EEUU compra a Boeing 22 nuevos cazas F-15EX por 2.380 millones y eleva a 120 los aviones contratados

El F-15EX complementará al F-35 en la flota estadounidense y el primer aparato destinado a operar en el extranjero reforzará la base aérea en Kadena, Japón.

El objetivo del programa se ha incrementado a 269 cazas F-15EX, aunque el Pentágono advierte de posibles incertidumbres en costes y plazos debido a la ampliación.

El F-15EX Eagle II es una modernización de cuarta generación y media, equipado con sistemas digitales avanzados, radar APG-82 AESA y el sistema de guerra electrónica EPAWSS.

La Fuerza Aérea de EEUU ha adjudicado a Boeing un contrato de 2.380 millones de dólares para fabricar 22 nuevos cazas F-15EX, elevando el total contratado a 120 unidades.

La Fuerza Aérea de EEUU ha adjudicado a Boeing un contrato de 2.380 millones de dólares para fabricar 22 nuevos F-15EX Eagle II, correspondientes al séptimo lote de producción. Con este pedido, el número de aparatos contratados por la USAF asciende ya a 120 unidades.

El acuerdo se cerró el 29 de septiembre, apenas un día antes del final del año fiscal estadounidense, para garantizar que los fondos asignados pudieran utilizarse antes de que expirara el plazo. El contrato tiene un valor medio de unos 108 millones de dólares por avión, sin incluir los motores, adquiridos por separado a GE Aerospace.

El pedido consolida el papel del F-15EX como uno de los pilares de la aviación de combate estadounidense mientras la Fuerza Aérea avanza hacia la incorporación de cazas de sexta generación.

El Eagle II es una profunda modernización del F-15 de cuarta generación y suele clasificarse como un avión de generación 4,5. Incorpora un sistema de control de vuelo digital fly-by-wire, una cabina completamente digital con pantallas táctiles, el radar APG-82 AESA y el sistema de guerra electrónica EPAWSS (Eagle Passive Active Warning Survivability System).

Boeing está entregando actualmente aviones correspondientes al tercer lote y trabaja con la Fuerza Aérea para elevar progresivamente el ritmo de fabricación hasta dos F-15EX al mes.

F-15EX en plataforma USAF

La apuesta por el modelo se ha ampliado además de forma significativa. La Fuerza Aérea tenía inicialmente previsto adquirir 129 unidades, pero en abril elevó el objetivo del programa a 269 aviones. Un informe del Pentágono ha advertido, no obstante, de que la ampliación del programa introduce nuevas incertidumbres de costes y calendario que deberán ser gestionadas.

El nuevo contrato llega en un momento especialmente relevante para Boeing. El mismo día, la compañía fue seleccionada por la Marina estadounidense para desarrollar su futuro caza de dominio aéreo embarcado F/A-XX, el programa de sexta generación destinado a sustituir progresivamente a los F/A-18E/F Super Hornet.

Boeing se ha impuesto así en los dos grandes programas estadounidenses de cazas de sexta generación: el F-47 para la Fuerza Aérea y el F/A-XX para la Armada.

Ahora, la compañía tendrá que desarrollar estos nuevos sistemas mientras mantiene simultáneamente la producción del F-15EX y del entrenador T-7A Red Hawk.

Complemento del F-35

El F-15EX no sustituye al F-35, sino que aporta una combinación diferente de alcance, velocidad y capacidad de carga. Su incorporación permite a la Fuerza Aérea mantener una plataforma pesada de combate mientras avanza hacia una flota compuesta por cazas de quinta y sexta generación y sistemas no tripulados.

La expansión del programa responde precisamente a la necesidad de disponer de una mayor masa de aviones de combate.

La Fuerza Aérea ha planteado la adquisición de los F-15EX junto a los F-35A para cubrir capacidades diferentes en un eventual conflicto de alta intensidad.

Además, el Eagle II comienza a proyectarse fuera del territorio continental estadounidense. El primer F-15EX destinado a permanecer permanentemente en el extranjero salió de las instalaciones de Boeing en agosto rumbo a EEUU, antes de su posterior despliegue en la base de Kadena, Japón, donde reforzará la capacidad aérea estadounidense en el Indo-Pacífico.

Un programa acelerado

El séptimo lote se financió mediante 115 millones de dólares incluidos en el presupuesto de 2026 y otros 2.800 millones procedentes del paquete de reconciliación presupuestaria aprobado el año anterior.

Estos últimos fondos estaban sujetos a una reducción del 8,3% si no se comprometían antes del 1 de octubre, lo que aceleró el cierre del contrato antes del final del ejercicio fiscal.

La Fuerza Aérea destacó que el acuerdo exigió coordinar a los equipos de adquisición, contratación, ingeniería, financiación y logística para adaptar la compra a los fondos disponibles y cerrar el contrato dentro del plazo.