Oesía firma con Airbus un contrato para desarrollar una antena inteligente para el Eurofighter del futuro

El programa Eurofighter LTE busca mantener la vanguardia tecnológica del caza europeo mediante mejoras en sistemas, comunicaciones y sensores.

El desarrollo, la integración y la fabricación de la antena se llevarán a cabo íntegramente en España, reforzando la industria nacional de defensa.

La nueva antena, denominada SGoSat ESA, mejorará la conectividad y la resiliencia operativa de las comunicaciones satelitales del caza.

Grupo Oesía ha firmado un contrato con Airbus Defence and Space para desarrollar una antena satelital híbrida para el Eurofighter LTE.

La industria española da un nuevo paso en uno de los mayores programas aeronáuticos de defensa de Europa. Grupo Oesía ha firmado con Airbus Defence and Space un contrato para desarrollar y fabricar una innovadora antena satelital híbrida destinada al Eurofighter Long Term Evolution (LTE), la ambiciosa modernización del caza europeo que garantizará su capacidad operativa hasta 2060 y más allá.

El acuerdo, suscrito este lunes en la sede de Airbus en Getafe (Madrid), pone en marcha un proyecto con una duración estimada de 36 meses para desarrollar una antena SATCOM híbrida y electrónicamente direccionable que permitirá reforzar las capacidades de comunicaciones satelitales de la aeronave.

La iniciativa supone, además, un nuevo impulso para la participación de la industria española en el programa Eurofighter y para el desarrollo de tecnologías críticas vinculadas a la soberanía tecnológica europea.

La nueva solución, denominada SGoSat ESA (Hybrid Electronically Steerable Antenna), será desarrollada por Inster-Grupo Oesía, división especializada en sistemas de comunicaciones y responsable del diseño de la antena, con la participación de Tecnobit-Grupo Oesía, que aportará su experiencia tecnológica al proyecto.

La nueva capacidad combinará una antena inteligente con un módem avanzado para proporcionar un apuntamiento dinámico optimizado durante el vuelo. Según las compañías, esta arquitectura permitirá incrementar la fiabilidad del sistema, reducir las necesidades de mantenimiento y mejorar el rendimiento operativo de las comunicaciones satelitales.

Firma del acuerdo entre Airbus y Tecnobit (Grupo Oesía). Airbus Defence and Space 2026.

Diseñada para operar en escenarios de Satcom On The Move (SOTM), la antena ofrecerá una elevada eficiencia del sistema radiante, un control más preciso del haz de comunicaciones, mayor resiliencia operativa y un comportamiento optimizado en entornos ambientales exigentes.

Estas prestaciones permitirán mejorar la conectividad del Eurofighter LTE, aumentar la conciencia situacional de la plataforma y reforzar su interoperabilidad con redes de combate avanzadas, un aspecto cada vez más relevante en las operaciones aéreas multidominio.

La integración de esta tecnología en la arquitectura del avión correrá a cargo de Airbus Defence and Space, que actúa como integrador principal de la plataforma y líder industrial del programa Eurofighter en España.

Desarrollo y fabricación en España

Uno de los aspectos más relevantes del contrato es que el desarrollo, la integración y la fabricación de la antena se realizarán íntegramente en España.

Este enfoque refuerza el papel de la industria nacional en el desarrollo de capacidades estratégicas para los grandes programas europeos de defensa y consolida la posición de Grupo Oesía como proveedor tecnológico en proyectos aeroespaciales de alta complejidad.

La adjudicación también fortalece el tejido industrial español en un ámbito considerado crítico, como son las comunicaciones aeroespaciales seguras, un elemento esencial para la evolución de las plataformas militares de nueva generación.

Con este contrato, Grupo Oesía amplía su participación en uno de los programas de defensa más relevantes de Europa y refuerza la presencia de la industria española en el desarrollo de tecnologías clave para la próxima generación de capacidades militares.

El Eurofighter LTE, la mayor evolución del caza europeo

El programa Eurofighter Long Term Evolution (LTE) constituye la hoja de ruta para mantener al caza europeo en la vanguardia tecnológica durante las próximas décadas.

La actualización contempla mejoras en la arquitectura del sistema, la capacidad de procesamiento, las comunicaciones, los sensores y la cabina de mando, con el objetivo de preparar la plataforma para futuras misiones y responder a las exigencias de los escenarios operativos del futuro.