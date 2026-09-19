Olmedo, rector de la UCJC: "El sistema universitario también debe regularse por el mercado. Cabe lo privado y lo público"

La UCJC impulsa la formación profesional, proyectos innovadores como Arcadia y la integración de la realidad asistencial en la formación sanitaria.

Considera que la autonomía universitaria, la calidad docente y la conexión con las empresas son los principales retos de la universidad española.

Olmedo destaca la importancia de fomentar la lectura y la cultura como elementos clave para la formación y la inserción laboral de los estudiantes.

Jaime Olmedo, rector de la UCJC, defiende un sistema universitario mixto donde convivan lo público y lo privado, regulado también por el mercado.

Jaime Olmedo (Talavera de la Reina, 1971) está a punto de cumplir dos años como rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC). Pese a ello, el también académico de la Real Academia de la Historia siempre ha mantenido profundos vínculos con el mundo universitario.

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y en Filología Italiana por la Universidad de Bolonia, Olmedo ha estado más de una década ejerciendo como docente de universidad.

Con tan vasta trayectoria, el rector de la UCJC ha conocido desde dentro cómo funciona la universidad española, tanto a nivel público como privado. De ahí que sea un fiel defensor de la coexistencia de ambos tipos de centros, pero con el convencimiento de que la "libertad" debe regir el sistema.

"El sistema universitario tiene que regularse también por el mercado. Es un sistema mixto en el que cabe lo privado y lo público de forma complementaria. Considero que hay una división falaz entre privadas y públicas; la diferencia es entre universidades buenas y malas, y las hay en uno y otro lado", ha defendido en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Esta se enmarca en una serie que inicia el recién inaugurado Observatorio de la Educación donde se busca hablar con los rectores de las universidades más importantes de España, tanto públicas como privadas, para abordar los retos del sistema universitario y de la educación española en general.

El rector de la UCJC, Jaime Olmedo, en el campus de Castellana. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

España ha ido cayendo en PISA de 2015 a 2025 hasta registrar sus peores datos históricos en lectura, matemáticas y ciencias. ¿Qué puntos críticos deberíamos tocar para intentar revertir esa curva tan negativa?

Te voy a contestar no sólo como rector, sino como filólogo y académico de la Real Academia de la Historia. Cualquier caída en un índice de lectura es preocupante en cualquier sector, no solamente en el ámbito estudiantil, sino en la sociedad en general.

Debemos convencer a los jóvenes de que la lectura no es un conocimiento de lujo o un saber ornamental, sino algo constitutivo y fundamental del ser humano. Nos da instrumentos para el desempeño profesional que no encontramos fuera. Es el gran repositorio para el conocimiento de uno mismo y del otro. Toda nuestra esencia racional y emocional está en los grandes libros de la literatura universal.

Por ello, no hay que considerar el libro como una antigualla ni la lectura como un saber poco práctico que hay que conservar por herencia. Tenemos que instaurar en el centro de la formación y de la sociedad la utilidad práctica de la lectura y de la cultura. Hay todo un conocimiento humanístico que facilita la inserción laboral.

En la universidad damos a nuestros alumnos una formación competencial transversal en cinco ámbitos: personal, social, internacional, digital y cultural. Establecemos el ámbito cultural como la canalización práctica de un conocimiento obtenido a través de la lectura o la visita a centros culturales y museos, porque entendemos que la cultura es un agente fundamental para la inserción laboral.

¿Perciben en las aulas universitarias que los alumnos llegan actualmente con una capacidad y comprensión lectora peores que hace unos años?

Que las universidades enjuiciemos las tareas desarrolladas en etapas anteriores muchas veces nos coloca en una posición pasiva. Toda esa labor ha de continuar durante los años universitarios. Por lo tanto, no debemos juzgar lo que se ha hecho, sino contribuir a que mejore o continúe.

Es responsabilidad de las universidades fomentar esa capacidad de lectura, esa lectura crítica y esa comprensión lectora, porque eso es lo que realmente va a mejorar a nuestros estudiantes y les va a dar herramientas para tener pensamiento crítico e interpretar el mundo.

¿Qué tres grandes retos debería acometer la universidad española?

Por un lado, que se deje que las universidades tengan autonomía y flexibilidad, sin imponer corsés regulatorios. Es importante que tengan independencia para gestionar sus propuestas formativas, su oferta académica y sus modos de actuar.

En segundo lugar, poner el foco en la calidad de la enseñanza. El último Real Decreto no menciona la palabra calidad en ningún lado. En educación funcionan mucho mejor los planteamientos cualitativos: hablar de calidad de la enseñanza, de metodologías, de aprendizaje, y que el alumno siga estando en el centro del debate.

En tercer lugar, la conexión con la empresa. No entendemos la empresa como un espacio ajeno donde hacer prácticas obligadas, sino como un aliado a la hora de codiseñar títulos adaptados a sus necesidades de talento. Muchos de nuestros grados tienen consejos asesores integrados por empresas del sector que sugieren y diseñan los planes de estudio.

Jaime Olmedo, rector de la UCJC. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

¿Considera que este Gobierno ha socavado la libertad de las universidades con una excesiva regulación?

Llevamos ocho leyes orgánicas en educación desde la Transición y cuatro leyes universitarias. En este sentido, sería beneficioso sacar la educación del debate político, entenderla como una cuestión de Estado, no legislar nunca contra el otro y llegar a acuerdos que permitan una política educativa sin vaivenes ni sobresaltos, sostenida en el tiempo. Los tiempos en educación son muy distintos de los tiempos políticos y los resultados se consolidan a medio y largo plazo.

