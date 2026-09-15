El Gobierno aprueba la compra urgente de interceptores de drones para la Armada y el mantenimiento de los NH90

Defensa también invertirá 13 millones en sistemas de simulación para la Flotilla de Aeronaves y 17,2 millones en repuestos para plataformas navales.

Se autoriza un contrato de 98 millones de euros para el suministro y reparación de componentes de los helicópteros NH90, asegurando su operatividad.

Las fragatas F-80 'Santa María' recibirán estos sistemas para su participación en la Operación Atalanta contra la piratería en el Océano Índico.

El Gobierno aprueba la compra urgente de dos sistemas de interceptores de drones para la Armada, destinados a mejorar la defensa frente a amenazas aéreas.

El Consejo de Ministros celebrado hoy ha aprobado la adquisición de varios sistemas y capacidades clave para las Fuerzas Armadas.

Entre lo más destacado se encuentra la compra de dos sistemas completos de interceptación aérea autonomía tipo "dron contra dron" para la Armada.

Según recogen en la documentación, el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que toma de razón la declaración de emergencia de la contratación por la Armada del suministro de dos sistemas completos de este tipo de tecnología hard to kill para neutralizar drones con interceptores.

Las destinatarias de estos sistemas serán las fragatas F-80 clase 'Santa María', que participarán desde el mes de septiembre en la Operación Atalanta de la Unión Europea en el mantenimiento de la seguridad marítima y la lucha contra la piratería en el Océano Índico.

El importe total de las actuaciones contratadas es de 1,15 millones de euros, que coincide exactamente con el contrato cerrado con Destinus hace solo unos días para el suministro de 20 drones interceptores Hornet Block 1.

El acuerdo, afirmaron desde la compañía a EL ESPAÑOL, es el resultado directo de la demostración realizada en mayo, durante la cual Destinus y la Armada mostraron la capacidad de desplegar el Hornet B1 desde una plataforma naval ya existente y mediante una solución de lanzamiento contenerizada.

El segundo contrato de la tarde, el más cuantioso desde el punto de vista económico, es el dedicado al suministro y reparación de componentes para la flota de helicópteros NH90, en servicio tanto en el Ejército de Tierra como en la Armada.

Desde Defensa indican que estos componentes son "necesarios para garantizar su operatividad eficiente y para facilitar la entrada en servicio de unidades en fase de producción".

El Acuerdo posibilitará además una disponibilidad que permitirá generar las horas de vuelo requeridas, tanto para la instrucción y adiestramiento de las tripulaciones como para su empleo operativo.

El valor estimado del acuerdo marco alcanza los 98 millones de euros con una duración de dos años y posibilidad de ampliar a dos más.

La tercera de las adquisiciones aprobadas pasa por un sistema de simulación y su instalación en la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) de la Armada en la Base Naval de Rota, así como la actualización de los sistemas de simulación ya existentes para el helicóptero H135.

El contrato, que tendrá un valor estimado de 13 millones de euros y una duración de cuatro años, pretende complementar la inversión que se realizó en el contrato de adquisición de los medios de simulación de la fase I en apoyo a los helicópteros H135, objeto principal del programa, y que no resultó suficiente para atender todas las necesidades de los medios de simulación.

Por último, Defensa ha autorizado la celebración del acuerdo marco para el suministro de repuestos de los sistemas operativos en distintas plataformas navales por 17,2 millones de euros.