta las enseñanzas para las que había recibido permiso. El decreto establece, no obstante, que esa decisión no podrá perjudicar a los alumnos que ya se encuentren matriculados.

Las comunidades autónomas deberán establecer los mecanismos necesarios para garantizar que esos estudiantes puedan concluir sus estudios en caso de cierre o pérdida de la autorización de un centro.

Tolón ha elevado el tono al referirse a determinados operadores que han entrado en el mercado de la FP privada. "Lo que hacemos es quitar a los que vienen a no ofrecer absolutamente nada", ha asegurado.

La ministra ha explicado que el Ministerio mantiene contacto con centros privados y universidades privadas que, según ha señalado, también reclaman una regulación que les permita competir en igualdad de condiciones con otros operadores. Durante esa explicación ha mencionado expresamente la situación de la Comunidad de Madrid.

Preguntada posteriormente por los denominados "chiringuitos" de FP y por si el Ministerio había identificado centros concretos, Tolón no ha dado nombres. "Nosotros no actuamos contra nadie. Actuamos en favor de la Formación Profesional en este país", ha respondido.

La ministra sí ha asegurado que el Gobierno ha detectado situaciones en algunas comunidades autónomas en las que "no se tenía en cuenta ni la calidad ni a los alumnos y alumnas". "Se tenían en cuenta otras cosas", ha añadido.

El Ejecutivo justifica el endurecimiento de las condiciones por el fuerte crecimiento que vive la FP. El curso 2026-2027 ha arrancado con 1.248.046 estudiantes matriculados, un 3,1% más que el año anterior y una nueva cifra récord.

El proyecto desarrollará además los centros asociados y los centros de segunda oportunidad, dirigidos a jóvenes de entre 16 y 29 años con dificultades en su recorrido formativo o en riesgo de exclusión social o laboral. También dará un marco estable a la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional.

Tras el periodo de información pública, el texto deberá superar todavía distintos trámites. Entre ellos, tendrá que pasar por el Consejo Escolar del Estado, el Consejo General de la Formación Profesional y el Consejo de Estado antes de llegar definitivamente al Consejo de Ministros.

Tolón preside este lunes, después de la rueda de prensa, la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para trabajadores. En ella se abordará también el reparto de 107,3 millones de euros entre las comunidades para financiar formación destinada a trabajadores en centros públicos y facilitar nuevas certificaciones profesionales.