Sistemas antidrones y refuerzo del flanco Este: la UE aprueba los 5 primeros proyectos de interés común en Defensa

La iniciativa fomenta la cooperación entre Estados miembros y socios como Noruega y Ucrania para proteger espacio, cielos, mares y fronteras de la UE.

Estos proyectos podrán acceder a fondos europeos, con una asignación inicial de 325 millones de euros, para impulsar su despliegue y desarrollo.

Los proyectos incluyen desarrollo de sistemas antidrones, defensa marítima y del lecho marino, capacidades espaciales, defensa aérea y antimisiles, y refuerzo del flanco oriental.

La UE aprueba cinco Proyectos Europeos de Defensa de Interés Común para reforzar la capacidad industrial y la preparación en defensa.

"Europa se enfrenta a amenazas crecientes. Responder eficazmente exige una estrecha cooperación entre los Estados miembros y la UE en su conjunto", ha avisado la vicepresidenta de la Comisión responsable de Seguridad, la finlandesa Henna Virkkunen.

Los ministros de Defensa de los Veintisiete han dado luz verde este lunes a los cinco primeros Proyectos Europeos de Defensa de Interés Común (EDPCI, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es reforzar la preparación de Europa en materia de defensa y su capacidad industrial.

Los proyectos reunirán a países europeos para desarrollar capacidades críticas en drones y sistemas antidrones; defensa marítima y del lecho marino; espacio; defensa aérea y antimisiles; y protección del flanco Este de Europa.

Estos cinco proyectos seleccionados pueden optar ahora a financiación de la UE a través del Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP), cuya dotación para este periodo presupuestario asciende a 1.500 millones de euros. Bruselas ya ha asignado 325 millones de euros para apoyar el despliegue de estos planes.

Esta financiación permitirá el despliegue inicial de los proyectos y sentará las bases para una posible financiación adicional a través del futuro Fondo Europeo de Competitividad.

"La decisión adoptada hoy demuestra que Europa puede ser ambiciosa y cumplir sus promesas. Los Estados miembros, con el apoyo de la UE, están uniendo fuerzas, poniendo en común sus conocimientos especializados e invirtiendo conjuntamente en las capacidades que necesitamos", ha dicho el comisario de Defensa, Andrius Kubilius.

"Desde los drones y la defensa aérea hasta el espacio, el ámbito marítimo y la seguridad de nuestro flanco oriental y de la Unión Europea en su conjunto, los cinco proyectos se centran en los ámbitos en los que necesitamos avanzar más rápidamente para construir una defensa europea más fuerte y resiliente", sostiene Kubilius.

"Estos proyectos demuestran una vez más la cooperación práctica entre los Estados miembros de la UE para garantizar nuestra propia seguridad. Trabajando estrechamente con nuestros socios Noruega y Ucrania, juntos estamos dando pasos decisivos para proteger el espacio, nuestros cielos, nuestros mares, los cables submarinos y a los ciudadanos que dependen de ellos", ha asegurado Helen McEntee, ministra de Defensa de Irlanda, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE.

INICIATIVA EUROPEA DE DRONES Y SISTEMAS ANTIDRONES (DECODER). Este proyecto ayudará a los países europeos a desarrollar, ampliar a gran escala y desplegar drones —así como tecnología para neutralizar drones enemigos— con el fin de cubrir las carencias críticas de capacidades existentes en los países participantes.

DEFENSA MARÍTIMA Y DEL LECHO MARINO INTEGRADA (MSD). Este proyecto creará un sistema de defensa integrado e interoperable que permitirá a los países participantes identificar, disuadir y responder a las amenazas en el mar y en el lecho marino.

ESPACIO. Reforzará las capacidades espaciales de Europa en varios ámbitos críticos. Entre ellos figuran los satélites de alerta temprana para detectar lanzamientos de misiles, las comunicaciones por satélite, la inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como los sistemas de posicionamiento y sincronización de alta precisión. El proyecto también mejorará las capacidades para la guerra de navegación y para el lanzamiento rápido de satélites de sustitución cuando sea necesario.

DEFENSA AÉREA Y ANTIMISILES INTEGRADA. Este proyecto proporcionará a los Estados miembros una defensa aérea y antimisiles integrada, colectiva y eficaz, incluida la alerta temprana ante amenazas entrantes y sistemas de mando coordinados.

VIGILANCIA DEL FLANCO ORIENTAL. Reforzará la seguridad a lo largo de la frontera oriental de los países participantes, abarcando los ámbitos terrestre, aéreo, marítimo, cibernético y otros, con el objetivo de proteger la totalidad de su territorio y reforzar así su preparación en materia de defensa.