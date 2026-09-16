Indra acude a la primera reunión de la Alianza de Drones UE-Ucrania en Bruselas como miembro fundador

Indra destacó la importancia de integrar sistemas antidron y mejorar la cooperación en drones de inteligencia, vigilancia y ataque.

El objetivo de la reunión fue identificar desafíos, reforzar la colaboración e impulsar la innovación conjunta en tecnologías de drones.

La compañía española fue la única representante nacional entre una veintena de empresas europeas en el encuentro.

Indra participó como miembro fundador en la primera reunión de la Alianza de Drones UE-Ucrania en Bruselas.

La Alianza de Drones entre la Unión Europea y Ucrania tuvo su primera reunión el pasado viernes 11 de septiembre en el edificio Charlemagne de la Comisión Europea en Bruselas.

Entre todas las organizaciones, Indra estuvo presente como miembro fundador, en un encuentro que ha tenido como objetivo identificar desafíos, estrechar la colaboración e intercambiar conocimiento entre empresas de ambas partes.

La compañía liderada por Ángel Simón ha sido la única española presente en el encuentro, que reunió a una veintena de empresas de todo el continente.

"La presencia de Indra en esta Alianza permite conectar a la industria española con un centro de decisión clave para el futuro de la defensa en Europa, la industria de los drones y la seguridad europea", afirman en un comunicado.

La apertura de la sesión corrió a cargo del comisario de Defensa y Espacio de la Unión Europea, Andrius Kubilius, y contó también con la participación de representantes del Ministerio de Defensa de Ucrania, del general de brigada Ronald Reitbergen, representante de Capacidades Dron y Contradron de la Coalición, y de responsables de la Iniciativa de Vigilancia del Flanco Este.

Durante la sesión, los socios abordaron las prioridades y oportunidades de la Alianza Drones UE-Ucrania desde una perspectiva estratégica.

Entre ellas la necesidad de reforzar las cadenas de suministro y reducir dependencias, escalar la producción y establecer una cooperación más estrecha entre las industrias, así como la posibilidad de realizar pruebas y trabajos de innovación conjuntos.

Entre otras cuestiones, Indra trasladó la prioridad de avanzar en la integración de sistemas antidron multicapa con los sistemas de defensa aérea y antimisil, los sistemas de gestión del tráfico aéreo (ATM) y los de gestión del tráfico de aeronaves no tripuladas (UTM).

La compañía apostó también por estrechar la colaboración en materia de drones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como en drones de ataque en profundidad.

Los resultados del encuentro contribuirán a definir las prioridades y el futuro programa de trabajo de la Alianza, además de sentar una base sólida para la cooperación entre sus miembros.

El encuentro llega en un momento en el que Europa trabaja para reforzar la protección de sus fronteras frente a ataques híbridos. La experiencia y el conocimiento acumulados por las empresas ucranianas se suman a las capacidades europeas en tecnologías de vanguardia y a su fuerte capacidad industrial.