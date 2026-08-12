El patrullero 'Tabarca' de la Armada completa su operación de vigilancia marítima en el litoral gallego

Estas operaciones contribuyen a incrementar el conocimiento del entorno marítimo, proteger los espacios de interés nacional y permitir una respuesta rápida ante posibles amenazas.

El 'Tabarca' es uno de los tres buques de la clase 'Anaga' aún en servicio, con base en la Escuela Naval Militar de Marín y bajo el mando del teniente de navío Enrique Núñez de Prado Franco.

Durante la misión, realizó control del tráfico marítimo, visitas a embarcaciones pesqueras y ejercicios de evacuación y defensa, colaborando con el helicóptero de rescate de la Xunta de Galicia.

El patrullero 'Tabarca' completó una misión de vigilancia marítima en el litoral gallego y frontera con Portugal, dentro de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD).

El patrullero P-28 'Tabarca' acaba de completar su misión encomendada de vigilancia marítima en aguas del litoral gallego y frontera con Portugal como parte de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPDV) que la Armada realiza en territorio nacional.

Durante esta activación, la embarcación ha realizado actividades de verificación y control del tráfico marítimo con el objetivo de asegurar la libertad de navegación, según señalan desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Entre las tareas realizadas se encuentran las visitas amistosas a embarcaciones pesqueras y de recreo que han servido para la recopilación de información sobre las actividades y dinámicas de la comunidad pesquera, "lo que permite elaborar un sólido conocimiento del entorno marítimo para mejorar la eficiencia de las operaciones".

Además, apuntan desde el EMAD, la dotación compatibilizó sus labores operativas con el adiestramiento.

Los marinos desplegados realizaron ejercicios de evacuación de heridos mediante camilla, colaborando con helicóptero de salvamento y rescate de la Xunta de Galicia y realizando ejercicios de defensa contra amenazas asimétricas, mediante el empleo de fuego real sobre blanco de superficie a la deriva.

Posteriormente, el buque recaló en el puerto de Muros, donde tuvo lugar una jornada de puertas abiertas con más de 300 asistentes que conocieron la embarcación y el trabajo del personal desplegado en la misión.

Patrullero 'Tabarca'

El ‘Tabarca’ es el octavo buque de una serie de diez unidades, denominados Clase ‘Anaga’, permaneciendo en la actualidad tres de ellos en servicio.

Cada buque de esta clase lleva el nombre de una isla o islote de la costa española. ‘Tabarca’ es el nombre de una pequeña isla alicantina, situada al suroeste de la localidad de Santa Pola.

La construcción de este patrullero se realizó en Empresa Nacional Bazán, en la factoría gaditana de San Fernando, botándose el día 23 de diciembre de 1980 y entregándose a la Armada el día 31 de diciembre de 1981.

El patrullero está adscrito a la Fuerza de Acción Marítima, concretamente al Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol (MARFER) y tiene su base en la Escuela Naval Militar, en Marín —Pontevedra—, desde su entrada en servicio en 1981.

Su comandante actual es el teniente de navío Enrique Núñez de Prado Franco.

La misión principal del buque es la de efectuar vigilancia marítima mediante la presencia naval y control de los espacios marítimos de interés nacional como misión específica de ámbito de la Armada. Asimismo, colabora de forma habitual en el adiestramiento de los alumnos de la Escuela Naval Militar.

MOM y misión OPVD

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del MOPS, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), como herramienta para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés

Esto permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral —junto a otras instituciones del Estado— y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), Espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.