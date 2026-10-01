Rutte pide calma ante las "acciones hostiles" de Rusia: “La OTAN tiene lo necesario para responder a cualquier amenaza”

Destaca el papel de Alemania y Países Bajos en el flanco oriental; su cuerpo conjunto puede dirigir hasta 50.000 militares para defender Estonia y Letonia.

Rutte insta a reforzar la cooperación con la industria, el gasto en defensa y el apoyo militar a Ucrania para evitar que Moscú divida a la Alianza.

El secretario general descarta un ataque militar ruso inminente, pero reclama vigilancia ante sabotajes, incendios y violaciones del espacio aéreo.

Mark Rutte pide a los aliados mantener la calma ante las acciones híbridas de Rusia y asegura que la OTAN puede defender todo su territorio.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha llamado a los aliados a mantener la calma ante la campaña de “acciones hostiles” de Rusia contra países de la Alianza y ha asegurado que la organización dispone de las capacidades necesarias para responder a cualquier amenaza.

“Mantengan la calma, sigan adelante y continúen apoyando a Ucrania”, afirmó Rutte durante una visita al 1º Cuerpo Germano-Neerlandés, en Münster (Alemania), junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten.

“Tenemos lo necesario para defender cada centímetro del territorio aliado y seguir siendo fuertes, estar preparados y ser capaces de responder a cualquier amenaza”, añadió.

Rutte afirmó que Rusia “pone a prueba a Europa” con violaciones del espacio aéreo, incendios provocados, sabotajes y otras operaciones híbridas, pero descartó un ataque militar inminente contra la OTAN. Pese a ello, llamó a los aliados a mantenerse “vigilantes” y “alerta” ante la persistencia de estas acciones.

En este contexto, reclamó una mayor cooperación entre los gobiernos y la industria de defensa para garantizar que las capacidades militares y las cadenas de suministro sean suficientemente resistentes frente a posibles ataques.

Rutte considera que una de las finalidades de Moscú es “dividir” a los aliados y hacerles retroceder en su respaldo a Ucrania. Por ello, defendió que la respuesta de la Alianza debe pasar precisamente por mantener el apoyo militar a Kiev.

“Espero que Putin capte el mensaje”, afirmó.

Rutte vinculó esta estrategia con la necesidad de mantener el aumento del gasto en defensa y reforzar la capacidad industrial de los aliados, y defendió la continuidad del esfuerzo inversor recordando el compromiso de la cumbre de La Haya de elevarlo hasta el 5% del PIB según el calendario acordado.

“Tenemos que invertir cada año en defensa —señaló—. Y estamos demostrando al mundo que es un precio que estamos dispuestos a pagar porque sabemos que se trata de una inversión en nuestra seguridad”.

“La maquinaria bélica rusa no se va a oxidar”

Rutte insistió también en esta idea durante su discurso de aceptación del Premio de la Paz de Westfalia, celebrado en Münster.

El dirigente neerlandés advirtió de que Rusia mantiene una potente capacidad industrial militar mientras China continúa avanzando en su modernización de las Fuerzas Armadas.

“Debemos mantener las inversiones en defensa, mantener la producción de capacidades esenciales, mantener nuestras fuerzas armadas y mantener nuestro apoyo a Ucrania”, afirmó.

“Sabemos que la bien engrasada maquinaria bélica de Rusia no se va a oxidar a corto plazo. Y que la modernización militar y el desarrollo tecnológico de China no están a punto de ralentizarse”, añadió.

Alemania y Países Bajos, en el flanco oriental

Durante su visita al 1º Cuerpo Germano-Neerlandés, Rutte destacó además el papel de Alemania y Países Bajos en la defensa del flanco oriental de la OTAN, con el despliegue de tropas, aeronaves destinadas a proteger el espacio aéreo aliado y fuerzas navales encargadas de la protección de infraestructuras críticas en el mar Báltico y otras áreas.

El 1º Cuerpo Germano-Neerlandés tiene entre sus responsabilidades el mando de fuerzas de la OTAN destinadas a la defensa de Estonia y Letonia y está preparado para dirigir una fuerza internacional de hasta 50.000 militares.

Para Rutte, el desafío exige mantener la cohesión entre los 32 países de la Alianza y sostener en el tiempo el esfuerzo militar e industrial.

“Juntos, todos avanzamos en la misma dirección: hacia la prevención de la guerra y la preservación de la paz”, concluyó.