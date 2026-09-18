Sánchez continúa su batalla contra la universidad privada: exigirá un 50% de doctores por titulación y más presencialidad

Sánchez atribuye el avance de la universidad privada a la infrafinanciación y la falta de plazas en la pública, lo que obliga a muchos jóvenes a optar por centros privados.

El Ejecutivo endurecerá los requisitos para nuevas universidades y colaborará con la CRUE, en respuesta al crecimiento del 128% de matriculados en privadas frente al 3% en públicas.

Pedro Sánchez busca reforzar la calidad y la presencialidad en las universidades, especialmente en titulaciones sanitarias, para frenar el auge de la universidad privada.

El Gobierno exigirá que al menos el 50% de los profesores por titulación en las universidades tengan título de doctor y un 40% contrato a tiempo completo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno está trabajando en un nuevo real decreto que incluirá nuevos requisitos para las universidades, como que cada titulación cuente con un 50% de profesores que tengan título de Doctor (hasta ahora debían ser la mitad doctores en toda la universidad) o presencialidad "allí donde sea necesaria".

"Va a establecer nuevos requisitos para garantizar que en cada una de las titulaciones haya una formación universitaria de calidad", ha señalado este viernes Sánchez durante su visita al Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAC) de Madrid, acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

El jefe del Ejecutivo, que ha realizado un recorrido por las instalaciones y ha mantenido un encuentro con científicos del centro, ha detallado que el objetivo de la propuesta es "reforzar las exigencias relativas al profesorado de cada titulación universitaria".

"Un 50% de docentes deberán tener título de doctor y un 40% un contrato a tiempo completo. No sólo vamos a reforzar la calidad de la enseñanza sino también luchar contra la precarización", ha apuntado.

Asimismo, Sánchez ha advertido de que van a exigir la presencialidad "allí donde sea necesaria, especialmente en ámbitos como el sanitario". Con esta nueva medida, el jefe del Ejecutivo vuelve a poner en la picota a la universidad privada, dificultando la creación de nuevos centros calificados por él mismo como "chiringuitos".

"Vamos a evitar que algunas privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones para ampliar su oferta online sin garantizar los estándares de calidad y presencialidad", ha recalcado.

Más decretos

El Gobierno, en todo caso, ya había endurecido los requisitos para crear y reconocer nuevas universidades el año pasado. "Han aparecido universidades con calidad cuestionable que se aprovechan para hacer negocio. Un centro universitario no puede ser un chiringuito ni una franquicia expendedora de títulos universitarios, tiene que ofrecer docencia de calidad", ha sentenciado Sánchez.

Ahora el Ejecutivo quiere "dar más pasos en esa dirección" y, para ello, va a iniciar la tramitación de este nuevo real decreto que va a trabajar con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a las instalaciones del Instituto de Ciencias Matemáticas, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, este viernes. EFE

"No son buenos tiempos para el sistema público universitario, en esta última década el número de matriculados en la universidad pública ha crecido un 3 % y en las privadas un 128 %. ¿Por qué la universidad pública está perdiendo terreno frente a la privada?", se ha preguntado el presidente del Gobierno.

Entre los motivos del avance de la universidad privada, Sánchez ha apuntado a la "infrafinanciación de muchas universidades públicas como resultado de decisiones políticas por parte de los gobiernos responsables".

"Lo vemos en muchas comunidades autónomas con el mismo patrón, exigir cada vez más a la pública mientras se le da cada vez menos. En Madrid, de 20 universidades 14 son privadas, solamente 6 son públicas. En Castilla y León, 9 universidades, 5 privadas", ha advertido.

Demanda insatisfecha de las públicas

Otro de los motivos que ha destacado Sánchez es la "demanda insatisfecha de plazas" en la universidad pública. "Muchos jóvenes quieren estudiar en la pública pero no encuentran sitio. Esa falta de plazas en lo público deriva a la privada a muchos estudiantes", ha afirmado.

"Cuando la oferta no crece al ritmo de la demanda suben las notas de corte y muchos estudiantes se quedan fuera y empieza a pesar más el bolsillo que el mérito. Una elección forzada por falta de alternativas es una coacción que no garantiza la igualdad de oportunidades", ha aseverado el jefe del Ejecutivo, quien ha apostado, por tanto, por "aumentar la oferta".

Durante su intervención, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha puesto en valor la universidad física y el "tener contacto directo con profesores". Así ha subrayado la "empatía que se despierta en los pasillos, en la cafetería, en la propia aula".

"Eso es lo que tenemos que reinventar en esta lucha con las disciplinas o la forma de docencia puramente online, aislada y por separado. España es uno de los mejores lugares del mundo donde hacer ciencia", ha manifestado Morant.