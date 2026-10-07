Rumanía adquiere 12 helicópteros militares H225 a Airbus a través del fondo europeo SAFE

La operación impulsa la colaboración de Airbus con el fabricante rumano IAR y se suma a otro pedido de H160 y H145 bajo SAFE.

Los H225M comenzarán a sustituir a los IAR-330 Puma en operaciones convencionales y especiales.

El contrato, firmado con la Dirección General de Armamento de Francia, reforzará las capacidades de defensa de la Fuerza Aérea Rumana.

El Gobierno de Rumanía ha firmado un contrato para la adquisición de 12 helicópteros Airbus H225M. El acuerdo se cerró con la Dirección General de Armamento (DGA) de Francia en el marco del programa de compras conjuntas SAFE impulsado por la Comisión Europea.

Se trata de un instrumento financiado de la UE diseñado para proporcionar apoyo económico a los Estados miembros y acelerar su preparación en materia de defensa, según explican.

Asimismo, este mecanismo permite inversiones urgentes e importantes para la industria de defensa europea y presta especial atención a la reducción de las deficiencias críticas en las capacidades.

"Nos sentimos honrados de que Rumanía haya elegido el H225M para reforzar sus capacidades de defensa", ha indicado Matthieu Louvot, CEO de Airbus Helicopters.

Esta elección, indica Luvot, "también reforzará las capacidades industriales de Rumanía a través de nuestra asociación a largo plazo con IAR, el único fabricante de helicópteros del país", prosiguió.

La Fuerza Aérea Rumana opera actualmente el IAR-330 Puma, una versión de producción local del Puma bajo licencia de Aerospatiale.

Los 12 H225M iniciarán la sustitución de la flota de Puma para operaciones convencionales y especiales. Rumanía también había encargado previamente dos H215M en configuración naval.

Este contrato es el segundo firmado por Rumanía y Airbus Helicopters en el marco de la iniciativa SAFE, tras el reciente pedido de siete H160 y cinco H145 para misiones de servicios públicos.

El H225M ha demostrado su fiabilidad y durabilidad en condiciones de combate y zonas de crisis en todo el mundo. Hay más de 350 H225 y H225M en servicio, con un total de más de un millón de horas de vuelo.

Entre los doce clientes del H225M se encuentran Brasil, Francia, Hungría, Indonesia, Irak, Kuwait, Malasia, México, Marruecos, Países Bajos, Singapur y Tailandia.

Airbus lleva más de veinte años presente en Rumanía a través de sus tres filiales. El centro de atención al cliente de Airbus Helicopters sigue demostrando ser una empresa exitosa desde su creación, brindando soporte y servicios a las flotas rumanas de Airbus, además de trabajar para diversos clientes de exportación.

Airbus Defence and Space proporciona servicios integrales de ingeniería de sistemas y comunicaciones seguras a través de su departamento de ingeniería, mientras que la división de aeronaves comerciales de Airbus fabrica componentes estratégicos.