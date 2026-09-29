EEUU desarrolla una nueva ojiva nuclear tras 40 años para equipar a misiles balísticos lanzados desde submarinos

El proyecto mantiene sinergias técnicas con el programa de modernización nuclear del Reino Unido para reforzar la disuasión aliada en el marco de la OTAN.

La nueva ojiva busca garantizar la disuasión nuclear marítima de EEUU y será compatible con los actuales misiles Trident II D5LE y los futuros D5LE2.

El programa W93/Mk7 ha entrado en la fase de Desarrollo de Ingeniería y Fabricación, centrada en el diseño detallado, pruebas y validaciones industriales.

EEUU desarrolla la nueva ojiva nuclear W93 Mk7 para misiles balísticos lanzados desde submarinos, el primer proyecto de este tipo en casi 40 años.

La Marina de Estados Unidos (US Navy) continúa avanzando en uno de sus programas de defensa más relevante de las últimas décadas: el desarrollo de una nueva ojiva nuclear para misiles balísticos lanzados desde submarinos.

Tras obtener la aprobación del denominado 'Hito B', el proyecto W93 Mk7 ha entrado oficialmente en la fase de Desarrollo de Ingeniería y Fabricación (EMD). Este importante paso marca el inicio formal del diseño detallado y la preparación industrial para dotar a la flota submarina estadounidense de una capacidad de disuasión nuclear de nueva generación.

Durante la fase EMD, el programa se centrará en completar el diseño de producción y demostrar que la ojiva es fabricable para satisfacer las necesidades de la US Navy.

En esta etapa crucial se llevan a cabo exhaustivas pruebas de cualificación, validaciones de ingeniería y evaluaciones de integración que aseguran la fiabilidad del sistema antes de autorizar cualquier decisión sobre su producción en serie a gran escala o su eventual despliegue operativo.

La ojiva W93 y el conjunto del cuerpo de reentrada Mk7 constituyen el primer programa estadounidense de ojiva nuclear y sistema de reentrada que se inicia en casi cuatro décadas.

Desde el inicio de proyectos equivalentes durante la Guerra Fría, la disuasión nuclear embarcada de EEUU ha dependido de familias de ojivas como la W76 y la W88.

El desarrollo de la W93 busca complementar este inventario, garantizando que el pilar marítimo de la tríada nuclear continúe siendo plenamente operativo frente a los desafíos geopolíticos cambiantes y los nuevos entornos de amenaza global.

"El W93/Mk7 proporcionará flexibilidad y adaptabilidad para satisfacer las necesidades futuras de los combatientes y garantizará una disuasión ininterrumpida en el mar para el componente naval de la tríada nuclear", ha declarado el vicealmirante Douglas Williams, director de la Oficina de Programas de Sistemas Estratégicos (SSP, por sus siglas en inglés) de la Marina estadounidense.

“Pudimos acelerar nuestra entrada en esta próxima fase gracias a la sólida colaboración entre la SSP, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear y nuestra base industrial. Así es como se trabaja a toda velocidad", ha subrayado Williams.

"Una disuasión creíble"

SSP colabora con la Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía y sus laboratorios nacionales asociados, en el marco del proceso interinstitucional del ciclo de vida de las armas nucleares, para diseñar, desarrollar y producir la ojiva W93/Mk7 y su sistema de reentrada.

La estrecha coordinación entre la Marina y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear permite combinar la investigación científica avanzada con las exigencias industriales y operativas, acelerando los cronogramas sin comprometer los rigurosos estándares de seguridad y eficacia.

Un misil balístico Trident II D5 Life Extension Lockheed Martin

"Una disuasión creíble exige que actuemos con urgencia, y el progreso que estamos logrando con el W93/Mk7 demuestra precisamente eso", ha afirmado, por su parte, Brandon Williams, administrador de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear.

"Estamos revitalizando y modernizando la Iniciativa de Seguridad Nuclear para diseñar, desarrollar y producir esta nueva arma crucial con la precisión que exigen nuestros combatientes. Continuaremos trabajando juntos para dotar a la flota de esta capacidad y garantizar que nuestra capacidad de disuasión estratégica marítima siga estando preparada para el futuro", ha asegurado.

SSP es responsable del mantenimiento del sistema de armas estratégicas en los submarinos de misiles balísticos de la clase Ohio y del apoyo a la integración de los proyectiles Trident II D5 Life Extension (D5LE) en los nuevos submarinos de misiles balísticos de la clase Columbia.

De cara al futuro, SSP está modernizando activamente el componente naval de la tríada nuclear mediante el desarrollo del sistema de armas D5LE2 y siendo pionera en las capacidades de ataque regional del futuro a través del desarrollo del misil SLCM-N y del sistema de ataque rápido convencional hipersónico no nuclear.

El desarrollo coordinado del conjunto W93/Mk7 permite a la US Navy garantizar una transición fluida a medida que la veterana clase Ohio da paso paulatinamente a los sumergibles de la clase Columbia. Al diseñarse para ser compatible tanto con los actuales vectores Trident II D5LE como con la futura variante D5LE2, el sistema minimiza los riesgos de brechas operativas en el mar.

Además, el programa posee una dimensión internacional, ya que mantiene sinergias técnicas con el programa de modernización nuclear del Reino Unido para sus futuros submarinos de la clase Dreadnought, reforzando la postura de disuasión aliada en el marco de la OTAN.