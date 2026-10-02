Rusia recurre al misil Misagh-2 de Irán para repeler los ataques de Ucrania: Teherán lo usó para derribar un caza F-15E de EEUU

Con un alcance de hasta seis kilómetros y una altitud máxima de 3.500 metros, está diseñado para interceptar drones, helicópteros, cazas tácticos y misiles de crucero.

El Misagh-2 es un MANPADS de guiado infrarrojo pasivo y funcionamiento «dispara y olvida», derivado de los modelos chinos QW-1 y QW-2.

El sistema se integra en grupos móviles rusos con ametralladoras pesadas, guerra electrónica y sensores ópticos para proteger bases e infraestructuras estratégicas.

Rusia ha comenzado a desplegar misiles antiaéreos portátiles iraníes Misagh-2 para combatir los drones ucranianos, especialmente en zonas fronterizas como Rostov.

El campo de batalla de Ucrania continúa transformándose a medida que las tácticas de combate evolucionan y las alianzas estratégicas se profundizan. En las últimas semanas, diversos informes gráficos y testimonios procedentes del frente ucraniano sugieren que las Fuerzas Armadas rusas han comenzado a desplegar el sistema portátil de defensa aérea (MANPADS) de fabricación iraní Misagh-2.

Este misil, diseñado para ser operado por un solo soldado, está siendo destinado principalmente a neutralizar la constante amenaza que representan las aeronaves no tripuladas de Ucrania en zonas fronterizas clave como la región de Rostov, evidenciando una nueva etapa en la cooperación militar entre Moscú y Teherán.

La adopción de este misil por parte de Rusia responde a la acuciante necesidad de blindar sus bases e infraestructuras estratégicas ante la intensificación de las incursiones ucranianas.

Para hacer frente a esta presión constante, las unidades rusas han organizado grupos de fuego móviles armados con una combinación heterogénea de ametralladoras pesadas, equipos de guerra electrónica, sensores ópticos y misiles antiaéreos de corto alcance.

La incorporación de los sistemas iraníes responde probablemente a consideraciones de coste operativo o a eventuales tensiones en las cadenas de suministro de los propios sistemas MANPADS rusos.

Aunque Corea del Norte se ha posicionado como el principal suministrador de munición para Moscú, el Kremlin suma ahora armamento antiaéreo táctico a su dependencia de la tecnología iraní, centrada en un principio en los drones kamikaze Shahed.

El prestigio operativo del Misagh-2 y de la familia de sistemas portátiles iraníes ha sido objeto de intensa atención militar a nivel global debido a su participación en teatros de operaciones de Oriente Medio.

Diversos análisis han vinculado a estos sistemas portátiles con incidentes de alto perfil, como el derribo de un caza de ataque F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante misiones de combate contra posiciones iraníes, el pasado abril.

A diferencia de aquellos sistemas guiados por radar, que han sufrido contratiempos significativos ante contramedidas avanzadas, los MANPADS infrarrojos iraníes han probado una letalidad notable al derribar decenas de plataformas aéreas de alto valor operativo, consolidándose como una herramienta defensiva temible ante la aviación moderna.

Diseño chino

El Misagh-2 destaca en el campo de batalla por ser un sistema de defensa antiaérea portátil que funciona bajo el principio de 'dispara y olvida'. Equipado con un buscador infrarrojo pasivo de doble banda, el misil rastrea de manera autónoma la firma térmica de su objetivo sin requerir un guiado continuo por parte del operador.

Esta característica técnica resulta fundamental en la contención de drones, ya que permite a la tripulación o al infractor abandonar la posición inmediatamente después del disparo, reduciendo drásticamente el riesgo de sufrir un ataque de artillería o de retribución por parte de otros drones enemigos.

Sistema Misagh-2 iraní IRNA

Su diseño original deriva de la tecnología del misil chino QW-1 y su variante mejorada QW-2, plataformas que alcanzaron una amplia difusión internacional.

La industria de defensa iraní, tras adquirir esta tecnología, comenzó a producir el modelo Misagh-1 a partir de 2006, en el Complejo Industrial Shahid Kazemi, para posteriormente lanzar la producción en masa del Misagh-2.

Esta versión introdujo mejoras sustanciales en el sistema de propulsión, los componentes electrónicos de guiado y la resistencia frente a las contramedidas térmicas, como las bengalas y el calor solar o del terreno.

Años más tarde, Teherán desarrolló el Misagh-3, incorporando espoletas de proximidad láser orientadas a interceptar aeronaves más pequeñas y altamente maniobrables.

Características del misil

Analizando sus especificaciones técnicas, el Misagh-2 se presenta como un armamento ligero pero potente. El sistema completo listo para el disparo pesa apenas 18 kilogramos, de los cuales 11,32 kg corresponden propiamente al misil.

Con una longitud de 1,59 metros, el proyectil alcanza una velocidad de vuelo de hasta 600 metros por segundo y cuenta con un tiempo de reacción inferior a los cinco segundos. La carga útil del misil consta de una cabeza de guerra de fragmentación de alto explosivo de 1,42 kg.

Su alcance de intercepción se extiende desde los 500 metros hasta un máximo de seis kilómetros horizontalmente, operando en altitudes que van desde los diez metros hasta los 3.500 metros de altura. Estas cifras garantizan una cobertura sólida contra cazas tácticos, helicópteros de ataque, misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados.