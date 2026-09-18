Las 11 CCAA del PP rechazan el Plan de Educación Inclusiva por "restringir" que los padres elijan la enseñanza de sus hijos

Durante la reunión se analizaron los resultados negativos de España en PISA, especialmente en comprensión lectora, y se planteó reforzar estas competencias en los estudiantes.

Pese al desencuentro sobre educación inclusiva, hubo acuerdo unánime para el reparto de 31 millones de euros destinados a la Formación Profesional y se avanzó en la reducción de ratios de alumnos por aula.

El Ministerio defiende que el plan establece un marco conceptual para atender a la diversidad del alumnado, mientras que las autonomías críticas alegan falta de memoria económica y una estrategia partidista.

Las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP y Canarias han rechazado el Plan Estratégico de Educación Inclusiva propuesto por el Ministerio por considerar que restringe la libertad de elección de las familias.

La libertad de las familias para elegir la escolarización de sus hijos ha abierto este viernes un nuevo frente entre el Gobierno y las comunidades autónomas del Partido Popular.

Las 11 regiones gobernadas por el PP han rechazado, junto con Canarias, el Plan Estratégico de Educación Inclusiva que el Ministerio ha llevado a la Conferencia Sectorial de Educación.

Castilla y León considera que el documento "plantea un modelo que puede restringir la libertad de las familias para elegir la modalidad de escolarización que mejor responda a las necesidades de sus hijos".

La comunidad defiende que la educación inclusiva y la Educación Especial "son compatibles" y que cada alumno debe contar con el entorno, los profesionales y los apoyos que mejor se adapten a sus necesidades, tanto en un centro ordinario como en uno de Educación Especial.

La Comunidad de Madrid también ha explicado a EL ESPAÑOL su oposición. Desde el Gobierno regional sostienen que "el objetivo del plan es acabar con un modelo" en el que consideran fundamental "la elección de las familias".

Frente a estas críticas, el Ministerio defiende que el plan busca establecer un marco conceptual de actuación para atender a la diversidad del alumnado, que posteriormente deberá traducirse en desarrollo normativo, financiación y medidas concretas.

La votación ha terminado con 12 votos en contra y seis a favor. Además de las 11 autonomías gobernadas por el PP, Canarias ha rechazado el documento, mientras que las comunidades gobernadas por el PSOE, el País Vasco y el Ministerio han votado favorablemente.

Una "estrategia partidista"

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha cargado contra la posición de las autonomías populares al término de una Conferencia Sectorial, presidida por la ministra Milagros Tolón, que se ha prolongado durante casi cuatro horas.

"Sorprendentemente ha sido rechazado por las comunidades autónomas donde gobierna el PP. Lamentablemente interpretamos que una posición ideológica, una estrategia partidista, ha impedido que España se dote de un plan estratégico que luego debía ser desarrollado", ha lamentado.

"Venían con una posición prefijada y una estrategia convergente", ha añadido De la Rosa sobre la postura de las comunidades que han rechazado el plan.

En este sentido ha explicado que uno de los argumentos planteados para rechazar el documento ha sido la ausencia de una memoria económica.

El Ministerio sostiene que esa financiación no correspondía todavía a esta fase, en la que se pretendía acordar el marco conceptual.

"La excusa, y lo digo así de claro, ha sido que no hay memoria económica cuando en este momento no debe haber", ha afirmado.

El secretario de Estado ha defendido además que el documento había sido trabajado previamente con las comunidades autónomas, había pasado por el Consejo Escolar y había incorporado observaciones de entidades sociales relacionadas con la discapacidad y las necesidades educativas especiales.

Para el Gobierno, sacar adelante el plan "era una exigencia ética" para atender "lo mejor posible" al alumnado que "lo necesita más". Educación, además, seguirá trabajando pese al resultado de la votación.

"Era el marco conceptual a partir del cual desarrollar normativas y financiación. El rechazo de las comunidades autónomas no nos va a impedir continuar con el trabajo en favor de esa cantidad de alumnos", ha puntualizado.

Acuerdo en FP y ratios

El desencuentro sobre educación inclusiva no ha impedido que Ministerio y comunidades alcancen acuerdos en otros puntos. La Conferencia Sectorial ha aprobado por unanimidad el reparto de 31.296.070 euros destinados al impulso y la calidad de la Formación Profesional.

Pese a votar a favor, fuentes de la Consejería de Educación de Madrid han señalado que no están "de acuerdo con los criterios de reparto".

El Ministerio también ha informado a las autonomías sobre el proyecto de real decreto con el que pretende avanzar en la reducción del número de alumnos por aula.

Para el primer ciclo de Educación Infantil, la propuesta establece máximos de cuatro niños de 0 a 1 año, seis de 1 a 2 y ocho de 2 a 3. El Gobierno plantea además reducciones en otras etapas, entre ellas el segundo ciclo de Infantil, Bachillerato y Formación Profesional.

El proyecto incorpora también medidas destinadas a proteger la salud y el bienestar del alumnado frente a los efectos del cambio climático y previsiones específicas para favorecer el mantenimiento de los centros rurales.

PISA, sobre la mesa

Durante la reunión también se han abordado los últimos resultados de PISA. España obtuvo 477 puntos en Ciencias, 451 en Lectura y 457 en Matemáticas, sus peores registros históricos en las tres competencias.

"PISA no tiene buenos resultados", ha reconocido De la Rosa, que también ha admitido que "España desciende", aunque ha rechazado los discursos "catastrofistas" y "apocalípticos" sobre los resultados.

El secretario de Estado ha puesto especialmente el foco en la comprensión lectora. Según ha explicado, la lectura apresurada está haciendo perder capacidad de lectura profunda, comprensiva y argumentativa, por lo que considera necesario reforzar estas competencias.

"No significa abandonar la tecnología de ninguna manera", ha matizado. La intención, ha señalado, es intensificar la capacidad de los estudiantes para interpretar textos largos y argumentar a partir de ellos.

"Para resolver un problema de matemáticas hay primero que entenderlo y para entenderlo hay primero que leerlo", ha resumido.

Preguntado por si el Ministerio aumentará la inversión destinada a reforzar estas competencias, De la Rosa ha respondido: "Todo lo que podamos y más".

Educación también pretende trabajar con las comunidades que presentan buenos resultados para compartir prácticas que permitan mejorar el rendimiento de los alumnos.