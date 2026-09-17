Navantia entrega a la Marina marroquí la corbeta de combate 'Moulay Hassan' diseñada para la guerra antiaérea y electrónica

El contrato incluye apoyo técnico-logístico y formación, y ha generado más de un millón de horas de trabajo y 1.100 empleos.

La nave cuenta con tecnología avanzada, capacidad para 60 personas y puede portar cañones y misiles antiaéreos y superficie-superficie.

El buque, basado en el modelo Avante 1800, fue construido en San Fernando (Cádiz) durante los últimos tres años.

Navantia ha entregado a la Marina marroquí la corbeta Moulay Hassan, diseñada para guerra antiaérea y electrónica.

Navantia y la Marina Real de Marruecos firmarán este jueves el hito de entrega del patrullero de altura Moulay Hassan, construido a lo largo de los últimos tres años en las instalaciones que el astillero público español posee en San Fernando (Cádiz).

Una vez realizado este trámite, el nuevo buque de guerra de Rabat podrá abandonar el golfo de Cádiz y poner rumbo a Marruecos.

No está previsto que se celebre ninguna ceremonia de traspaso de la embarcación, tal como acordaron ambas partes, según han confirmado a EL ESPAÑOL desde la compañía naval. "En cada contrato, Navantia y el cliente deciden cómo se materializa la entrega", han señalado las fuentes consultadas.

Asimismo, las mismas fuentes han destacado que la fecha para materializar la entrega estaba estipulada desde un principio en el contrato, rubricado en 2023.

El buque fue botado en mayo de 2025. En aquella oportunidad sí se celebró el correspondiente acto protocolar para este tipo de acontecimientos, al que asistieron autoridades de la Marina marroquí y directivos de Navantia.

Entonces, el capitán de navío mayor Mohammed El Fadili destacó que este navío es una prueba "de los profundos lazos de amistad y cooperación que unen a los Reinos de Marruecos y España".

Además, resaltó que las características tecnológicas de vanguardia del barco "encarnan plenamente la ambición de la Marina Real de adquirir una flota eficaz, polivalente y duradera en el marco de la modernización de todas las Fuerzas Armadas Reales decidida por el rey Mohamed VI, para enfrentar los desafíos de seguridad marítima en constante cambio".

Diseño 100% español

El Moulay Hassan está basado en el modelo Avante 1800 de Navantia, una plataforma de diseño furtivo con capacidades multipropósito, orientada tanto a misiones militares como de vigilancia marítima.

Con 87 metros de eslora y 13 metros de manga, la embarcación tiene capacidad para una dotación de 60 personas. Su diseño permite operar durante largos periodos con bajos costes de mantenimiento y operatividad, una cualidad estratégica para marinas que buscan soluciones polivalentes y eficientes.

Archivo. Botadura de la corbeta Moulay Hassan, en mayo de 2025 EFE

El Avante 1800 está diseñado para operaciones tanto en aguas litorales como en alta mar. Su arquitectura permite la integración de sistemas avanzados de combate aéreo, de superficie y guerra electrónica, y está concebido para garantizar alta disponibilidad con tripulaciones reducidas. Además, su baja firma radar contribuye a la discreción en escenarios operacionales complejos.

Si bien desde el astillero español no han querido confirmar si la embarcación se entrega con o sin armamento, ni tampoco qué armas puede equipar, el nuevo buque de Marruecos está diseñado para portar un cañón principal de 75 o 57 milímetros, dos cañones secundarios de 25 o 30 milímetros y lanzadores de misiles para defensa de punto, antiaéreos y superficie-superficie.

El contrato firmado con Marruecos no se limita a la construcción y entrega del buque, sino que incluye un paquete completo de apoyo técnico-logístico. Esto abarca piezas de repuesto, herramientas, documentación técnica y, además, servicios de formación especializada para personal de la Marina Real Marroquí, que se ha llevado a cabo en instalaciones españolas.

Durante sus tres años de construcción, el proyecto ha generado más de un millón de horas de trabajo y unos 1.100 empleos entre directos, indirectos e inducidos, según datos proporcionados por la empresa pública. Esta carga de trabajo ha beneficiado tanto a la plantilla propia de Navantia como a su red de empresas auxiliares y proveedoras.

Primer buque en 40 años

El Moulay Hassan es el primer buque de guerra que España construye para el país vecino en más de 40 años.

El último precedente se remonta a 1983, cuando la entonces Empresa Nacional Bazán -hoy Navantia- entregó la corbeta Teniente Coronel Errahmani, construida en los astilleros de Ferrol (A Coruña).