La ESA selecciona a ARISE para diseñar el prototipo del Servicio Gubernamental Europeo de Observación de la Tierra

El consorcio incluye a empresas como Indra Space, Rheinmetall, Hisdesat y otras, aportando experiencia en defensa, seguridad, observación clasificada y gestión de datos.

El proyecto busca reforzar la autonomía estratégica europea en seguridad y defensa, integrando capacidades nacionales, institucionales y comerciales en un marco común.

El estudio definirá la arquitectura integral del sistema, incluyendo los segmentos espacial, terrestre, de usuario, el modelo de seguridad y la gobernanza.

La ESA ha seleccionado al consorcio ARISE, liderado por ICEYE, para diseñar el prototipo del Servicio Gubernamental Europeo de Observación de la Tierra.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha seleccionado al consorcio ARISE (Architecture for Resilient and Federated ISR in Sovereign Europe) para llevar a cabo el estudio de arquitectura del Servicio Gubernamental de Observación de la Tierra de la Unión Europea (EOGS, por sus siglas en inglés).

Este consorcio, liderado por ICEYE, forma parte de la iniciativa European Resilience from Space (ERS) y establecerá las bases de un sistema de inteligencia espacial soberano que dará servicio a los sectores de la Seguridad y la Defensa europeos.

El acceso soberano a inteligencia espacial se ha convertido en un elemento esencial para reforzar la autonomía estratégica europea, según han señalado en un comunicado.

El estudio encargado por la ESA tendrá una duración de 12 meses, ampliables otros ocho, y será financiado e implementado por la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión Europea (DG DEFIS).

Su objetivo será definir la arquitectura integral del futuro sistema, incluyendo el segmento espacial, el segmento terreno, el segmento usuario, el concepto de operaciones, el modelo de seguridad y la gobernanza.

Las decisiones que se adopten durante este estudio, explican, contribuirán a definir la forma en que Europa desarrollará sus capacidades soberanas de observación de la Tierra durante, al menos, la próxima década.

"En un momento en el que la Unión Europea está reforzando su seguridad, resiliencia y autonomía estratégica, el EOGS permitirá explorar la integración de capacidades nacionales, institucionales y comerciales dentro de un marco operativo común".

Además de ICEYE, el núcleo del equipo está integrado por Indra Space, Rheinmetall e Hisdesat, junto con Starion, T-Systems, SafranAI, Rheinmetall ICEYE Space Solutions (RISS), Creotech Instruments y CTI Aeroespacial. En la parte de consultoría también participarán FSO Instruments, OroraTech y Unseenlabs.

En conjunto, las compañías aportan sistemas operativos contrastados con capacidades institucionales y nacionales en los ámbitos de Defensa y Seguridad, Observación clasificada de la Tierra, operaciones de doble uso, cloud soberana e infraestructuras de datos, acreditación de sistemas, analítica de inteligencia y desarrollo de misiones y sistemas espaciales.

“Europa no puede defender aquello que no puede ver”, ha afirmado Rafał Modrzewski, CEO y cofundador de ICEYE, “el estudio adjudicado hoy contribuirá de forma fundamental a definir la futura arquitectura europea de resiliencia y seguridad".

Por otro lado, Miguel Ángel Panduro, CEO de Indra Space, ha explicado que la "futura capacidad europea de Observación de la Tierra debe construirse sobre una sólida experiencia institucional y una estrecha colaboración industrial".

Hisdesat "aporta al consorcio ARISE agilidad, una sólida resiliencia de los datos y protocolos de seguridad contrastados", ha aseverado Ana María Molina Sánchez, CEO de Hisdesat. Lo que contribuirá a obtener una "rápida capacidad de respuesta" y "soluciones duraderas e interoperables".