Además, el sistema universitario tiene que regularse también por el mercado. Es un sistema mixto en el que cabe lo privado y lo público de forma complementaria. Considero que hay una división falaz entre privadas y públicas; la diferencia es entre universidades buenas y malas, y las hay en uno y otro lado. Debemos tener un sistema basado en la exigencia, el rigor, la excelencia y el beneficio del alumno. La educación debería estar fuera del juego político.

¿Qué debería hacer la universidad española para que las necesidades del mercado laboral estén acordes con lo que se enseña en las facultades?

Entender el tejido empresarial o la industria no simplemente como un lugar de destino, sino colocarlo no a la salida de las titulaciones, sino por delante de ellas. Codiseñar los programas con la empresa nos asegura generar talento adaptado a sus necesidades.

En nuestra universidad es una realidad. El año pasado, en el ranking de la Fundación BBVA, que se genera a partir de datos públicos de ministerios y de la Seguridad Social, fuimos la tercera universidad de España en empleabilidad y en la última edición somos la quinta, con un dato por encima del 98%. En nuestro modelo contamos con la empresa desde el principio y eso se revela muy favorecedor de la empleabilidad.

La empresa debe formar parte del diseño de los programas porque no podemos estar de espaldas a la realidad.

"Codiseñar los programas con la empresa nos asegura generar talento adaptado a sus necesidades"

¿Cómo debería afrontar la universidad española la expansión masiva de la inteligencia artificial?

En la Universidad Camilo José Cela hemos establecido una comunidad de prácticas. Entendemos que muchas veces los alumnos tienen una familiaridad y una capacitación mayor que los profesores simplemente por una pauta generacional, y generamos comunidades de prácticas que nos permitan aprender a todos de todos.

No entendemos la inteligencia artificial como una búsqueda de conocimiento o para aprender menos, sino para aprender mejor. La IA no es sólo un lugar para buscar contenidos, sino un acompañamiento al estudiante durante su proceso a la hora de revisar un texto, de aplicar sobre él una serie de criterios, de juicios críticos y de revisiones. No es un buscador, es un colaborador que nos puede facilitar nuestro desempeño profesional.

¿Usted usa la IA?

Yo la uso para contrastar con la inteligencia artificial algunas reflexiones previas o aquilatar ideas que pueda tener; la utilizo como contraste. En cuanto a los profesores, toda su tarea se puede ver mejorada: desde la generación de contenidos o presentaciones a partir de apuntes para generar un podcast o un vídeo a partir de artículos científicos, hasta la evaluación o la realización de tareas mecánicas.

¿Qué novedades o retos afronta la Universidad Camilo José Cela para este curso académico y a medio y largo plazo?

Queremos acompañar al estudiante a lo largo de toda la vida y potenciamos nuestra oferta más allá de las titulaciones estrictamente universitarias. Por ello, inauguramos un campus de Formación Profesional en la zona de Madrid Nuevo Norte, una apuesta de la universidad con un edificio de primera ocupación donde hemos ubicado determinadas familias de FP.

También apostamos por un segmento nuevo que hemos llamado Arcadia: una universidad sin edad, abierta a cualquier persona y sobre todo basada en humanidades para quien tenga interés por la historia de España, del arte o la literatura.

Además, entre las novedades de este curso destaca también el impulso a CUHMED, el Centro Universitario HM Hospitales de Ciencias de la Salud de la UCJC, que es único porque integra desde el inicio la formación universitaria con la realidad asistencial, la investigación y la innovación, situando el hospital como parte esencial del aprendizaje de los futuros profesionales sanitarios.

El rector de la UCJC, Jaime Olmedo. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

Ante el auge de la Formación Profesional en España, ¿tenemos demasiados universitarios y pocos profesionales técnicos?

Si analizamos sistemas universitarios como el de Estados Unidos, que se considera exitoso y aspiracional, tenemos exactamente la misma proporción de universidades por número de habitantes: una universidad por cada 500.000 o 600.000 habitantes. En Francia hay muchas menos y en Alemania casi el doble. La variabilidad es muy diversa.

Soy muy partidario de dejar que el mercado se autorregule. El propio mercado nos va a condicionar el desarrollo que pueda tener la formación profesional frente a la universidad según los perfiles más demandados. Será positivo aquello que se ajuste perfectamente a las necesidades del mercado laboral.

Ha mencionado anteriormente los valores que promueven en su universidad. ¿Podría profundizar en ellos?

Hemos establecido una tríada de valores en la que queremos formar a nuestros estudiantes: verdad, belleza y bondad. Cada uno de ellos lo podemos aterrizar en competencias que el mercado valora. La verdad es integridad, rigor, libertad, independencia y búsqueda de la verdad. La belleza es el equilibrio, la armonía, la innovación, la originalidad y la creatividad. Y la bondad se traduce en compromiso, respeto al otro, empatía, compañerismo, liderazgo responsable y sostenibilidad.

Muchas veces estamos muy preocupados por qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, pero me preocupa más qué hijos vamos a dejar al mundo. En la medida en la que formamos personas íntegras, responsables, solidarias y preocupadas por el entorno, el mundo será mejor. Si cada uno actuamos en la pequeña esfera de influencia, la suma de todas esas pequeñas esferas nos dará una sociedad mejor, que es a lo que se dedica el Grupo Educativo SEK desde 1892.