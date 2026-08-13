Zelenski solicita a EEUU el envío urgente de misiles Patriot tras los ataques de Rusia y la proximidad del invierno

Zelenski propone a EEUU intercambiar misiles Patriot por un posible reinicio de conversaciones de paz, rechazando las condiciones impuestas por Rusia.

El bloqueo naval ruso y los ataques han reducido un 76% las exportaciones de grano ucraniano en agosto, lo que podría encarecer los precios.

Un ataque ruso ha dañado gravemente el puerto de Izmail, clave para la exportación de cereales ucranianos, provocando incendios y apagones.

Zelenski ha solicitado a EEUU el envío urgente de misiles Patriot tras recientes ataques rusos y ante la llegada del invierno.

El último ataque a gran escala ordenado desde Moscú ha tenido como objetivo el mayor puerto de exportación de cereales de Ucrania, ubicado en el Danubio, causando importantes daños y provocando un incendio en la infraestructura.

La operación, según recoge Reuters, se produjo justo después de que Zelenski advirtiera de la imperante necesidad de Ucrania respecto a misiles interceptores Patriot, de factura estadounidense con el objetivo de aguantar el próximo invierno.

El puerto de Izmail, cerca de la frontera con Rumanía, en la región de Odesa, gestiona la exportación de cereales y otros productos básicos. La administración del puerto ha señalado que el ataque recibido en la pasada noche ha provocado daños en las instalaciones y un apagón en el sureste de la ciudad.

Desde Rumanía despegaron dos aviones de combate del Ejército del Aire español al detectar que un "objetivo aéreo" permaneció unos dos minutos en espacio aéreo del país antes de partir hacia Ucrania, donde se registraron las explosiones, según el Ministerio de Defensa de Bucarest.

El ataque a Ismail y los niveles históricamente bajos del río Danubio podrían complicar los planes de Ucrania para utilizar esta vía fluvial para enviar grano a Europa, con el consiguiente encarecimiento de precios que esto conllevaría.

De forma paralela, el bloqueo naval que mantiene Rusia en el mar Negro ya ha provocado una caída del 76% interanual en las exportaciones de grano en lo que va de agosto, según datos oficiales ucranianos.

Más defensas

Mientras los ataques rusos continúan produciéndose, Zelenski anunció el martes que había entregado una propuesta a Estados Unidos para que pusiera fin al conflicto con el objetivo de una reanudación de las conversaciones de paz, que se interrumpieron a principios de este año.

Ucrania ha pedido de forma reiterada un alto el fuego. Pero la única solución que contempla Rusia es que Kiev renuncie a una parte de su territorio, un término al que se han negado.

Este pasado miércoles, Zelenski declaró a la cadena estadounidense CNN que necesita, al menos, el 5% del arsenal actual de interceptores Patriot con el que cuenta Estados Unidos para contrarrestar el aumento de los ataques ejecutados con misiles rusos.

En la entrevista, Zelenski afirmó que un envío del 10% del arsenal actual de misiles Patriot de Estados Unidos sería suficiente para detener todos los ataques con misiles balísticos rusos.

"Véndannos el 5% y superaremos el invierno salvando vidas. Si nos venden el 10%, destruiremos todos los misiles balísticos rusos. Yo tengo el 1%", declaró.