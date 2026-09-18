Navantia pone a flote el nuevo Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática en los astilleros de Puerto Real

El BAM-IS refuerza las capacidades de intervención subacuática y representa un avance tecnológico para la Armada y la industria naval española.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades militares y civiles, y la madrina fue María Dolores Higueras, primera arqueóloga subacuática de España.

El barco, destinado a la Armada española, está equipado con tecnología avanzada para salvamento y apoyo al rescate de submarinos.

Navantia ha celebrado el bautizo y la puesta a flote del nuevo Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) 'Poseidón' en Puerto Real.

El astillero de Navantia en la localidad gaditana de Puerto Real ha celebrado hoy el bautizo del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS). Denominado A-21 'Poseidón', la embarcación tiene como cliente a la Armada española.

La ceremonia de bautizo se ha realizado en la dársena del dique mediante la maniobra de llenado, que ha resultado finalmente en la flotadura del barco.

Han estado presentes el director general de Armamento y Material (DiGAM), Almirante Aniceto Rosique; el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante Antonio Piñeiro, junto a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda; la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador; el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, y el director de Negocio de Corbetas y BAM, Alberto Cervantes.

El barco, equipado con la última tecnología para el salvamento y apoyo al rescate de submarinos, ha sido amadrinado por doña María Dolores Higueras Rodríguez, primera arqueóloga subacuática de España, según han explicado desde Navantia.

Higueras Rodríguez ha dedicado unas palabras al AJEMA por "el gran honor que me ha conferido nombrándome madrina de este extraordinario buque que es especialmente valioso para mí porque dedicará sus actividades y tecnología puntera a la investigación y salvamento en ese mundo submarino que tanto amo, ese museo silencioso que custodia nuestro rico patrimonio sumergido”.

La bendición del buque, de acuerdo con la tradición de la Armada, ha corrido a cargo del capellán mayor D. Jairo González Rodríguez, párroco de la Parroquia Vaticana Castrense San Francisco de San Fernando.

El director general de Armamento y Material (DiGAM), almirante Aniceto Rosique, ha subrayado que "tenemos ante nosotros un buque que permitirá a la Armada dar un salto cualitativo y cuantitativo en su capacidad de intervención subacuática, buceo y salvamento y rescate de submarinos".

Rosique ha explicado también que su "incorporación responde además al doble objetivo que persiguen nuestros programas de armamento: satisfacer las necesidades de la Fuerza y fortalecer el tejido industrial y tecnológico nacional mediante la incorporación de tecnologías de última generación".

En palabras del AJEMA, almirante Antonio Piñeiro, "este programa refleja una apuesta decidida por el desarrollo tecnológico nacional; una construcción compleja y exigente que sitúa a Puerto Real, a la Bahía de Cádiz y a todo su tejido empresarial en la vanguardia de la industria y la innovación".

"Gracias al talento y al esfuerzo de grandes profesionales y de la mano de Navantia, este reto mayúsculo es hoy una realidad que pone de relieve el valor de la colaboración entre la Armada y nuestra industria nacional; una colaboración que constituye, por sí misma, una verdadera capacidad estratégica", ha recalcado el almirante Piñeiro.

En cuanto a la parte de Navantia, su presidente, Ricardo Domínguez, ha explicado que el buque tiene "unas capacidades que lo hacen único" y lo ha descrito como "una muestra de la estrecha colaboración de Navantia con el Ministerio de Defensa y con la Armada para contribuir a que España tenga capacidades de defensa punteras y flexibles".

"Este buque refleja, además, el compromiso de Navantia con el Plan Armada 2050 y con el firme empeño de España y de Europa por impulsar nuestra defensa y nuestra autonomía estratégica", ha concluido.

Por último, según ha explicado Alberto Cervantes, director de negocio de Corbetas y BAM de Navantia, "contra viento y marea, todos los que participan en este programa han demostrado una extraordinaria capacidad para superar desafíos y hacer posible que hoy estemos aquí celebrando este importante hito".