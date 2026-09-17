Ferri incursiona en los drones submarinos de la mano de la canadiense Cellula y apunta a proyectos militares y 'offshore'

La empresa gallega también compite por suministrar el sistema de reabastecimiento del futuro Buque de Aprovisionamiento en Combate de la Armada española.

Ferri prevé invertir diez millones de euros en Canadá y espera alcanzar hasta 40 empleados en dos o tres años para desarrollar soluciones innovadoras.

La joint venture diseñará y fabricará sistemas avanzados de movimiento y elevación para vehículos no tripulados en los sectores militar y offshore.

La empresa gallega Industrias FERRI y la canadiense Cellula Robotics han unido fuerzas mediante la creación de Nautical Reach Systems, una empresa conjunta con sede en la costa este de Canadá, que nace con la ambición de revolucionar las operaciones con plataformas marítimas autónomas.

La joint venture se centrará en el diseño y la fabricación de nuevos sistemas de movimiento, elevación y operación de vehículos no tripulados, abordando un segmento cada vez más crítico para los sectores de la defensa y la extracción de gas y petróleo offshore.

La participación de Ferri en la compañía conjunta será inferior al 50% pero superior al 40%. "Vamos a estar cercanos a la mitad, pero en minoría", ha explicado a EL ESPAÑOL Patricio Fernández, CEO de la empresa con sede en Vigo.

De esta manera, ambas compañías buscan dar respuesta a los desafíos operativos más complejos mediante soluciones de lanzamiento y recuperación inteligentes, así como la manipulación de cargas en vehículos de superficie y submarinos.

En la actualidad, las fuerzas navales, de guardacostas y las industrias que operan en alta mar despliegan plataformas autónomas a distancias que superan el horizonte visual o lejos de la infraestructura convencional.

En estos escenarios remotos y bajo condiciones extremas, como los entornos árticos o las grandes profundidades marinas, resulta fundamental garantizar la seguridad y fiabilidad técnica en el mar.

Por esta razón, Nautical Reach Systems proyectará cada desarrollo a medida, adaptándose estrictamente al buque de apoyo, el entorno de trabajo y los requisitos concretos de cada misión.

Dron submarino de Cellula Robotics Cellula Robotics

"Estamos ya trabajando en dos proyectos, uno militar, del que todavía no puedo adelantar nada, y otro civil relacionado con una empresa que opera sonares y y vehículos submarinos para el sector del gas y del petróleo", ha detallado Fernández.

La alianza integra las fortalezas complementarias de las dos empresas en sus respectivas disciplinas. Por un lado, FERRI aporta su dilatada trayectoria en ingeniería naval y en el desarrollo de sistemas de manipulación de cargas para el sector de la defensa, respaldada por equipos instalados en cientos de buques a nivel global.

Por otro lado, Cellula suma un cuarto de siglo de experiencia en ingeniería submarina, habiendo demostrado su rendimiento en vehículos no tripulados de larga autonomía y en la integración de cargas útiles específicas.

La combinación de ambos conocimientos permitirá trazar el nexo de unión operacional entre los buques de soporte y los vehículos marítimos autónomos.

Desde Ferri, según ha señalado Fernández, prevén una facturación de diez millones de euros en el primer año de operaciones de Nautical Reach Systems. Esa misma suma es la que la empresa prevé invertir en Canadá de cara a los próximos años, con el fin de crear empleo cualificado y generar propiedad intelectual.

En este sentido, la firma viguesa calcula contar con unos 10 empleados en los primeros 12 meses de vida de la joint venture. "Creemos que al cabo de dos o tres años deberíamos tener entre 30 y 40 empleados. Cuando hablamos de 30 trabajadores, nos referimos a 30 personas que diseñan máquinas que requieren, a su vez, otras 100 para fabricarlas", subraya el CEO de Ferri.

Nuevo BAC de la Armada

Dentro de España, Industrias Ferri está pujando por hacerse con el contrato para suministrar el sistema de reabastecimiento en alta mar (RAS/RAF) del futuro Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) 'Martín Álvarez' de la Armada, cuya construcción estará a cargo de Navantia.

La propuesta de la compañía gallega -la única empresa nacional que compite por este programa- está inspirada en la maquinaria que emplea la US Navy en sus propias embarcaciones de este tipo desde hace una década, pero desarrollada a partir de tecnología propia de Ferri. "Se trata de un sistema altísimamente novedoso", asegura Fernández.

El diseño de Ferri se basa en un sistema de reabastecimiento eléctrico, a diferencia de la tecnología hidráulica que opera actualmente la fuerza naval española en el BAC 'Cantabria' y 'Patiño'.

La empresa destaca que, en caso de que el Ministerio de Defensa se decante finalmente por su oferta, la fabricación y montaje del sistema serán realizados mayoritariamente en España, asegurando una mejor gestión del ciclo de vida y soporte post-venta en territorio nacional.