Elon Musk entra en el Pentágono para diseñar la guerra del futuro: drones, IA y armas autónomas

Las iniciativas buscan combinar alta tecnología con drones y plataformas autónomas de bajo coste, inspirándose en las lecciones de la guerra de Ucrania.

Se crea un mando de cuatro estrellas especializado en guerra autónoma y robótica, mediante el Proyecto Agincourt.

El grupo, supervisado por Emil Michael, tiene 120 días para presentar sus primeras conclusiones sobre la transformación tecnológica militar.

El Pentágono lanza el Proyecto Meridian, codirigido por Elon Musk, para anticipar la guerra del futuro con IA, drones y sistemas autónomos.

El Pentágono quiere anticiparse a la guerra del futuro y ha decidido recurrir para ello a algunos de los principales referentes de la industria tecnológica estadounidense. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció este miércoles la puesta en marcha del Proyecto Meridian, una iniciativa que contará con Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla; Palmer Luckey, fundador de la empresa de defensa Anduril; y el ex presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich.

Musk codirigirá el proyecto junto a Palmer Luckey, fundador de la empresa de defensa Anduril, y Newt Gingrich, ex presidente de la Cámara de Representantes. El grupo, supervisado por el director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael, tendrá 120 días para presentar sus primeras conclusiones.

La iniciativa pretende anticipar cómo evolucionará el campo de batalla y determinar qué sistemas deben desarrollarse y desplegarse para mantener la ventaja tecnológica estadounidense. Entre las tecnologías que centran la transformación militar figuran la inteligencia artificial, los drones, la robótica y los sistemas autónomos.

Hegseth anunció además la creación de un nuevo mando de cuatro estrellas especializado en guerra autónoma y robótica, que se desarrollará mediante el denominado Proyecto Agincourt.

El secretario de Defensa defendió un modelo que combine sistemas de alta tecnología con grandes cantidades de drones y plataformas autónomas de menor coste, tomando como referencia las lecciones de la guerra de Ucrania.

El conflicto ha demostrado el creciente peso de los sistemas no tripulados en misiones de reconocimiento, ataque, guerra electrónica y defensa.

La incorporación de Musk y Luckey refleja, además, la creciente conexión entre el Pentágono y la nueva industria tecnológica de defensa estadounidense.

SpaceX y Anduril representan dos de las compañías que están impulsando esta transformación, basada en la integración de software, inteligencia artificial, sensores y sistemas autónomos en las operaciones militares.

Una transformación más amplia

Meridian y Agincourt forman parte de un paquete de seis iniciativas presentado por Hegseth para reformar las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El secretario anunció también planes para reducir hasta un 20% el número de generales y almirantes, reforzar las cadenas de suministro nacionales y convocar una competición para construir una nueva base militar en Estados Unidos.

Con estas medidas, Washington acelera su apuesta por un modelo de defensa en el que la inteligencia artificial, los drones, la robótica y la autonomía tendrán un papel central en los futuros campos de batalla.