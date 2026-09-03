El CIFAS busca un proveedor de imágenes satelitales para inteligencia y el guiado de misiles en ataques precisos

El uso de estas imágenes permite la obtención de coordenadas precisas, integración en sistemas de alerta temprana y acceso a armamento guiado estadounidense.

Las imágenes de la constelación Vantor son las únicas validadas para cumplir con la política de adquisición de objetivos exigida por EEUU.

El acuerdo tiene un valor estimado de 7,4 millones de euros y permitirá el acceso a imágenes en espectros visible, infrarrojo y radar.

El CIFAS busca un proveedor de imágenes satelitales de muy alta resolución para inteligencia militar y guiado de misiles.

El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) ha publicado una nueva oferta pública para el suministro de imágenes de muy alta resolución espacial provenientes de operadores comerciales de observación terrestre.

El acuerdo marco, con un valor estimado de 7,4 millones de euros antes de impuestos, permitirá el acceso del personal del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y de personal militar apropiado de imágenes en los espectros visible, infrarrojo y radar.

En la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se señala que las imágenes satelitales conforman información operativa sensible que revela directamente los patrones de obtención, la prioridad y las zonas de interés geográfico estratégico de las Fuerzas Armadas españolas.

Asimismo, el compromiso o la filtración del histórico de peticiones de información al servicio satelital desvelarían el foco de atención de la Defensa Nacional.

De forma paralela, el expediente incluye el suministro de imágenes de muy alta precisión de la constelación Vantor (antes conocida como Maxar), que son las únicas validadas para cumplir con la política de adquisición de objetivos (Targeting Infrastructure Policy, TIP) en sistemas avanzados de apoyo al fuego.

La adjudicación recoge otras tecnologías como una Herramienta de Apoyo al Targeting (HAT) para la obtención de coordenadas de precisión táctica.

La capacidad de obtención de estas imágenes homologadas se centrará en su uso en la HAT y su posterior integración con las herramientas de fusión de información y alerta temprana del Ministerio de Defensa, tal y como recoge la documentación.

La oferta publicada ahora llega justo un año después de la anterior, cuando Defensa anunció el contrato por 1,6 millones de euros de esta misma capacidad.

En ese momento, según la documentación aportada, Defensa obtuvo acceso a la información durante un año mediante la concesión a Hisdesat, que se erigió como intermediario de las imágenes captadas por los satélites de la estadounidense Vantor.

Municiones de precisión

"Las imágenes satelitales no se utilizan solamente para ver dónde hay tanques, aviones o cómo se mueven las tropas", ha afirmado a EL ESPAÑOL una fuente experta en tecnología satelital en el ámbito de la defensa.

Con estas instantáneas se pueden "reconstruir escenarios en tres dimensiones, gracias a los cuales se obtiene información de localización precisa" que sirve para la "adquisición de objetivos y blancos", lo que se conoce en la jerga como targeting.

Este targeting, una vez realizadas las comprobaciones necesarias, puede emplearse para dirigir armamento guiado, como misiles o bombas.

El 14 de febrero de 2022, la Herramienta de Apoyo al Targeting (HAT) fue declarada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) como necesidad de oportunidad para poder cumplir con el requisito impuesto por EEUU para poder acceder a cualquier proceso de obtención de munición guiada.

Entre finales de ese mismo año y la primera mitad del 2023, el Ministerio de Defensa fue avanzando en la certificación de capacidades y tecnologías, pero las Fuerzas Armadas necesitan contar con un proveedor de imágenes de alta resolución para completar el proceso.

Con la utilización de imágenes de Vantor, el CIFAS accede a un archivo de modelos digitales de superficie de muy alta resolución (aproximadamente 0,5 metros) y de alta precisión (menor a 3 metros).

También contarán con una herramienta para corregir dichas imágenes y archivos de vídeo grabados por drones, garantizando igualmente una precisión menor o igual a 3 metros.

En la documentación aportada en anteriores contratos se refleja que el error de localización es de categoría I, lo que significa un error circular menor de 6 metros y errores circulares, esféricos y verticales con un 90% de confianza.

"Los estadounidenses solo tienen certificada esa categoría para utilizar cierto tipo de herramientas y de flujos de trabajo", apunta la misma fuente a este periódico.

Con la incorporación de esta capacidad, España accede a cierto tipo de armamento de fabricación estadounidense, en particular munición aire-superficie y superficie-superficie, con la que ejecutar operaciones empleando imágenes satelitales.

ATD

Todos los requisitos se recogen en la documentación de Advanced Target Development (ATD), que Estados Unidos publicó en 2020 y que tiene como objetivo permitir el "empleo responsable y eficaz" de la munición de precisión, según publicó el Pentágono.

La primera es la medición de coordenadas (TCM, en sus siglas en inglés) del objetivo para la generación de puntos geográficos con la precisión necesaria para el uso eficaz de armas de guiado por coordenadas.

Según recogen, la TCM "consiste en la medición de un elemento o ubicación para determinar la latitud, longitud y elevación absolutas de un objetivo".

La segunda es el análisis del armamento. Esta fase proporciona la capacidad de predecir el tipo y el número de unidades de munición a emplear con el objetivo de lograr un nivel de daño al objetivo.

En este apartado, desde Estados Unidos señalan la consideración de los efectos de la vulnerabilidad del objetivo, los mecanismos de daño de la ojiva, los errores de despliegue, los criterios de daños y la fiabilidad del arma.

El tercer pilar que rige el ATD es la estimación de daños colaterales (CDE). Esta medida proporciona la capacidad de estimar el potencial de daños colaterales resultantes del ataque al objetivo y condiciona la toma de decisiones sobre la selección del mismo.