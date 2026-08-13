Cazas F-18 españoles de la OTAN, en alerta tras la tercera intrusión en 24h de un dron no identificado en Rumanía

El despliegue español en Rumanía forma parte de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN para vigilar el espacio aéreo del flanco este.

Es la tercera intrusión de un dron en 24 horas; las autoridades rumanas enviaron alertas SMS a la población del condado de Tulcea.

El dron penetró en el espacio aéreo rumano durante unos 12 minutos antes de regresar a Ucrania, activando la alerta en la zona.

Dos cazas F-18 españoles de la OTAN despegaron en Rumanía tras detectar un dron no identificado cerca de la frontera con Ucrania.

Dos cazas F-18 españoles del despliegue de la OTAN en Rumanía han despegado este jueves ante la presencia de un dron no identificado cerca del espacio aéreo rumano en la frontera con Ucrania.

Los aparatos despegaron a las 15.20, hora local (12.20 GMT) de la base 'Mihail Kogălniceanu' para vigilar la situación después de que un radar del Ministerio de Defensa rumano hubiera detectado tres minutos antes un objeto volador cerca de la frontera fluvial con Ucrania, según han informado las autoridades militares rumanas.

Bucarest informó posteriormente de que el dron acabó penetrando en el espacio aéreo rumano en un punto ubicado a 3,5 kilómetros al sureste de la localidad de Chilia Veche y lo atravesó durante cerca de 12 minutos, antes de regresar a Ucrania.

Tras salir del espacio aéreo, la alerta cesó sobre las 16.28 hora local (14.28 GMT).

Durante el periodo de alerta, las autoridades enviaron un mensaje sms a los habitantes del condado de Tulcea con las habituales recomendaciones de permanecer en sus viviendas y estar atentos a la caída de objetos desde el cielo.

Es la tercera alerta aérea del día en Rumanía. La pasada noche, dos aviones F-16 rumanos despegaron para vigilar la presencia de un dron que entró en el espacio aéreo rumano sobre la 1.30 hora local (23.30 GMT) y se alejó diez minutos después en dirección a Rumanía, pero luego se alejó en dirección a Ucrania.

"Poco después de abandonar el espacio aéreo rumano, se registraron explosiones en territorio ucraniano", informó el Gobierno rumano a través de un comunicado.

F-18 español del Ala 15 en pleno vuelo Cedida Lituania

Horas después, a las 09.00 (07.00 GMT), un dron permaneció unos dos minutos en el espacio rumano antes de dirigirse hacia Ucrania.

Rumanía, miembro de la Alianza Atlántica (OTAN) y de la Unión Europea (UE), comparte una frontera de 650 kilómetros con Ucrania y ha registrado varias violaciones de su espacio aéreo durante las ofensivas de Moscú desde el comienzo de la guerra.

Misión en Rumanía

A principios de este agosto, el Ejército del Aire y del Espacio tomó el relevo en una de las misiones más sensibles de la Alianza Atlántica en el flanco oriental: la Policía Aérea Reforzada (Enhanced Air Policing, eAP-72) en Rumanía, desde donde vigilará el espacio aéreo del mar Negro y reforzará la disuasión aliada frente a Rusia.

Durante los próximos cuatro meses, cerca de 200 militares españoles, cazas F-18 y, por primera vez, helicópteros NH90 estarán desplegados hasta diciembre en Rumanía, para actuar como policía aérea de la OTAN en este país y encargarse de la seguridad del espacio aéreo del flanco este.

El contingente español es el responsable de mantener las capacidades de Alerta de Reacción Rápida de la Alianza, con aeronaves y tripulaciones preparadas para despegar en cuestión de minutos ante cualquier actividad aérea no identificada o potencialmente hostil en las proximidades del espacio aéreo aliado.