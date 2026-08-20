Más de 150 militares del Mando de Canarias se desplazan a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército

La Comandancia General de Ceuta cuenta ya con más de 2.500 militares distribuidos en varias unidades especializadas.

Las Fuerzas Armadas continúan apoyando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la ciudad autónoma.

El traslado responde a la crisis migratoria que afecta a Ceuta desde el 30 de julio.

Más de 150 militares del Mando de Canarias se desplazan a Ceuta para reforzar el Ejército de Tierra.

El Ministerio de Defensa ha aprobado que más de ciento cincuenta militares procedentes de Canarias se desplacen a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra, como consecuencia de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio.

Así lo ha indicado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a través de un mensaje en la red social 'X: "Más de 150 militares del Mando de Canarias se suman a las capacidades del Ejército de Tierra ya desplegadas en Ceuta".

"Las Fuerzas Armadas continúan brindando apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintos puntos de la ciudad autónoma", informan desde EMAD.

De esta forma, el Gobierno --por medio del departamento que dirige la ministra Margarita Robles-- ha dado luz verde al traslado de nuevas unidades del Ejército de Tierra a Ceuta, concretamente del Mando de Canarias, con el objetivo de sumarse a los servicios del contingente desplegado actualmente en la ciudad autónoma.

🪖Más de 150 militares del Mando de Canarias se suman a las capacidades del @EjercitoTierra ya desplegadas en #Ceuta.



🪖Las Fuerzas Armadas 🇪🇸 continúan brindando apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintos puntos de la ciudad autónoma.#MOPS @MCANA_ET pic.twitter.com/OiESB6Z0EL — Estado Mayor Defensa 🇪🇸 (@EMADmde) August 20, 2026

Actualmente, la Comandancia General de Ceuta (COMGECEU) cuenta con más de 2.500 militares del Ejército de Tierra, distribuidos entre unidades de infantería, caballería, artillería, ingenieros, logística y apoyo al mando, una estructura que le permite reaccionar con rapidez ante situaciones de emergencia y colaborar con las autoridades civiles cuando así se requiere.

El núcleo de la fuerza terrestre en Ceuta está integrado por el Tercio "Duque de Alba" 2º de La Legión, el Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, el Regimiento de Caballería "Montesa" nº 3, el Regimiento Mixto de Artillería nº 30, el Regimiento de Ingenieros nº 7, la Unidad Logística nº 23 y el Batallón de Cuartel General de la Comandancia General.

Estas unidades participan de forma habitual en ejercicios y maniobras, así como en operaciones nacionales e internacionales, además de prestar apoyo a las administraciones civiles cuando las circunstancias lo requieren.