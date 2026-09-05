Alemania comprará 15 lanchas de combate Watercat M18 para reforzar su Infantería de Marina en operaciones anfibias

La adquisición responde a la necesidad de aumentar la seguridad en el Báltico y mejorar la respuesta ante amenazas en entornos litorales tras la guerra en Ucrania.

Las embarcaciones, con capacidad para 25 infantes y velocidad de 45 nudos, permitirán operaciones anfibias, evacuaciones, patrullas y protección portuaria.

El fabricante finlandés Marine Alutech fue seleccionado frente a Saab, con una primera entrega de 10 unidades y 5 adicionales posteriormente.

Alemania comprará 15 lanchas de combate Watercat M18 AMC para reforzar la movilidad y capacidad táctica de su Infantería de Marina.

Alemania se prepara para reforzar las capacidades de su Infantería de Marina con la adquisición de hasta 15 lanchas de combate Watercat M18 AMC, un programa destinado a mejorar la movilidad táctica del Batallón Naval alemán —Seebataillon— y ampliar su capacidad para operar en entornos costeros y portuarios.

Según información obtenida por Hartpunkt, el contrato estaría próximo a ser adjudicado al fabricante finlandés Marine Alutech, cuyo diseño se habría impuesto en la competición frente a la CB90 de la compañía sueca Saab. El programa contempla una primera compra de diez embarcaciones y la incorporación posterior de otras cinco.

Las primeras unidades podrían comenzar a entrar en servicio a partir de 2029, una vez completados los correspondientes procesos de cualificación dentro de las Fuerzas Armadas alemanas.

La incorporación de estas embarcaciones permitirá al Seebataillon disponer de una plataforma versátil para misiones que van desde operaciones anfibias y evacuaciones militares hasta escolta, patrulla y protección de instalaciones portuarias.

Su principal cometido será proporcionar movilidad táctica a las fuerzas navales alemanas en un escenario en el que el control de las zonas litorales y la protección de infraestructuras críticas han ganado peso estratégico.

Un programa pendiente desde 2017

El proyecto acumula varios años de recorrido. La fase de análisis comenzó en julio de 2017, aunque el procedimiento competitivo no se puso en marcha hasta junio de 2023, cuando Alemania abrió la licitación para adquirir 15 embarcaciones multipropósito ya existentes y operativas en otra Armada, preferentemente de un país miembro de la OTAN o socio.

El programa pudo avanzar después de que Berlín habilitara en septiembre de 2022 el fondo especial para la Bundeswehr, creado para acelerar la modernización de las Fuerzas Armadas alemanas.

La elección de una plataforma ya operativa responde precisamente a esa necesidad de recuperar capacidades en plazos más reducidos, evitando los tiempos y riesgos asociados al desarrollo de un sistema completamente nuevo.

El refuerzo del Seebataillon se produce, además, en un momento de creciente atención a la seguridad del flanco norte de Europa, especialmente en torno al Báltico.

La guerra de Ucrania ha devuelto protagonismo a las operaciones litorales, la protección de puertos y las líneas de comunicación marítimas.

Se trata de ámbitos en los que las fuerzas navales europeas buscan recuperar capacidades que habían perdido peso tras décadas centradas en otros escenarios.

45 nudos y capacidad para 25 infantes

La Watercat M18 AMC es una embarcación multipropósito de aproximadamente 20 metros de eslora y 32 toneladas de desplazamiento.

Finlandia ya opera 12 unidades de este modelo bajo la denominación clase Jehu, uno de los factores que encaja con el requisito alemán de adquirir un sistema probado y en servicio con una Armada aliada.

La lancha está propulsada por dos motores diésel Scania de 660 kW que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 45 nudos. Su autonomía se sitúa en torno a las 200 millas náuticas, unos 370 kilómetros.

La tripulación está formada por seis militares, mientras que el compartimento destinado al personal puede transportar hasta 25 infantes de Marina completamente equipados.

Finlandia ya opera 12 unidades de este modelo bajo la denominación clase Jehu. -

Esta configuración permite utilizar la embarcación para trasladar tropas desde buques hasta la costa y apoyar operaciones de desembarco.

Con estas nuevas unidades, Alemania busca dotar a su Infantería de Marina de una herramienta capaz de combinar velocidad, transporte de personal y capacidad de actuación en aguas litorales.

Una necesidad que cobra especial importancia para una potencia naval como Alemania, cuya planificación militar vuelve a prestar una atención creciente al Báltico y a la protección de sus infraestructuras marítimas.

La compra de las Watercat M18 se integra así en el proceso más amplio de rearme y recuperación de capacidades de la Bundeswehr, impulsado por Berlín tras la invasión rusa de Ucrania y orientado a preparar a las Fuerzas Armadas alemanas para un escenario europeo en el que la dimensión marítima vuelve a ocupar un papel central.