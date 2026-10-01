Tecnobit-Grupo Oesía conmemora los 25 años del simulador de Artillería de Combate 'Simaca' del Ejército

La experiencia con Simaca ha sido aplicada a programas internacionales como el SIMAF en Brasil y el SIMTAR en Emiratos Árabes Unidos.

El simulador ha sido continuamente actualizado, integrando nuevas tecnologías y permitiendo ejercicios con morteros, apoyo aéreo y equipos JTAC.

El Simaca permite recrear escenarios tácticos complejos, coordinar apoyos de fuego y evaluar el desempeño de las unidades en un entorno seguro.

Tecnobit-Grupo Oesía celebra el 25.º aniversario del simulador de Artillería de Campaña (Simaca) del Ejército de Tierra.

Tecnobit-Grupo Oesía ha conmemorado el 25.º aniversario del Simulador de Artillería de Campaña (Simaca) del Ejército de Tierra, una de las principales capacidades de simulación para la instrucción y el adiestramiento de las unidades de Artillería de Campaña.

Operativo desde 2001 en la Academia de Artillería de Segovia, el sistema permite recrear escenarios tácticos complejos, coordinar apoyos de fuego y evaluar el desempeño de las unidades en un entorno seguro.

Concebido inicialmente para reforzar la formación de los alumnos y el entrenamiento operativo, Simaca ha sido actualizado de forma continua por Tecnobit-Grupo Oesía con nuevas funcionalidades, tecnologías y escenarios de instrucción.

El Simaca permite recrear distintos ambientes operativos y niveles de complejidad, adaptando los ejercicios a los objetivos de cada unidad.

Los artilleros pueden entrenar procedimientos, coordinación y toma de decisiones en un entorno seguro y controlado, repetir los ejercicios y analizar posteriormente su desarrollo para extraer lecciones y mejorar su preparación técnica y táctica.

Durante estos 25 años, el sistema ha ampliado progresivamente sus capacidades hasta consolidarse como un entorno avanzado de simulación de apoyos de fuego.

Su arquitectura permite integrarlo con sistemas de mando y control y con otros simuladores, facilitando ejercicios en los que los fuegos se coordinan con la maniobra. En estos escenarios pueden incorporarse también capacidades como morteros, apoyo aéreo o equipos JTAC, aumentando el nivel de complejidad del entrenamiento.

Proyectado al exterior

La experiencia acumulada con el Simaca ha permitido, además, a Oesía trasladar sus conocimientos en simulación a otros programas internacionales. Entre ellos figuran el Simulador de Apoyo de Fuego de Brasil (SIMAF) y el Centro de Simulación de Artillería de Emiratos Árabes Unidos (SIMTAR).

La compañía destaca que la evolución del sistema refleja su experiencia en el desarrollo e integración de soluciones de simulación para Defensa, con tecnologías destinadas a crear entornos de entrenamiento cada vez más realistas, interconectados y medibles.

Estas capacidades permiten preparar a las unidades para escenarios operativos complejos y optimizar el empleo de los medios reales, reduciendo la necesidad de recurrir permanentemente a sistemas y municiones reales durante el entrenamiento.

Con motivo del aniversario, Oesía participó esta semana en el acto institucional celebrado en la Academia de Artillería de Segovia, donde puso de relieve los 25 años de colaboración con el Ejército de Tierra.

Un cuarto de siglo después de su entrada en servicio, el Simaca continúa evolucionando como una herramienta destinada a mejorar la preparación de las unidades de Artillería y su capacidad para integrar los apoyos de fuego en escenarios operativos cada vez más complejos.