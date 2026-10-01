Indra adquiere Dares Technology para reforzar su liderazgo en radares y drones para defensa

La adquisición suma 27 especialistas a Indra y potencia la estrategia de la compañía en radares, sistemas no tripulados y tecnologías críticas para defensa y espacio.

El radar SAR puede generar mapas topográficos de alta precisión e identificar cambios mínimos en el terreno, incluso en condiciones de baja visibilidad o meteorología adversa.

La operación permitirá a Indra integrar radares compactos de altas prestaciones y software SAR en sus drones Tarsis, ampliando sus capacidades para las Fuerzas Armadas.

Indra ha adquirido el 100% de Dares Technology, especializada en radares SAR y procesamiento avanzado de imágenes, para reforzar su liderazgo en defensa.

Indra Group ha adquirido el 100% de Dares Technology, compañía española especializada en radares de apertura sintética (SAR) y procesamiento avanzado de imágenes, en una operación con la que busca reforzar sus capacidades en sistemas no tripulados y radares avanzados para defensa.

La operación permitirá a Indra incorporar a su catálogo un radar compacto de altas prestaciones y un software especializado en el procesamiento de imágenes SAR. La compañía integrará esta tecnología en su familia de drones Tarsis, con el objetivo de ampliar sus capacidades para las Fuerzas Armadas.

Los radares de apertura sintética permiten obtener imágenes de elevada precisión y detectar modificaciones en el terreno prácticamente imperceptibles para otros sensores. En concreto, la tecnología desarrollada por Dares puede generar mapas topográficos de alta precisión con un único vuelo e identificar cambios de apenas unos centímetros.

Indra adaptará el sensor a los requerimientos del ámbito militar para incorporarlo a sus sistemas no tripulados Tarsis de clase I, correspondientes a plataformas de menos de 150 kilos.

La nueva capacidad podrá emplearse en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), así como para controlar movimientos de personas, vehículos y otros elementos sobre el terreno.

El Tarsis VTOL expuesto en el estand de Indra en Eurosatory Indra

Una de las principales ventajas del radar SAR es su capacidad para operar con independencia de la iluminación y en condiciones meteorológicas adversas, lo que permite mantener la obtención de información cuando los sensores electroópticos pueden encontrar mayores limitaciones.

Las aplicaciones de esta tecnología no se limitan al empleo desde drones. Indra señala también su potencial para patrulla marítima, vigilancia de fronteras y zonas de interés estratégico y monitorización de infraestructuras críticas. Asimismo, los sensores SAR pueden emplearse en plataformas espaciales para la observación de la Tierra.

Centro de Excelencia de Radares

Junto con la tecnología, la adquisición incorpora a Indra un equipo de 27 especialistas en sistemas SAR, que pasarán a integrarse en su Centro de Excelencia de Radares. Con ello, la compañía amplía sus capacidades de diseño, desarrollo y procesamiento de este tipo de sensores.

Dares Technology nació en 2015 en Castelldefels (Barcelona) como una startup Deep Tech vinculada al Centro de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA BIC). Además de desarrollar su propio radar, la compañía ha prestado servicios de procesamiento de imágenes SAR para sectores como la minería y las infraestructuras.

La operación permitirá a Indra entrar con mayor peso en el segmento de los radares de apertura sintética, un mercado especializado en el que existe una oferta limitada de sistemas con este nivel de prestaciones.

La adquisición se integra en la estrategia de Indra para ampliar sus capacidades en radares, sistemas no tripulados y tecnologías críticas para los ámbitos de defensa y espacio.

Al mismo tiempo, la incorporación de esta tecnología permitirá acelerar el desarrollo de nuevas capacidades para la familia Tarsis, uno de los ejes de la apuesta de la compañía por los sistemas autónomos para las Fuerzas Armadas.