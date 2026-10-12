Los Eurofighter toman el relevo de la Patrulla Águila y dibujan por primera vez la bandera de España en el cielo de Madrid

El desfile aéreo de la Fiesta Nacional contó con un despliegue total de 81 aeronaves, además de un escalón motorizado con 144 vehículos.

Uno de los aviones sufrió un fallo técnico en el sistema de humo que le impidió expulsar el color gualdo durante la formación.

Los cazas toman el relevo de la Patrulla Águila, desactivada en junio de 2025, empleando depósitos de humo externos para proyectar la enseña nacional.

Cuatro cazas Eurofighter del Ala 14 de Albacete han dibujado por primera vez la bandera de España sobre el cielo de Madrid durante el desfile del 12 de octubre.

El Ejército del Aire y del Espacio continúa buscando la mejor fórmula para dejar de echar en falta, cada 12 de octubre, a la Patrulla Águila, su equipo acrobático desactivado en junio de 2025.

Si en el desfile aéreo por la Fiesta Nacional de hace un año la responsabilidad de dibujar la bandera de España sobre Madrid corrió a cargo de la incipiente Formación Mirlo, -compuesta por los aviones Pilatus PC-21 en los que aprenden a volar los pilotos de la fuerza aérea española-, en esta oportunidad dicha tarea ha recaído sobre los cazas Eurofighter.

Cuatro de estos aviones de combate, procedentes del Ala 14 de la Base Aérea de Albacete, han sido los que han puesto el broche de oro a la exhibición aérea, pintando de rojigualdo el cielo de la capital española "por primera vez en la historia".

"Un momento histórico y único", según ha destacado el capitán Manuel Cuenca durante la retransmisión del festejo.

Los depósitos de humo que se han empleado para llevar a cabo esta hazaña son externos a los Eurofighter.

Cierran este desfile aéreo 4 Eurofighter pintando el cielo de Madrid con los colores de la Bandera Nacional. Broche de oro para este desfile aéreo con motivo del #DFN26. 🇪🇸 https://t.co/vdEu6RxmPW — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) October 12, 2026

Los mismos disponen de una pequeña cantidad de gasolina y un aceite especial que le otorga el color. De esta manera, al consumirse y vaporizarse ambas sustancias se consigue proyectar la enseña nacional.

Una de las aeronaves, no obstante, no ha logrado expulsar el gas gualdo que le correspondía por su posición en la formación como consecuencia de un fallo técnico del sistema de humo.

81 aeronaves

El despliegue sobre los cielos de la capital ha congregado a un total de 81 aeronaves: 34 cazas y aviones de enseñanza, 16 aeronaves de transporte (incluida la plataforma del salto paracaidista) y 32 helicópteros de los ejércitos, la Armada y los organismos de la Administración del Estado.

El peso de la representación de instrucción técnica ha recaído sobre la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) con seis aviones E.26 Pilatus PC-21 integrados en la mencionada Formación Mirlo.

Un avión A330 MRTT junto a un caza F-18 y un Eurofighter Daniel González EFE

El desfile aéreo también ha contado con las pasadas de cazas Eurofighter Typhoon (Alas 11 y 14) y F-18 Hornet (Ala 12), los aviones de ataque Harrier AV-8B+ de la Flotilla de Aeronaves de la Armada, formaciones de reabastecimiento en vuelo con el Airbus A330 MRTT, transporte estratégico A400M y los hidroaviones del 43 Grupo.

Por su parte, el escalón motorizado ha movilizado 144 vehículos, 39 motocicletas, 286 caballos y 5 perros de trabajo a una velocidad de marcha constante de 15 km/h. La jefatura de la columna recaerá en el General Jefe de la Brigada 'Guadarrama' XII (BRI XII).

En este bloque pesado han destacado los carros de combate Leopardo 2E, los vehículos de combate de infantería 'Pizarro', el blindado de zapadores 'Castor', obuses autopropulsados M-109 A5 y los cazacarros 'Centauro'. Por parte de la Legión, ha sobresalido el debut de los 8x8 Dragón (en versiones VCI, de infantería, y VCZAP, de zapadores).