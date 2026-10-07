Argentina elige los fusiles israelíes Arad 5 y Arad 7 para modernizar el armamento individual de sus Fuerzas Armadas

Las armas estarán equipadas con visores de punto rojo Meprolight M5 y sus componentes principales están diseñados para una vida útil mínima de 20.000 disparos.

Los fusiles incorporan pistón de gases de recorrido corto, controles ambidiestros, cañón flotante y sistemas Picatinny y M-LOK para integrar accesorios según la misión.

La adquisición se ha cerrado mediante un acuerdo Gobierno a Gobierno con Israel, con participación de la agencia de cooperación internacional de defensa SIBAT.

Argentina ha seleccionado los fusiles de asalto israelíes Arad 5, de calibre 5,56 mm, y Arad 7, de 7,62 mm, para modernizar el armamento individual de sus Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas argentinas han seleccionado los fusiles de asalto Arad 5 y Arad 7, fabricados por la compañía Israel Weapon Industries (IWI), empresa del grupo SK, para avanzar en la modernización de sus capacidades de armamento individual y apostar por plataformas modulares capaces de incorporar nuevos accesorios y tecnologías a lo largo de su ciclo de vida.

La compra se ha cerrado mediante un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con la participación de SIBAT, la agencia de cooperación internacional de defensa de Israel.

Con esta adquisición, Buenos Aires no solo renueva sus capacidades de fuego con sistemas más modulares y versátiles, sino que también impulsa la cooperación bilateral en defensa con Israel, en un contexto de recuperación de capacidades militares prioritarias tras años de limitada inversión en equipamiento.

IWI, perteneciente al grupo SK, destaca que el Arad ha sido concebido como una evolución de la arquitectura AR y combina elementos tradicionales de esta plataforma con soluciones destinadas a mejorar su fiabilidad y rendimiento en condiciones exigentes.

El Arad 5, de calibre 5,56 mm, y el Arad 7, de 7,62 mm, incorporan un sistema de funcionamiento mediante pistón de gases de recorrido corto, controles completamente ambidiestros y un cañón flotante de fabricación martillada en frío.

Esta configuración busca mejorar tanto la fiabilidad del arma como su precisión, al tiempo que facilita su adaptación a diferentes misiones.

La plataforma dispone además de un riel Picatinny y un guardamanos compatible con el sistema M-LOK, que permiten integrar visores, designadores, linternas, empuñaduras y otros accesorios en función de las necesidades de cada unidad.

Visores israelíes para los nuevos fusiles

Los fusiles destinados a Argentina estarán equipados con visores de punto rojo Meprolight M5, que proporcionan una solución de puntería electroóptica integrada en el sistema.

Según el fabricante, estos visores emplean tecnología LED y han sido diseñados para resistir condiciones de empleo militar. Funcionan con una única batería AA y ofrecen diferentes niveles de intensidad para adaptarse a escenarios que van desde entornos con elevada luminosidad hasta operaciones nocturnas utilizando dispositivos de visión nocturna.

Los fusiles destinados a Argentina estarán equipados con visores de punto rojo Meprolight M5. IWI

La combinación del fusil Arad con estos sistemas de puntería permitirá a las unidades argentinas disponer de una configuración más completa para el combate a corta y media distancia, especialmente en operaciones en las que la rapidez de adquisición del objetivo resulta determinante.

IWI asegura además que los principales componentes del Arad han sido diseñados para alcanzar una vida útil mínima de 20.000 disparos, un factor especialmente relevante para unas Fuerzas Armadas que buscan prolongar la vida operativa de sus sistemas y reducir los costes asociados a su mantenimiento y sustitución.

"Estamos orgullosos de que el Gobierno de Argentina haya elegido los fusiles Arad 5 y Arad 7", señaló Ronen Hamudot, vicepresidente de SK Group, quien destacó que la familia Arad combina "durabilidad excepcional, precisión y adaptabilidad".

Israel refuerza su posición en Argentina

La operación supone también un nuevo paso en el fortalecimiento de la cooperación industrial y militar entre Argentina e Israel, dos países que han mantenido en los últimos años una relación creciente en materia de adquisición de sistemas de defensa.

Para Israel, además, el contrato amplía la presencia internacional de IWI en un mercado latinoamericano con necesidades crecientes de modernización de sus Fuerzas Armadas.

La compañía es uno de los principales fabricantes israelíes de armas ligeras y cuenta con una amplia cartera de productos destinados tanto a fuerzas militares como policiales y unidades de operaciones especiales.

El Arad se suma así a una familia de sistemas israelíes que ya se encuentran presentes en numerosos mercados internacionales. IWI señala que sus productos están desplegados en más de 60 países, mientras que la compañía es uno de los principales proveedores de armas ligeras de las Fuerzas de Defensa de Israel y de la Policía israelí.