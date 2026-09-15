EEUU confirma que posee armas en el espacio para defenderse "contra acciones hostiles" en órbita

La administración estadounidense considera crítico el entorno espacial para la seguridad militar y económica, y busca asegurar su capacidad de operar libremente en ese ámbito.

El Pentágono no reveló detalles técnicos sobre la naturaleza de las armas espaciales, manteniendo el secretismo como parte de su estrategia disuasoria ante posibles adversarios como China o Rusia.

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, justificó esta decisión por la evolución de los riesgos geopolíticos y la necesidad de mantener el dominio estadounidense en todos los dominios, incluido el espacio.

Estados Unidos ha confirmado por primera vez que tiene armamento operativo en el espacio para defenderse de acciones hostiles en órbita.

El espacio ya se ha convertido en un teatro más de operaciones militares. Durante una intervención pública, el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, ha confirmado este lunes que la Fuerza Espacial ha desplegado armamento en el espacio y que el mismo ya se encuentra operativo. Se trata de la primera vez que un funcionario del Gobierno estadounidense reconoce de manera explícita la existencia de armas en la órbita terrestre.

Ante una audiencia de mandos militares e integrantes del sector defensivo, Meink ha fundamentado la decisión en la constante evolución de los riesgos geopolíticos actuales. En su discurso, el secretario ha enfatizado la necesidad de mantener la disposición operativa al señalar la necesidad de estar "preparados para responder al desafío de las amenazas cambiantes dondequiera que existan".

"Por esta razón, la Fuerza Espacial cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la fuerza conjunta contra acciones hostiles de adversarios", ha asegurado.

El pronunciamiento no fue un desliz ni una imprecisión lingüística. Durante la sesión de preguntas y respuestas posterior a la conferencia, Meink ha ratificado que la mención a estos sistemas defensivos y ofensivos fue totalmente intencionada y minuciosamente calculada.

Al ser consultado sobre el impacto estratégico de sus palabras, ha explicado la urgencia de salvaguardar el predominio de EEUU en todos los dominios: "Es de crítica importancia que mantengamos nuestro dominio, no solo en el aire sino también en el espacio".

Añadió además que, ante el incremento de las provocaciones externas, la administración militar debió reaccionar con firmeza. "Hemos tenido que tomar medidas para garantizar que, cuando seamos amenazados, podamos ocuparnos de ello", ha destacado.

No obstante, el Pentágono ha optado por mantener bajo una estricta confidencialidad respecto a los detalles técnicos de los activos desplegados. En un encuentro posterior con la prensa, el secretario se ha negado a especificar la naturaleza exacta del armamento y no ha aclarado si se trata de sistemas cinéticos diseñados para la destrucción física de objetivos o de tecnología orientada a la interferencia o inutilización electrónica.

El funcionario ha defendido este secretismo argumentando que, si bien admitir la existencia de las armas tiene una clara función de disuasión estratégica ante posibles agresores, "hablar de los detalles de lo que estamos haciendo no beneficiaría a esa disuasión".

"El entorno espacial es crítico para la seguridad militar y económica, y debemos asegurarnos de que Estados Unidos pueda operar libremente allí", ha insistido. De este modo, la reserva sobre las pruebas o la arquitectura de los satélites armados es un mensaje para las potencias rivales -como China o Rusia- que también han avanzado en el desarrollo de sus propias capacidades espaciales.