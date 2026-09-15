Tokio busca los restos de un dron espía 'Global Hawk' en el mar de Japón: "Hay muchas cosas que desconocemos"

Es la primera vez que Japón sufre un incidente de este tipo con uno de sus tres drones 'Global Hawk' basados en Misawa.

Las autoridades han descartado daños fuera de la zona y han pedido a los residentes que informen si encuentran restos del dron.

La aeronave, destinada a la recolección de inteligencia, desapareció del radar frente a la costa de la prefectura de Tottori.

El Gobierno japonés busca los restos de un dron espía 'Global Hawk' que desapareció sobre el mar de Japón tras perder contacto este martes.

El Gobierno japonés busca los restos de una aeronave no tripulada de su Fuerza Aérea de Autodefensa en el mar de Japón, tras perder el contacto con el aparato este martes, según informa EFE.

"La aeronave desapareció del radar mientras sobrevolaba el océano frente a la costa de la prefectura de Tottori, y hemos recibido informes de que las Fuerzas de Autodefensa y la Guardia Costera de Japón se encuentran actualmente buscándola", ha explicado en una rueda de prensa el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara.

Por el momento, no se han registrado daños fuera de nuestra zona", ha afirmado Kihara.

Las autoridades no han explicado aún cuál era el propósito del vuelo, aunque dijeron que no se trataba de un entrenamiento, según recoge la cadena de televisión pública NHK.

"Todavía hay muchas cosas que desconocemos en este momento. Seguiremos haciendo todo lo posible por responder", dijo el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Autodefensa, Takehiro Morita, en declaraciones recogidas por la cadena.

La aeronave perdida es un dron 'Global Hawk', producido por la estadounidense Northrop Grumman y destinado a la recolección de inteligencia. Japón tiene tres 'Global Hawk' en la base aérea de Misawa, en el noreste del país, y esta es la primera vez que registra un incidente de este tipo, detalló por su parte la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Según NHK, la Guardia Costera japonesa ha encontrado lo que parece ser parte de una aeronave de reconocimiento en las aguas frente a las costas de Tottori, en el suroeste del archipiélago, mientras los responsables de la prefectura han pedido a los residentes alertar a las autoridades si encuentran objetos caídos del cielo.