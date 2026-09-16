Ocho buzos resultan heridos durante un adiestramiento en el complejo hiperbárico de la Armada en Cartagena

El Centro de Buceo de la Armada, con 56 años de historia y 90 personas en plantilla, cuenta con cámaras hiperbáricas y participa en diversas misiones y maniobras nacionales e internacionales.

La causa del accidente aún se desconoce y está siendo investigada por personal naval.

El accidente, ocurrido por la mañana, llevó al traslado de los buzos a un hospital: dos están con pronóstico reservado, cinco en observación y uno ya fue dado de alta.

Ocho militares españoles resultaron heridos durante un ejercicio en el complejo hiperbárico del Centro de Buceo de la Armada en Cartagena.

Ocho militares españoles han resultado heridos este miércoles a causa de un accidente mientras participaban de una actividad en el complejo hiperbárico del Centro de Buceo de la Armada, en Cartagena (Murcia).

Así lo ha informado la fuerza naval española a través de un breve comunicado a última hora de la tarde. El accidente ha ocurrido en horas de la mañana.

Según el comunicado, los ocho buzos han sido trasladados a un hospital cercano. Dos de ellos tienen pronóstico reservado, mientras que cinco se encuentran en observación con heridas leves y uno ya ha sido dado de alta.

Desde la Armada han señalado que se encuentran pendientes de la evolución de todos ellos. Por el momento, se desconocen los motivos del accidente, el cual se está investigando por personal naval.

Las cámaras hiperbáricas se utilizan para que los buceadores completen los procesos de descompresión.

El centro se encuentra situado en la Estación Naval de La Algameca, con un capitán de navío al mando, y depende del Almirantazgo de Acción Marítima.

Cuenta con dos cámaras hiperbáricas fijas, otras tantas portátiles, embarcaciones, equipos de buceo autónomo y de suministros de superficie, herramientas submarinas, sonar de barrido lateral y vehículos operados remotamente, así como una enfermería para patologías hiperbáricas.

Las cámaras fueron utilizadas en 2021 para atender a un guardia civil y en 2008 a dos buceadores militares accidentados durante inmersiones.

Entre las misiones recientes del centro con 56 años de historia y una plantilla de 90 personas, sobre todo buzos, destaca el reflotamiento en 2019 del cazaminas Turia, que encalló en el Mar Menor cuando buscaba los restos de un avión de la Academia General del Aire de San Javier accidentado en agosto en el que murió el comandante Francisco Marín y la recuperación de su cuerpo y de los fragmentos de esa aeronave.

Al mes siguiente, buceadores rescatadores de ese centro participaron también en las mismas aguas en la extracción de los cadáveres del comandante Daniel Melero y la alferez Rosa María y de los restos del avión de instrucción accidentado en el que entrenaban.

El centro participa en las maniobras nacionales Cartago (salvamento y rescate de submarinos), Marsec (seguridad marítima) y Esp Divex (intervención subacuática) y hace tres despliegues anuales en su zona de responsabilidad para protección y reconocimiento del patrimonio arqueológico sumergido, adiestramiento en reparaciones submarinas y buceo en condiciones extremas.

Buceadores de esta unidad se desplazan muy a menudo por todo el litoral cuando es hallado sumergido algún artefacto explosivo para desactivarlo o hacerlo estallar en condiciones de seguridad.