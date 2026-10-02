EEUU destina 5.100 millones a blindar el portaaviones nuclear ‘Harry S. Truman’ para las próximas décadas

El Truman llega a la modernización tras operar en 2025 contra los hutíes en Yemen; no participó en la campaña estadounidense de 2026 contra Irán por prepararse para el RCOH.

La intervención busca asegurar otros 25 años de servicio para el portaaviones de la clase Nimitz, que entró en servicio en 1998 y será el octavo de su serie sometido a este proceso.

Los trabajos en Newport News Shipbuilding concluirán en noviembre de 2031 e incluirán la recarga de sus dos reactores nucleares y la modernización de propulsión, combate y maquinaria.

La US Navy adjudica a Huntington Ingalls Industries un contrato de 5.100 millones de dólares para la revisión de mitad de vida del USS Harry S. Truman.

La US Navy ha adjudicado a Huntington Ingalls Industries (HII) un contrato de 5.100 millones de dólares —que podría alcanzar los 5.183,4 millones si se ejercen las opciones previstas— para ejecutar la gran revisión de mitad de vida (RCOH) del portaaviones nuclear USS Harry S. Truman (CVN-75).

Los trabajos se ejecutarán en el astillero Newport News Shipbuilding (Virginia) y está previsto que concluyan en noviembre de 2031. Durante los mismos, se renovarán los dos reactores nucleares del buque y modernizará su planta de propulsión, sistemas de combate, maquinaria y otros equipos tras casi tres décadas de servicio.

Los portaaviones de la clase Nimitz, como el Truman, están diseñados para una vida útil de aproximadamente 50 años, y el RCOH se realiza alrededor de la mitad de ese ciclo con el objetivo de garantizar las operaciones durante los 25 años restantes mediante la recarga nuclear y la actualización integral de sus principales sistemas.

En el caso del citado portaaviones nuclear, el RCOH combinará la recarga de los reactores con una amplia modernización de sus capacidades, asegurando así la operatividad del gigante nuclear estadounidense en las próximas décadas.

Uno de los trabajos centrales será la sustitución del combustible nuclear de sus dos reactores de agua a presión Westinghouse A4W. Para ello será necesario detener y enfriar la planta nuclear, retirar los elementos correspondientes y establecer estrictos controles radiológicos antes de instalar los nuevos núcleos.

El programa incluye además la inspección, reparación y modernización de la planta de propulsión, así como la sustitución de componentes afectados por el desgaste y la obsolescencia.

La Marina contempla también la modernización de los sistemas de combate, aunque el contrato no concreta qué radares, equipos de guerra electrónica, enlaces de datos o sistemas de control de armamento serán actualizados.

Miles de componentes bajo revisión

La magnitud del RCOH explica la duración del proyecto. Los trabajos abarcarán miles de compartimentos, tanques y sistemas, junto con intervenciones estructurales y de maquinaria.

El proceso incluye pruebas de presión, inspecciones de soldaduras críticas y comprobaciones de sensores, sistemas automáticos de protección y otros elementos esenciales para la seguridad y el funcionamiento del buque.

La intervención llevaba años preparándose. En enero de 2024, HII recibió un contrato de hasta 913 millones de dólares para trabajos de ingeniería y diseño, adquisición de materiales, fabricación, inspecciones previas y planificación de recursos necesarios para el RCOH.

Newport News Shipbuilding es el único astillero estadounidense que realiza los RCOH de los portaaviones nucleares de la clase Nimitz.

El USS Harry S. Truman (CVN-75) será el octavo portaaviones de la clase Nimitz en someterse a la revisión de media vida. HII

El USS Harry S. Truman (CVN-75) será el octavo portaaviones de la clase Nimitz en someterse a la revisión de media vida (RCOH, por sus siglas en inglés) en estos astilleros.

Hasta la fecha, siete buques de esta serie han completado ya este complejo proceso, que combina la recarga de sus reactores nucleares con una profunda modernización de sus sistemas y capacidades.

El primero fue el USS Nimitz (CVN-68), entre 1998 y 2001, seguido del USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), entre 2001 y 2005; el USS Carl Vinson (CVN-70), entre 2005 y 2009; y el USS Theodore Roosevelt (CVN-71), entre 2009 y 2013.

Posteriormente completaron el proceso el USS Abraham Lincoln (CVN-72), en mayo de 2017; el USS George Washington (CVN-73), en mayo de 2023; y el USS John C. Stennis (CVN-74), cuya entrega a la Armada estadounidense está prevista para octubre de 2026

28 años de servicio

El Truman llega a esta modernización después de un intenso despliegue de combate en Oriente Medio. Su grupo de combate participó en 2025 en las operaciones estadounidenses contra los hutíes en Yemen, dentro de Poseidon Archer y posteriormente Rough Rider, realizando ataques contra posiciones de la milicia respaldada por Irán.

Durante ese despliegue, su ala aérea empleó más de 300.000 libras de armamento aire-superficie y 14 misiles aire-aire, según la historia oficial del VFA-11. El grupo también sufrió varias pérdidas de aeronaves en accidentes operacionales, aunque sin víctimas mortales entre sus tripulaciones.

El portaaviones, sin embargo, no participó en la posterior campaña estadounidense de 2026 contra Irán, porque se encontraba en Norfolk preparando su RCOH. Las operaciones estadounidenses contra Irán fueron apoyadas por otros medios navales, entre ellos los portaaviones USS Nimitz y USS Carl Vinson.

El Harry S. Truman fue puesto en grada en noviembre de 1993, botado en septiembre de 1996 y entró en servicio el 25 de julio de 1998. Desde entonces ha acumulado cientos de miles de ciclos de lanzamiento y recuperación de aeronaves y numerosos despliegues operativos.

Su historial incluye operaciones en Irak, Afganistán, Siria y otras zonas de Oriente Medio. En uno de sus despliegues, su ala aérea acumuló más de 26.500 horas de vuelo y 9.500 salidas, incluidas 2.459 misiones de combate.

En 2016, el ala embarcada lanzó aproximadamente 590 toneladas de armamento contra posiciones del Estado Islámico y realizó cientos de salidas adicionales de combate en el Mediterráneo oriental.

El portaaviones también ha servido como plataforma para probar nuevas capacidades. En 2012 participó en las primeras operaciones embarcadas del demostrador no tripulado X-47B, además de realizar ensayos con aeronaves como el EA-18G Growler y el MV-22.