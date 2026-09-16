Las Fuerzas Armadas integrarán el dron Seeker de Aurea Avionics en los sistemas de mortero Dual-EIMOS

El programa refuerza la autonomía tecnológica nacional y facilita una gestión avanzada e interoperable en el apoyo de fuegos indirectos.

El contrato incluye la entrega de 33 drones, equipos de control y formación hasta 2027, tras pruebas exitosas con la Brigada Paracaidista.

El Seeker UAS proporcionará capacidades avanzadas de observación y apoyo a la corrección de fuego indirecto, integrándose con el sistema de mando y control Talos de GMV.

Las Fuerzas Armadas españolas integrarán el dron Seeker UAS, de Aurea Avionics, en los sistemas de mortero Dual-EIMOS.

El Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Armada integrarán nuevos drones dentro de los sistemas de mortero Dual-EIMOS. El modelo elegido es la aeronave Seeker UAS, diseñado y fabricado en España por Aurea Avionics y suministrado por GMV.

De esta forma, el dron formará parte del ecosistema formado por el propio mortero y el sistema de mando y control Talos, desarrollado igualmente por GMV.

La incorporación del Seeker UAS permitirá dotar a estos sistemas de capacidad de observación avanzada no tripulada y apoyo a la corrección avanzada de fuego indirecto, según han explicado.

Las entregas se realizarán a lo largo del presente año y finalizarán el próximo 2027, incluyendo 33 drones, sistemas de control en tierra y formación para el personal de las Fuerzas Armadas españolas.

El anuncio llega poco más de dos semanas después de que Rheinmetall, matriz de Expal y encargada del Dual-EIMOS, se hiciera con un contrato público por 4,4 millones de euros para el suministro de drones a las tres ramas militares del Ministerio de Defensa.

El pasado 10 de abril, GMV, Rheinmetall y Aurea Avionics participaron en una jornada de pruebas operativas junto a la Brigada Paracaidista (BRIPAC) llevadas a cabo en la Base Príncipe de Paracuellos del Jarama (Madrid).

El objetivo fue evaluar la integración del Seeker en una arquitectura ya operativa basada en el sistema de mando y control de artillería Talos de GMV y el sistema de mortero Dual-EIMOS.

Durante el ejercicio, analizaron distintas funcionalidades vinculadas a la propia integración del dron, como la definición de zonas de observación, la coordinación con acciones de fuego, la captura de imágenes georreferenciadas y el seguimiento del mortero, todo ello empleando el sistema Talos como nodo de comunicaciones.

Las pruebas, explicaron en un comunicado, se llevaron a cabo en condiciones representativas de operación, lo que permitió a los operadores de la BRIPAC interactuar directamente con el sistema y comprobar su funcionamiento en un entorno real.

El Ministerio de Defensa ha llevado a cabo la adquisición de varios lotes de VAMTAC equipados con los sistemas Dual-EIMOS. El más cuantioso lo anunció Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, en 2023.

Este programa, valorado en 125 millones de euros para un total de 258 sistemas de mortero embarcados, tendrá una segunda fase de la que no se conocen más detalles. Paralelamente, la Infantería de Marina y el Ejército de Tierra han tenido sus propios programas de desarrollo de capacidades.

Seeker UAS

El Seeker UAS es un sistema aéreo no tripulado táctico y de despliegue rápido que proporciona capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

La aeronave tiene un peso de 3,6 kilogramos, más de dos horas de autonomía y combina una carga útil dual EO/IR (electroóptico e infrarrojo) con un seguimiento autónomo de objetivos e integración nativa en la cadena de corrección de fuegos.

Dron Seeker con un mortero Dual-EIMOS de fondo. Aurea Avionics

"La incorporación del Seeker permite integrar el UAS en la arquitectura de apoyo de fuego como un sensor aéreo", explican.

Esta arquitectura se articula a través de Talos, el sistema de mando y control para apoyo de fuego de GMV, que se integrará igualmente dentro del programa SILAM, y proporciona "una gestión avanzada, distribuida e interoperable para el apoyo de fuegos indirectos".

De esta manera, "los datos obtenidos por Seeker serán compartidos y explotados por los sistemas de mortero Dual-EIMOS" de Rheinmetall-Expal.

Asimismo, la integración de Seeker en el ecosistema compuesto por Talos y Dual-EIMOS "supone un avance en la conexión entre sensores, efectores y sistemas de mando y control, al facilitar un intercambio de información más ágil y una coordinación más efectiva entre los distintos elementos del sistema".

El programa, según han indicado, reúne capacidades tecnológicas nacionales mediante la combinación del Seeker de Aurea Avionics, diseñado y fabricado íntegramente en las instalaciones de la compañía en Leganés (Madrid), y el sistema de apoyo de fuegos Talos de GMV con el mortero Dual-EIMOS.

"Esta capacidad nacional permitirá evolucionar e integrar nuevas funcionalidades y adaptarlas a requisitos operativos cambiantes, minimizando al mismo tiempo la dependencia de proveedores extranjeros críticos", señalan.