Sánchez anuncia una inversión de 234 millones para la FP: "Siete de cada 10 españoles consideran que es positiva"

Desde 2018, el número de matriculados en FP ha crecido un 46%, superando los 1,2 millones de alumnos y creando 400.000 nuevas plazas.

La percepción social de la FP ha mejorado: siete de cada 10 españoles la consideran una opción positiva o muy positiva.

107 millones se destinarán a formación en centros públicos, certificaciones y atención a colectivos vulnerables; 127 millones reforzarán sectores como la construcción y el transporte.

Pedro Sánchez anuncia una inversión de 234 millones de euros para reforzar la Formación Profesional en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes una inversión de 234 millones de euros para reforzar la Formación Profesional (FP).

Ha explicado que el Consejo de Ministros ha aprobado una partida "histórica" para mejorar unos estudios que, según los datos que maneja, "son positivos o muy positivos según siete de cada 10 españoles".

"Por un lado, 107 millones serán para formar a trabajadores en centros públicos de todo el país, facilitar las nuevas certificaciones y dar atención a los que se encuentran en mayor vulnerabilidad", ha explicado Sánchez al concluir el acto La Formación Profesional: el impulso de un país, celebrado este martes en la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid".

"Los otros 127 millones son para reforzar sectores como la construcción o el transporte por carretera", ha continuado.

Para el Ejecutivo, esta cuantiosa inyección presupuestaria constituye la demostración del impacto real que la educación técnica tiene en la trayectoria personal de la ciudadanía. Sánchez defiende que destinar recursos a las aulas se traduce de forma inmediata en una mejora directa del bienestar de las familias.

En este sentido, el presidente ha querido contextualizar este desembolso haciendo un repaso histórico sobre el giro radical que ha experimentado el prestigio social de estos itinerarios pedagógicos. En el pasado reciente, la percepción ciudadana hacia los títulos de carácter técnico era sustancialmente distinta a la actual.

"Hace ocho años o más estudiar una FP era una rareza", ha admitido el jefe del Ejecutivo. En aquellos ejercicios, los datos de la educación española mostraban un rezago en comparación con los parámetros habituales de los socios comunitarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto 'La Formación Profesional: el impulso de un país'. EP

"Estábamos lejos de las tasas de matriculación de los países de nuestro entorno", ha reconocido el mandatario al evaluar la distancia que separaba las estadísticas nacionales del mapa educativo de la Unión Europea. La formación académica universitaria primaba sobre las opciones técnicas.

Ahora, sin embargo, el peso de los ciclos ha escalado hasta convertirse en la opción preferente de miles de alumnos al término de la etapa obligatoria.

"Para muchos de nuestros hijos, la FP era una segunda opción, un plan B. Eso ha cambiado mucho. Ahora la FP es el plan A, no el B", ha enfatizado Sánchez poniendo en valor la consolidación de estos títulos en el imaginario colectivo.

Factores del cambio

Este cambio de mentalidad en las familias españolas responde, a juicio del Ejecutivo, a dos factores decisivos que han dinamizado la enseñanza: la elevación sostenida de la calidad lectiva y las altísimas cifras de inserción laboral que registran las diferentes especialidades.

A este respecto, Pedro Sánchez ha subrayado que "la FP es sinónimo de calidad y empleabilidad. Los ciclos son mejores, los itinerarios son más flexibles y la colaboración del mercado laboral es más directa". Este diseño modular ajustado a la empresa privada ha impulsado de forma notable el atractivo de las aulas.

El reflejo de estas mejoras se traslada con nitidez a los barómetros de opinión y a los estudios sociológicos sobre la materia. "Siete de cada 10 españoles consideran que estudiar FP es una opción positiva o muy positiva", ha remarcado el jefe del Gobierno al citar la acogida de las familias.

Crecimiento del 46 %

La aceptación social ha tenido su correspondencia en las cifras oficiales de escolarización de los últimos periodos lectivos. La curva de matriculación ha experimentado una pendiente ascendente continuada que pone de manifiesto el éxito de la reforma estructural del sistema.

"Desde 2018 el número de matriculados ha crecido en nuestro país un 46 %", ha informado el presidente del Gobierno para calibrar el volumen global de esta transformación educativa.

El crecimiento sostenido del alumnado ha permitido derribar barreras cuantitativas históricas en la educación nacional. "Se han superado los 1,2 millones de alumnos en FP".

La absorción de esta fuerte demanda de plazas ha requerido una intensa movilización de recursos públicos coordinada con las administraciones autonómicas. "Desde 2018 hemos creado 400.000 plazas de FP y dado 800 millones de euros a las CCAA", ha recordado el presidente en referencia a las transferencias realizadas a los gobiernos regionales.

Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, también presente en el acto, ha destacado la conexión entre la FP y la empresa.

"El carácter dual de la FP es esencial porque permite aprender en el centro y la empresa", ha señalado Tolón para destacar el valor diferencial de la formación práctica simultánea.

La responsable del departamento educativo ha asegurado que el Gobierno mantendrá el ritmo de reformas para asegurar la actualización constante de las titulaciones: "Desde el Gobierno de España vamos a impulsar la transformación".