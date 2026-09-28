Instalaza afronta la fase final de desarrollo del misil contracarro Alcotán MRM, su nueva munición ligera
El desarrollo de los sistemas críticos lo ha realizado la propia compañía.
Tendrá un alcance de entre 1,5 y 2 kilómetros y función dispara y olvida.
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Instalaza ha finalizado el diseño funcional del misil contracarro ligero Alcotán MRM, que ya está en fase avanzada de ensayos.
El misil ha demostrado capacidad para impactar objetivos a casi 1,5 km, con un alcance máximo estimado entre 1,5 y 2 km.
El sistema incorpora guiado inercial, buscador infrarrojo y electroóptico, y permite fijar el objetivo antes del lanzamiento para mayor seguridad del operador.
El desarrollo del Alcotán MRM ha sido íntegramente nacional, sin dependencia de tecnologías extranjeras y financiado con fondos europeos, ministeriales y propios.
La aragonesa Instalaza ha anunciado el avance en el desarrollo de un nuevo misil contracarro. El Alcotán MRM (Medium-Range-Missile), como así se llama, ha superado ya uno de los principales hitos del programa con la finalización del diseño de su prototipo funcional, que se encuentra en fase avanzada de ensayos.
Durante las pruebas ya realizadas en el campo de tiro, el misil ha demostrado capacidad para impactar de forma consistente blancos situados a casi 1,5 kilómetros, validando de esta forma el rendimiento esperado dentro de su distancia de empleo prevista.
El Alcotán MRM ha sido concebido como un misil ligero de lanzamiento desde el hombro bajo un concepto de dispara y olvida —fire and forget— y está pensado para proporcionar elevada movilidad táctica a unidades ligeras.
El sistema emplea guiado inercial combinado con un buscador infrarrojo y electroóptico para el guiado terminal, con un alcance máximo estimado entre 1,5 y 2 kilómetros.
Se trata de un sistema desarrollado "íntegramente por la empresa, desde que en 2018 comenzó a trabajar en este I+D creando una unidad interna de guiado, navegación y control (GNC), uniéndose a su departamento de optrónica que lleva desarrollando direcciones de tiro más de tres décadas".
Asimismo, el nuevo misil ligero incorpora un sistema direct line of sight con capacidad lock-on before launch, permitiendo fijar el objetivo antes del lanzamiento y reduciendo la exposición del operador tras el disparo.
El Alcotán MRM ha sido diseñado para ser compatible con futuras direcciones de tiro de la familia de sistema Alcotán, lo que permitirá mantener una continuidad tecnológica y operativa de la cadena logística.
Desde la compañía señalan "el elevado grado de soberanía tecnológica alcanzado". Instalaza ha desarrollado elementos como el seeker, el sistema GNC, la cabeza de guerra, la espoleta, la propulsión en dos fases, el tubo lanzador y la dirección de tiro.
"En este sentido, Instalaza controla actualmente todas las tecnologías críticas necesarias para diseñar y fabricar un misil de estas características sin dependencias estratégicas de terceros", apuntan.
Fase final e inversiones
Con el prototipo funcional del Alcotán MRM ya completado y las capacidades básicas demostradas en pruebas de tiro reales, el proyecto encara ahora la última fase de desarrollo y los ensayos finales de validación y calificación.
El anuncio del avance de la nueva munición se ha producido en un momento clave para la compañía, que ya ha ejecutado varias inversiones para abrir una nueva planta de propelente y la expansión de sus áreas de optrónica y electrónica; así como nuevas prensas destinadas a la carga de cabezas de combate.
Hasta la fecha, el desarrollo del misil ha sido financiado parcialmente mediante fondos europeos dentro del programa EDF SHOLFEA y del Ministerio de Industria y Turismo, mientras que el resto de la inversión ha sido asumido directamente por Instalaza con fondos propios.
Dentro del panorama industrial nacional, el programa del Alcotán MRM destaca por su elevado nivel de madurez tecnológica. A día de hoy, se trata del desarrollo de misil español más próximo a alcanzar un producto final operativo, habiendo logrado ya impactos reales sobre blancos a distancia de diseño y contando con tecnologías completamente propietarias y sin dependencias críticas externas.