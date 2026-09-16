La guerra de Ucrania lleva a Francia a reducir sus pelotones de tanques para eludir a los drones: "Somos insignificantes"

El cambio requiere mayor autonomía táctica de los suboficiales y anticipa una evolución en el diseño de los tanques hacia plataformas más versátiles y orientadas a la defensa contra drones.

El nuevo modelo reemplaza los tradicionales pelotones de cuatro tanques y cuatro vehículos ligeros por células más pequeñas de dos tanques y dos vehículos blindados.

La 7ª Brigada Blindada francesa está reduciendo el tamaño de sus pelotones de tanques para adaptarse a la amenaza de drones en el campo de batalla.

La guerra de Ucrania ha dinamitado buena parte de los manuales de la caballería tradicional. La omnipresencia de los sistemas aéreos no tripulados -en múltiples versiones- ha hecho que cualquier acumulación de fuerzas blindadas en el frente se convierta en un blanco fácil.

Ante este escenario de vulnerabilidad casi absoluta, la 7ª Brigada Blindada del Ejército de Tierra francés ha comenzado a experimentar con una reconfiguración drástica en la arquitectura de sus unidades de combate, apostando por la fragmentación y la discreción como principales escudos de supervivencia.

Tradicionalmente, la caballería pesada gala ha operado mediante pelotones de cuatro carros de combate Leclerc acompañados por cuatro vehículos ligeros VBL. Sin embargo, las lecciones del conflicto ucraniano demandan cambios urgentes.

De esta manera, la 7ª Brigada está evaluando la viabilidad de desarmar estos grandes bloques tácticos para dar paso a células más pequeñas y flexibles. Esta aproximación busca transformar las formaciones en conjuntos modulares que puedan ensamblarse y dispersarse con la facilidad de piezas de juego.

El motor fundamental de esta transformación responde a una estricta ecuación de coste y beneficio militar. Frente a la saturación de drones y municiones merodeadoras, el objetivo de las tropas terrestres pasa por reducir drásticamente su valor como objetivo.

Detrás de esta estrategia se esconde la premisa de que, al fraccionar la flota acorazada en pequeños elementos dispersos, los drones enemigos se enfrentan a un reto táctico en el que el gasto de recursos pesados para neutralizar unidades menores deja de ser rentable.

“Cuanto más insignificante seas, menos probabilidades tendrás de ser un objetivo. Así que se trata de estar lo más disperso posible”, ha explicado el general Maxime Do Tran, comandante de la 7ª Brigada Blindada, al medio especializado Defense News.

Carro de combate Leclerc de Francia Armée de Terre

"Aunque nos detecten, aunque haya transparencia en el campo de batalla, dado que somos insignificantes, en última instancia no merece la pena el esfuerzo porque seguimos hablando de rentabilidad. Esto supone un dilema para el enemigo", ha subrayado.

Durante las fases iniciales de experimentación, los mandos franceses evaluaron la posibilidad de llevar la reducción al límite, probando células operativas mínimas compuestas por un único tanque y un vehículo ligero VBL.

No obstante, las pruebas demostraron que una huella tan reducida comprometía la coherencia del grupo de combate.

Por ello, la unidad ha fijado provisionalmente su núcleo operativo en una fórmula de medio pelotón conformada por dos tanques y dos vehículos blindados, manteniendo el equilibrio entre supervivencia y capacidad defensiva.

Profunda transformación

La adopción de este modelo modular no solo altera el número de vehículos en el terreno, sino que exige una profunda transformación en la cultura de mando y entrenamiento militar. Al operar en células reducidas y geográficamente distantes, los suboficiales y mandos intermedios deben asumir cuotas de autonomía sustancialmente mayores.

Precisamente, durante los ejercicios nacionales Orión 2026 realizados a principios de año, la 7ª Brigada Blindada puso a prueba el concepto de medio pelotón con el fin de medir la capacidad de sus suboficiales para tomar decisiones tácticas independientes sin requerir la supervisión directa de sus superiores.

Los ensayos sirvieron para validar la estructura inicial. "Todavía no hemos llegado a la etapa de plena autonomía y de asignación de misiones diferenciadas a medio pelotón. Pero en términos de estructura, ya estamos ahí", ha afirmado Do Tran al valorar el nivel de preparación alcanzado por sus tropas.

El cambio doctrinal anticipa también una evolución radical en el diseño de los carros de combate del futuro. La visión del mando francés sugiere que los tanques pesados deben evolucionar hacia plataformas abiertas y multipropósito, capaces de reemplazar los tradicionales cañones por sistemas de interceptación de drones o por lanzadores de munición merodeadora.

En el nuevo paradigma bélico, la potencia de fuego a larga distancia recaerá principalmente sobre la artillería y los drones, reduciendo de forma drástica los enfrentamientos directos a corta distancia entre tanques.

Sin embargo, a pesar del estancamiento observado en la guerra de Ucrania debido a la saturación de drones, los mandos militares sostienen que el blindaje pesado sigue siendo una herramienta imprescindible para lograr rupturas tácticas.

Según esta postura, el éxito para la caballería del futuro no residirá en la acumulación de blindaje masivo sino en la capacidad de mantener la agilidad de maniobra, explotar las brechas en el frente y adaptarse a un entorno donde la discreción se ha convertido en la mayor de las virtudes.