El Ejército de Tierra adquiere 320 todoterrenos Landtrek y 40 camiones de Renault Trucks por más de 42 millones de euros

Defensa prepara un megacontrato de más de 1.000 millones de euros para adquirir más de 2.200 camiones medios y pesados entre 2027 y 2030.

También se incorporan 6 talleres móviles, 15 camiones autoescuela y 6 furgones, además de camiones cisterna para agua y combustibles.

Los todoterrenos Landtrek, modificados por Iturri, cuentan con refuerzos en chasis, suspensión mejorada y capacidad de carga superior a 900 kg.

El Ejército de Tierra ha adquirido 320 todoterrenos Landtrek y 40 camiones Renault Trucks por más de 42 millones de euros.

El Ministerio de Defensa, a través del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE), ha adjudicado varios contratos de adquisición de todoterrenos, camiones para transporte logístico, camiones autoescuela y talleres móviles.

Comenzando por los primeros, la compra se ha articulado en dos contratos que recogen 160 vehículos por 12 millones de euros cada uno, dando un total de 320 todoterrenos por 24 millones.

La adjudicataria ha sido la compañía Iturri y el modelo elegido el Landtrek, que lleva ya un tiempo en servicio dentro del Ejército de Tierra, como parte de un acuerdo marco de 180 millones de euros formalizado en septiembre de 2024.

El todoterreno en el que se basa el vehículo militar es el Landtrek de Peugeot. Realmente, a pesar de estar detrás la compañía francesa, del diseño de la plataforma se encargó la compañía china Changan, que vende un modelo equivalente en su país.

Se trata de una pickup de doble cabina modificada a conveniencia por Iturri para poder cumplir con las exigencias del Ministerio de Defensa. Uno de los cambios más importantes fue el motor que, según AESMIDE, es de diseño alemán.

También incorpora techo de metal cerrado para la zona de la caja, protecciones delanteras y traseras y varios anclajes para material propio del Ejército de Tierra, como los bidones de combustible.

Otro de los aspectos clave del Landtrek modificado por Iturri es la incorporación de refuerzos a nivel de chasis y estructura interna, así como la dotación de una mejor suspensión que lidie con el incremento natural de la masa del vehículo.

Iturri Landtreck entregados en Melilla Comandancia General de Melilla

Según el pliego de prescripciones técnicas, la capacidad de carga es superior a los 900 kilogramos y ha sido necesaria la incorporación de una toma de aire elevada -esnórquel- para mejorar las capacidades de vadeo de masas de agua.

Con esta plataforma, el Ministerio de Defensa pretende adquirir una misma familia de vehículos que "abarque diferentes variantes y versiones", según explica el Mando de Apoyo Logístico del Ejército.

Camiones y talleres móviles

En cuanto a los camiones de transporte logístico, el MALE los ha articulado en dos contratos independientes. Ambos están incluidos en un acuerdo marco adjudicado en 2024 por 204 millones a Volvo, a través de su filial Renault Trucks.

Según informó la propia Renault, en diciembre de 2025 se enviaron al Ejército de Tierra los 50 primeros vehículos del acuerdo marco.

Respecto al primero de los contratos recientes, por 10,7 millones de euros, tiene el objetivo incorporar 20 camiones tipo VEMPAR preparados para el transporte -de plataformas y contenedores- y la recuperación de otros vehículos.

La segunda adjudicación formalizada, esta vez por 7,5 millones de euros, incorporará 10 camiones cisterna de 20.000 litros para el transporte y distribución de hidrocarburos y otros 10 en versión aljibe para el transporte de agua potable con un depósito de 17.000 litros.

Sistema taller móvil Glaucus

Otra de las adquisiciones más importantes es la del sistema de reparación móvil a la danesa Glaucus. El MALE ha comprado un total de 6 de estos talleres itinerantes por 1,5 millones dentro de un acuerdo marco rubricado en noviembre de 2025 por 4,5 millones.

Por último, el Ejército de Tierra ha adjudicado la compra de 15 camiones autoescuela por 5 millones de euros y la incorporación de 6 furgones a Iturri para su empleo en la Unidad de Información y Captación por 676.000 euros.

Esperando el megacontrato

Además de los anteriores acuerdos marco, el Ministerio de Defensa se encuentra preparando una segunda batería de contratos para la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico por más de 1.000 millones de euros.

Se trata de uno de los programas de compras más importantes de todo el 2026 y tiene previsto resolverse a finales de año.

El último movimiento se produjo en junio, cuando la Junta de Contratación publicó que las compañías Indra -a través de una UTE con las alemanas MAN y Rheinmetall-, Scania, Daimler, Volvo e Iveco Defence Vehicles (IDV) continúan en el proceso para la adjudicación de los dos lotes de los que se compone el contrato.

Según la información publicada, el lote uno cuenta con una asignación económica de 36 millones de euros para la adquisición de 29 camiones 8x8 de 15 toneladas, que luego deberán carrozarse en diferentes formatos para cumplir sus cometidos.

En cuanto al segundo lote, Defensa dedicará 1.004 millones de euros para la compra de 2.201 bastidores de diferentes modelos, entre los que se incluyen versiones 4x4 y 6x6 con sus respectivos carrozados y 74 cabezas tractoras extra junto a sus semirremolques.

La información económica de este lote indica que contará con 1.004 millones de euros, que se distribuirán de forma casi igualitaria a lo largo de distintas anualidades, desde 2027 hasta 2030.

Entre los modelos y formatos de la larga lista destacan carrozados para el transporte de contenedores, carrozados integrales, grúas, aljibes, cisternas o volquetes. A los que se añaden dentro del mismo lote el apoyo al mantenimiento y la logística.