Defensa exhibe en el desfile de la Fiesta Nacional el sistema contracarro israelí Spike, una de las tecnologías vetadas en 2025

El Ministerio de Defensa y la industria española buscan alternativas nacionales y europeas para renovar la capacidad antitanque de las Fuerzas Armadas sin afectar a la operatividad actual.

El embargo a Israel canceló el contrato para adquirir los nuevos misiles Spike LR2 por 285 millones de euros, pero Defensa mantiene operativos los sistemas Spike LR adquiridos en 2008.

La Infantería de Marina exhibió dos vehículos URO VAMTAC equipados con el sistema de misiles contracarro israelí Spike en el desfile de la Fiesta Nacional de 2026.

El desfile de la Fiesta Nacional de 2026 volvió a contar sobre el asfalto del Paseo de la Castellana con la presencia del sistema de misiles contracarro Spike, uno de los pilares de la capacidad antitanque de las Fuerzas Armadas españolas.

Tal como constató la documentación oficial del Ministerio de Defensa y se ha podido comprobar en la retransmisión en directo, la Brigada de Infantería de Marina desplegó en su columna motorizada dos vehículos tácticos URO VAMTAC equipados con el sistema de lanzamiento Spike.

La exhibición de esta plataforma confirmó la continuidad operativa de los sistemas de procedencia israelí adquiridos por España en 2008.

Aunque la aprobación del embargo de armas al país liderado por Netanyahu paralizó las compras futuras y supuso la cancelación del contrato de los nuevos misiles de última generación Spike LR2 —valorado en 285 millones de euros para 168 puestos de tiro y 1.680 proyectiles—, la Secretaría de Estado de Defensa mantiene en servicio activo las unidades de la versión anterior Spike LR que ya forman parte de los arsenales.

El vehículo ligero todoterreno de fabricación nacional URO Vamtac sirvió una vez más como plataforma de movilidad para los puestos de tiro Spike. Esta configuración otorga a las secciones de la Infantería de Marina una elevada capacidad de fuego guiado de alta precisión a distancias de hasta cuatro kilómetros ante blindados enemigos.

Junto a los dos VAMTAC equipados con misiles Spike, el escalón motorizado de la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada' (BRIMAR-TEAR) mostró una representación de su parque táctico sobre ruedas, que incluyó un Vamtac de mando, dos plataformas con remolque para embarcaciones zodiac SRMN 600, dos Vamtac porta mortero, una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), un vehículo con shelter de comunicaciones y dos lanzadores antiaéreos Mistral.

En busca de alternativas

La presencia del Spike en la Castellana volvió a reflejar la premisa operativa del estamento militar: las restricciones diplomáticas y comerciales no afectaron al empleo del material que ya integra los inventarios de la Armada y del Ejército de Tierra.

Mientras la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) estudia opciones industriales españolas y europeas para encarar la renovación a largo plazo de la capacidad contracarro, el sistema Spike continuó prestando servicio operativo.

De momento, el Ministerio de Defensa no ha confirmado el sustituto de los Spike ya en servicio, aunque la industria española ya se encuentra trabajando en otro tipo de munición que puede emplearse igualmente contracarro.

Hace solo unos días, Arquimea y EM&E anunciaron la integración de una munición loitering en un lanzador como los que estaban originalmente diseñados para lanzar Spike desde la torre de los 8x8 'Dragón' de Infantería.

Se podría tratar de una alternativa a la tecnología israelí alineada a los nuevos estándares y lecciones aprendidas en la guerra de Ucrania, aunque la munición Spike LR2 se ha consolidado como una de las mejores del mundo en su clase.

Fuentes de la industria de defensa española han confirmado recientemente a EL ESPAÑOL cierta preocupación e incertidumbre debido a que la proximidad de unas elecciones generales pudiera paralizar los contratos y programas pendientes.