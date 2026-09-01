Rabat y L3Harris modernizan en EEUU la flota de aviones militares C-130H Hercules de la Real Fuerza Aérea de Marruecos

Marruecos también explora el reemplazo futuro de los Hercules con el C-390 Millennium de Embraer, con posibilidades de producción local.

El programa busca extender la vida útil de la flota y reducir costes frente a la compra de aeronaves nuevas.

Las mejoras incluyen digitalización de cabinas, actualización de instrumentos y sistemas de aviónica, y optimización de la fiabilidad y el mantenimiento.

La Real Fuerza Aérea de Marruecos moderniza sus aviones C-130H Hercules en colaboración con la empresa estadounidense L3Harris Technologies.

La Real Fuerza Aérea de Marruecos está inmersa en un profundo proceso de transformación de su flota de aviones de transporte militar. En colaboración directa con la compañía estadounidense L3Harris Technologies, el Gobierno marroquí está revitalizando sus aeronaves C-130H Hercules para convertirlos en activos modernos, plenamente digitalizados y preparados para responder a las exigencias operativas actuales y futuras.

Este ambicioso programa de modernización, Rabat no persigue únicamente extender la vida útil de estos aviones durante varias décadas más, sino también un salto cualitativo en capacidades digitales por una fracción del coste que supondría sustituir por completo la flota por unidades nuevas.

En este sentido, L3Harris ha anunciado la finalización exitosa de la fase de inspección inicial sobre el primer Hercules marroquí. Esta unidad se encuentra actualmente en las instalaciones que la empresa gestiona en Waco, Texas, donde está siendo sometida a tareas de mantenimiento, reparación y actualización tecnológica.

Entre las mejoras específicas que se están integrando en esta primera plataforma destacan la instalación de un nuevo instrumento de reserva y la actualización digital de la pantalla del motor, medidas clave para aumentar la fiabilidad operativa del propulsor en vuelo, según ha explicado la empresa estadounidense a través de un comunicado.

El calendario de trabajo previsto continúa ganando fuerza e intensidad a medida que se consolidan las primeras fases del contrato. El cronograma establece la llegada de una segunda aeronave marroquí a las instalaciones texanas este otoño, a la que se sumará un tercer Hercules antes de que finalice 2026.

Avión de transporte Hercules marroquí -

Este tercer aparato desempeñará un papel central en la evolución tecnológica de la flota, ya que recibirá una actualización integral de sus sistemas de aviónica. El cambio incluirá la transformación completa de la cabina de mando hacia una estructura íntegramente digital.

Los trabajos abarcan un abanico integral de servicios técnicos y logísticos. Las intervenciones contemplan la modificación estructural y electrónica de las aeronaves, el mantenimiento programado en depósitos, la revisión profunda y puesta a punto de las plantas motrices, así como el suministro de apoyo logístico continuado.

La combinación de estos factores busca optimizar la tasa de disponibilidad de la flota, asegurando que las aeronaves pasen mucho más tiempo asignadas a misiones reales en el aire y reduzcan drásticamente sus periodos de inactividad técnica en tierra.

Con un bagaje acumulado de más de cuatro décadas en la actualización del Hercules, L3Harris ha liderado programas de reestructuración tecnológica tanto para la Fuerza Aérea Estados Unidos y otros múltiples aliados internacionales.

Avión C-130H Hercules de Marruecos Real Fuerza Aérea de Marruecos

Entre los logros precedentes de la firma destaca la entrega anticipada de diez unidades modernizadas a la Guardia Costera de EEUU, junto con la elaboración de un paquete de datos totalmente integrado. Asimismo, la empresa fue pionera en el sector al lograr integrar con éxito el piloto automático digital Collins APS-7000 en el modelo C-130H.

Esta amplia experiencia acumulada le permite implementar soluciones de aviónica que encajan de manera limpia con las arquitecturas de vuelo preexistentes.

Con ello se logra reducir los tiempos de parada técnica en hangar, contener los costes a lo largo del ciclo de vida útil del avión y conservar la capacidad operativa de la aviación militar a medida que las flotas transitan hacia la era digital.

Reemplazar los instrumentos analógicos u obsoletos por sistemas digitales mejora de manera sustancial la conciencia situacional de los pilotos, incrementa el rendimiento general durante las misiones complejas y abarata el mantenimiento a largo plazo.

La vía brasileña

A pesar del esfuerzo de modernización emprendido junto a L3Harris, Marruecos evalúa opciones para un eventual reemplazo de sus Hercules de cara al futuro.

En este sentido, Embraer, la compañía aeroespacial brasileña, dio un paso decisivo en octubre de 2024 al firmar un memorando de entendimiento con el Gobierno marroquí para identificar oportunidades de cooperación en la industria aeronáutica local, situando a su avión C-390 Millennium en el centro de las conversaciones.

Avión KC-390 de Embraer Embraer

El C-390, una plataforma multitarea de tamaño medio diseñada para operaciones de transporte estratégico y reabastecimiento en vuelo, se ha consolidado como la principal baza exportadora de la industria aeroespacial del gigante sudamericano.

Su atractivo operativo le ha permitido cosechar pedidos de países de diversos continentes, entre los que figuran, por ejemplo, Portugal, Países Bajos, Austria, Suecia, Hungría y Corea del Sur.

El interés de la monarquía alauí por el modelo de Embraer se hizo evidente en febrero de 2025, cuando un C-390 aterrizó en suelo marroquí para efectuar un vuelo de demostración ante los máximos mandos de la Real Fuerza Aérea Marroquí.

El atractivo de este avión para Rabat no solo radica en sus prestaciones operativas, sino también en la estrategia del Gobierno marroquí de negociar esquemas de producción o ensamblaje local que contribuyan a fortalecer la incipiente industria aeroespacial local.

En el apartado técnico, el C-390 destaca por sus dimensiones, con una longitud de 35,2 metros, una altura de 11,8 metros y una envergadura de 35 metros.

De acuerdo con las especificaciones proporcionadas por Embraer, la aeronave tiene capacidad para transportar hasta 26 toneladas de carga útil, adaptándose según la configuración a la evacuación médica de 74 camillas, o al traslado de 80 efectivos militares o 66 paracaidistas equipados.

Gracias a sus dos motores turbofán, el avión alcanza una velocidad máxima de crucero de 992 kilómetros por hora y ofrece un alcance operativo que supera los 5.800 kilómetros.