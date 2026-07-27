Thales gana 485 millones hasta junio, un 27% menos, por la cancelación de Alemania de las fragatas F126

La cartera de pedidos de Thales se situó en 52.000 millones de euros y la empresa mantiene sus previsiones de crecimiento de ventas de entre el 6% y el 7% para el año.

La división digital y de ciberseguridad de Thales redujo su facturación un 4%, mientras que los pedidos totales del grupo crecieron un 21%, con contratos relevantes en satélites y defensa.

A pesar de la caída en el beneficio, la facturación del grupo aumentó un 6,7% y alcanzó los 10.949 millones de euros, impulsada por el crecimiento en defensa y aeronáutica.

Thales registró un beneficio neto de 485 millones de euros en el primer semestre, un 27% menos que el año anterior debido a la cancelación del programa de fragatas F126 en Alemania.

El grupo francés de aeroespacial y defensa Thales registró un beneficio neto atribuido de 485 millones de euros en el primer semestre, lo que representa un descenso del 27% respecto al mismo periodo del año anterior.

La compañía atribuye esta caída al impacto de un “gasto excepcional” vinculado a la cancelación del programa de fragatas F126 por parte del Ministerio de Defensa alemán, que ha tenido un efecto negativo de 331 millones de euros en el resultado neto.

En contraste, la facturación alcanzó los 10.949 millones de euros, un 6,7% más interanual, impulsada por el sólido comportamiento del negocio de defensa, cuyas ventas crecieron un 28% hasta 7.351 millones de euros. También destacó la división aeronáutica, con ingresos de 3.260 millones, un 23% más.

El área digital y de ciberseguridad, por el contrario, registró una caída del 4% en su facturación, hasta los 1.806 millones de euros.

En términos geográficos, Thales destacó un “fuerte aumento” en los mercados avanzados, donde las ventas crecieron orgánicamente un 33%, con Francia a la cabeza (+34%). En cambio, los mercados emergentes experimentaron un retroceso orgánico del 2%.

Durante el semestre, el grupo captó pedidos por valor de 12.471 millones de euros, un 21% más, incluyendo 18 grandes contratos por un total de 4.850 millones.

Entre ellos figuran el acuerdo con el operador catarí Es’hailSat para el desarrollo de un satélite geoestacionario de telecomunicaciones de nueva generación, y el contrato con la Agencia Espacial Europea (ESA) para construir dos satélites Sentinel-1 Next Generation dentro del programa Copernicus.

La cartera de pedidos alcanzó los 52.000 millones de euros, un 5% más interanual, pese a la exclusión de los encargos vinculados al programa F126 en Alemania y de varios pedidos en el segmento espacial. Por su parte, la deuda neta se redujo a 519 millones de euros, frente a los 1.618 millones registrados al cierre de 2025.

De cara al conjunto del ejercicio, Thales mantiene sus previsiones y espera un crecimiento orgánico de las ventas de entre el 6% y el 7%, lo que situaría los ingresos entre 23.300 y 23.600 millones de euros. Asimismo, confirma un margen EBIT ajustado de entre el 12,6% y el 12,8%.