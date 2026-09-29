Indra despliega la nube de combate en el dominio naval por primera vez en Europa durante el ejercicio REPMUS 26

Indra probó nuevas capacidades de guerra electrónica y sistemas de inteligencia SIGINT 5G, consolidando su liderazgo en tecnologías de combate colaborativo multidominio.

El dron Tarsis participó en misiones de búsqueda y rescate, validando su interoperabilidad con sistemas aliados y demostrando ventajas operativas en escenarios complejos.

La solución NIMBUS permitió conectar y compartir información en tiempo real entre plataformas tripuladas, no tripuladas, aéreas, navales y centros de mando en España y Portugal.

Indra y la Armada española han realizado la primera prueba de la nube de combate NIMBUS en el dominio naval europeo durante el ejercicio REPMUS 26 de la OTAN en Portugal.

Durante el ejercicio REPMUS 2026 de la OTAN, organizado en Portugal, la tecnológica Indra junto con la Armada española han llevado a cabo una primera prueba de concepto de la solución de nube de combate NIMBUS en el dominio naval.

El ejercicio ha servido para contribuir al desarrollo de la Nube de Combate Naval, una capacidad operativa que la Armada desarrollará en los próximos años, para lo que Indra ha desplegado un demostrador tecnológico.

Con esta demostración, explican desde la compañía liderada por Ángel Simón, Indra se sitúa como la pionera en el desarrollo y maduración de una de las tecnologías más importantes para dotar a las marinas de todo el mundo de auténtica capacidad multidominio y de combate colaborativo.

Ambas capacidades son claves para "mantener su superioridad en los próximos años en escenarios operativos de creciente complejidad", indican.

En coordinación con la Armada, Indra conectó plataformas tripuladas y no tripuladas durante el ejercicio, así como plataformas aéreas, navales, sensores, puestos de mando y sistemas de información distribuidos en España y Portugal en un único entorno digital compartido.

El despliegue en REPMUS 26 incluyó activos de la Armada, de Indra y de otros actores industriales, como la también española Utek. Las unidades allí presentes pudieron compartir información y servicios a través de NIMBUS, lo que permitió acelerar los ciclos de decisión y reforzar la resiliencia y la continuidad de la misión.

La solución, además, demostró las ventajas que aporta esta tecnología en escenarios caracterizados por la alta movilidad y la dispersión geográfica, así como su resiliencia en entornos de comunicaciones degradadas, limitadas o intermitentes.

Tarsis y EW

Entre los sistemas conectados a NIMBUS destacó el sistema aéreo no tripulado Tarsis, que participó en un ejercicio coordinado de búsqueda y rescate (SAR) en el que se llevaron a cabo tareas asignadas a través de la nube de combate.

Por ejemplo, la aeronave trabajó en la localización de embarcaciones en mar abierto con sensores electroópticos e infrarrojos, identificando el objetivo y reportando su ubicación para su rescate, todo a través de NIMBUS.

Adicionalmente, en esta edición de REPMUS, el Tarsis también validó la capacidad de interoperabilidad (STANAG 4817), que permite la integración y el intercambio de información con sistemas aliados, una capacidad considerada muy importante en misiones conjuntas.

Como parte de los ejercicios, la compañía probó capacidades de guerra electrónica ligera, en concreto su sistema Manpack preparado para su despliegue en embarcaciones no tripuladas, que facilitan la aproximación a zonas de interés para detectar, analizar e identificar emisiones de radiofrecuencia en la banda radar.

Indra también desplegó su sistema SIGINT 5G adaptado para su uso en vehículos no tripulados de diferente tipo, lo que permite obtener y explotar inteligencia procedente de redes de comunicaciones de nueva generación.

Con esta demostración, explican, "Indra avanza en la validación operativa de tecnologías soberanas de nueva generación para la Armada y refuerza su posición de liderazgo nacional y europeo en nube de combate colaborativo".

Más pruebas

Hace justo un año, Indra participó en una serie de ejercicios con el Ejército del Aire y del Espacio para poner el sistema NIMBUS a prueba en el Centro de Ensayos en Vuelo de Rozas (Lugo).

La nueva nube de combate NIMBUS de Indra está preparada para implantarse de forma incremental, integrando sensores de siguiente generación con otros ya en servicio.

La compañía trabaja en este sentido en el desarrollo de un sistema colaborativo de sensores (NSDAS, por sus siglas en inglés), que permite integrar en red muy diversos sistemas de este tipo para generar un ‘supersensor’.

Más recientemente, como parte de su participación en la feria Unvex el pasado 17 de septiembre, Indra llevó a cabo una demostración del Tarsis-W, la versión armada de la familia de drones, integrado igualmente en la nube NIMBUS.

Tarsis-W Indra

El ejercicio se ha ejecutado en remoto y se ha retransmitido en tiempo real a un nodo instalado en San Javier, donde el público ha podido seguir tanto el desarrollo del vuelo como las capacidades del sistema.

Con esta demostración, Indra "pone el foco en la capacidad del Tarsis-W para operar de forma conectada dentro de un ecosistema de mando y control distribuido", según explicaron desde la compañía.

También indican que han compartido información en tiempo real con otros nodos de la nube de combate, "contribuyendo a un conocimiento situacional compartido entre plataformas y centros de decisión".

Precisamente, este tipo de arquitecturas multidominio y multisistema son las que ya marcan y condicionan las capacidades reales de las Fuerzas Armadas de todo el mundo.

La posibilidad de compartir información entre las diferentes plataformas participantes en una operación militar es ya un elemento imprescindible para los centros de toma de decisiones.