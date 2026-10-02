El Ejército del Aire y del Espacio concluye su misión en Estonia tras cinco semanas de vigilancia del mar Báltico

El destacamento probó su capacidad antidrones con fuego real en Estonia y recibió medallas por su servicio, en presencia de autoridades españolas.

Dos EF-18M fueron activados para identificar y escoltar una aeronave de vigilancia rusa sobre el mar Báltico; el contingente también realizó maniobras multinacionales nocturnas contra drones.

Los F-18 del Ala 15 completaron unas 200 horas de vuelo y servicios de Alerta de Reacción Rápida integrados en la defensa aérea y antimisiles de la OTAN.

El Destacamento Aéreo Táctico ‘Ámbar’ concluye en Estonia cinco semanas de vigilancia del espacio aéreo báltico, con más de 100 militares españoles desplegados.

El Destacamento Aéreo Táctico (DAT) 'Ámbar' ha finalizado hoy su misión de Defensa Aérea del Báltico en Estonia. Lo hace tras cinco semanas en las que más de 100 militares españoles del Ejército del Aire y del Espacio han contribuido a la vigilancia y protección de este espacio aéreo.

El 'Ámbar', compuesto fundamentalmente por personal y medios del Ala 15 y de la Escuadrilla de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), ha estado desplegado en la Base Aérea de Amari enmarcados en la Defensa Aérea y contra Misiles Integrada (IAMD) de la OTAN.

Los militares han completado aproximadamente 200 horas de vuelo y han participado en el sistema de defensa aérea de la Alianza Atlántica mediante la prestación de servicios de Alerta de Reacción Rápida (Quick Reaction Alert, QRA).

Tal y como informa el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), uno de los episodios más destacados del DAT 'Ámbar' fue la activación de dos cazas EF-18M en Alpha Scramble para la identificación y escolta a una aeronave de vigilancia rusa cuando volaba sobre el mar Báltico.

De forma paralela a los despegues de interceptación, las tripulaciones españolas han llevado a cabo misiones de adiestramiento de defensa aérea y apoyo aéreo cercano, tanto de día como de noche.

Estas actividades, explican desde el EMAD, reforzaron la interoperabilidad al operar los F-18 españoles junto a los F-16 turcos, los Eurofighter italianos, medios de la Fuerza Aérea de Polonia y otras capacidades aliadas, como aeronaves AWACS de la OTAN.

Otro de los principales hitos del DAT 'Ámbar' fue la actuación de un piloto español como director de la misión aérea durante la operación de Opciones Flexibles de Disuasión (Flexible Deterrence Option) desarrollada durante la noche sobre espacio aéreo polaco.

El capitán español Jorge Robayna Sahagún dirigió una misión contra aeronaves no tripuladas en la que participaron medios de España, Polonia, República Checa, Francia y Turquía, además de un AWACS de la OTAN.

Los F-18 españoles del Ala 15 perfeccionaron, durante esta actividad, el empleo integrado de sus sensores y equipos de visión nocturna, así como la realización de prácticas de reabastecimiento en vuelo.

El liderazgo del Mission Commander se apoyó en el trabajo conjunto de todo el destacamento, han afirmado.

El personal de operaciones participó en el planeamiento y la coordinación; los especialistas de mantenimiento y armamento garantizaron la disponibilidad y configuración de las aeronaves; y las áreas de logística, comunicaciones, protección de la fuerza, sanidad y apoyo sostuvieron la actividad necesaria para ejecutar la misión.

Capacidad antidrones

El DAT ‘Ámbar’ ha demostrado también su capacidad frente a aeronaves no tripuladas mediante un ejercicio C-UAS con fuego real sobre aguas territoriales estonias.

Los cazas españoles emplearon su cañón Vulcan de 20 mm, capaz de alcanzar una cadencia de 6.000 disparos por minuto, para alcanzar los objetivos previstos.

Las condiciones reprodujeron, dentro de los márgenes de seguridad, las exigencias de una respuesta real y pusieron a prueba la detección, adquisición visual, precisión y capacidad de reacción de los pilotos, explican desde el EMAD.

Asimismo, por invitación de sus homólogos estonios, los militares españoles participaron en un ejercicio de tiro con escopeta contra drones.

Reforzando de esta manera su preparación para responder ante amenazas dirigidas contra el personal, las instalaciones y las aeronaves desplegadas.

Como broche final del destacamento, se celebró la ceremonia de entrega de medallas a todos los miembros del DAT ‘Ámbar’ en reconocimiento a su servicio.

Este acto contó con la presencia del embajador de España en Estonia, Ángel María Vázquez Díaz de Tuesta, y del adjunto de Apoyos del Estado Mayor del Mando de Operaciones, general de brigada Miguel Ángel Sáez Nievas.

"Quiero agradecer a todos los aviadores su esfuerzo, dedicación y sacrificio durante estas semanas", explicó el jefe de fuerza del destacamento, comandante Antonio Mancebo Marín.

Su trabajo diario, prosiguió el comandante, "ha permitido cumplir nuestra misión y materializar el compromiso de España con la defensa de nuestros aliados y amigos estonios".

"Cada vuelo y cada hito alcanzado ha sido el resultado del trabajo conjunto de todo el destacamento", concluyó.