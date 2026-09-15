La Universidad Camilo José Cela inaugura en Madrid un nuevo campus de FP con capacidad para 750 alumnos

La UCJC destaca por su alta empleabilidad, con un índice de 98 sobre 100 en inserción laboral y máxima valoración internacional en empleabilidad.

Entre las titulaciones destacan Administración de Sistemas Informáticos, Desarrollo de Aplicaciones, Administración y Finanzas, Comercio Internacional y cursos de especialización en Ciberseguridad y Big Data.

El campus, de más de 2.400 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, ofrece ciclos formativos en tecnología, empresa, gestión, comercio, marketing y logística.

La Universidad Camilo José Cela ha inaugurado un nuevo campus de Formación Profesional en Madrid Norte con capacidad para 750 estudiantes.

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) ha inaugurado este lunes su nuevo Campus Madrid Norte, un espacio especializado en Formación Profesional con capacidad para alrededor de 750 estudiantes.

La apertura ha coincidido con el inicio del curso 2026/2027 para cerca de un centenar de alumnos, que participaron desde las 9.00 horas en una jornada de bienvenida en las instalaciones, situadas en el número 20 de la calle Lezama, en Madrid.

Ese mismo día, otros casi cien estudiantes comenzaron sus estudios de Formación Profesional en el campus de Villafranca de la UCJC. En total, alrededor de 200 nuevos alumnos de FP se han incorporado este curso a la universidad.

Cinco plantas

El Campus Madrid Norte dispone de más de 2.400 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas. Sus instalaciones han sido adaptadas a las necesidades técnicas y educativas de los distintos ciclos formativos que se impartirán en la nueva sede.

La oferta está centrada principalmente en áreas como la tecnología, la empresa, la gestión, el comercio, el marketing y la logística, sectores en los que existe una creciente demanda de perfiles especializados.

Entre las titulaciones disponibles se encuentran los ciclos formativos de grado superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), Administración y Finanzas, Asistencia a la Dirección, Comercio Internacional, Marketing y Publicidad y Transporte y Logística.

El campus también imparte cursos de especialización en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información y en Big Data.

El modelo educativo combina contenidos teóricos y prácticos, resolución de casos reales y periodos de formación en empresas. El objetivo, según explica la universidad, es que los alumnos adquieran competencias aplicables al ámbito profesional desde el comienzo de sus estudios.

Inserción laboral

La empleabilidad constituye uno de los ejes de la oferta educativa de la UCJC. En la edición de 2026 de U-Ranking, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la universidad obtuvo un índice de 98 sobre 100 en la dimensión de inserción laboral.

Este indicador ordena las universidades españolas según sus resultados laborales y corrige las diferencias derivadas del tamaño de cada institución. Además, la UCJC cuenta con una valoración de cinco estrellas en empleabilidad en el sistema internacional QS Stars University Ratings.

La oferta completa de Formación Profesional de la universidad incluye también ciclos relacionados con la salud, el deporte, la educación y la comunicación. Los titulados de grado superior pueden, además, continuar posteriormente su formación universitaria.