España no puede utilizar el Airbus A400M equipado con el kit antiincendios porque solo existe un único prototipo

El A400M complementará a los aviones Canadair, aportando descargas masivas para frenar grandes incendios, aunque su cadencia es menor al requerir recargas en base aérea.

España dispone de 14 unidades del A400M, pero aún no puede utilizar el kit antiincendios al estar en fase de desarrollo y certificación.

El sistema puede descargar hasta 20 toneladas de agua o retardante en menos de diez segundos, convirtiendo temporalmente al avión en una cisterna.

Solo existe un prototipo operativo del Airbus A400M equipado con kit antiincendios, actualmente en uso por el Ejército del Aire francés.

Este fin de semana, un Airbus A400M equipado con un kit antiincendios ha sobrevolado por primera vez los cielos de Francia. El sistema permite descargar hasta 20 toneladas de agua o retardante en menos de diez segundos a través de la rampa trasera, sin necesidad de modificar de forma permanente la aeronave, con el objetivo de reforzar la lucha contra los grandes incendios forestales que afectan al sur del país.

La capacidad, anunciada el pasado mes de mayo también por el Gobierno español como refuerzo de su campaña contra incendios, no está aún disponible. El sistema sigue en desarrollo y, por ahora, solo existe un prototipo operativo, utilizado por el Ejército del Aire francés, según Airbus.

La actual campaña de incendios servirá como banco de pruebas para evaluar su eficacia y una eventual ampliación a otros países interesados, entre ellos España.

El A400M Atlas, concebido para el transporte de tropas, vehículos blindados y carga humanitaria, incorpora así una nueva función como plataforma de extinción. Aunque España dispone de 14 unidades —y prevé recibir una más—, ninguna puede desempeñar todavía este tipo de misiones al encontrarse el sistema en fase de desarrollo y certificación.

Aunque Francia ha decidido saltarse parte del proceso ante la tesitura, España necesitaría todavía validaciones, vuelos de prueba , así como la certificación de sus propias tripulaciones militares.

El sistema desarrollado por Airbus es bastante sencillo. Consiste en un depósito de 20.000 litros que se introduce en la bodega como una carga cualquiera, se ancla al suelo, se conecta una manguera a la rampa trasera y en menos de tres horas el avión se convierte en una cisterna.

No son necesarias bombas de alta presión, sistemas hidráulicos añadidos ni cableado extra. El agua sale por gravedad cuando el piloto inclina ligeramente la rampa y acciona el mando. Terminada su misión, el kit se retira y el avión vuelve a su estado original.

El principal valor del A400M no reside en la frecuencia de sus lanzamientos, sino en el volumen de carga que puede descargar en una sola pasada. Su capacidad equivale aproximadamente a 3,3 descargas de un Canadair CL-415, duplica la de un avión Dash especializado en retardante y supera en más de seis veces la de un Air Tractor.

En condiciones favorables, esa descarga permite trazar una línea de protección de entre 400 y 500 metros de longitud y cerca de 100 metros de anchura, cubriendo hasta 50.000 metros cuadrados.

Esta capacidad convierte al Atlas en una herramienta especialmente eficaz para contener incendios de gran magnitud o proteger infraestructuras críticas mediante amplias barreras de retardante.

No sustituirá a los Canadair

No se trata, sin embargo, de sustituir a los Canadair, sino de complementar los medios existentes aprovechando la plataforma militar del A400M, ya disponible.

CL-415 del 43 Grupo de España Ejército del Aire y del Espacio

El objetivo es disponer de una capacidad extraordinaria cuando los incendios superan los recursos convencionales, en línea con la creciente adaptación de las fuerzas armadas europeas a emergencias derivadas del cambio climático y de fenómenos meteorológicos extremos.

Los Canadair CL-415 pueden cargar agua directamente del mar o de grandes lagos en cuestión de segundos y regresar de inmediato al incendio para efectuar múltiples lanzamientos consecutivos.

El A400M, por el contrario, debe regresar a una base aérea tras cada descarga para reabastecerse de retardante, lo que limita su cadencia de operación, especialmente cuando el incendio se encuentra lejos.

Por ello, el Ejército del Aire y del Espacio francés prevé emplearlo como capacidad de refuerzo en incendios especialmente complejos, donde una única descarga masiva pueda frenar el avance de las llamas hasta la llegada de los equipos terrestres.

Una tecnología iniciada en España

El concepto comenzó a desarrollarse en España en 2022, cuando Airbus realizó las primeras pruebas junto al 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, especializado precisamente en la lucha contra incendios.

Posteriormente, las evaluaciones continuaron en Francia con la Dirección General de Seguridad Civil y Gestión de Crisis (DGSCGC), donde se analizaron aspectos como la precisión de los lanzamientos, la estabilidad del avión tras liberar de golpe 20 toneladas de carga y la carga de trabajo de los pilotos durante vuelos a muy baja cota.

Las pruebas demostraron que el A400M puede efectuar descargas a unos 230 kilómetros por hora y entre 30 y 50 metros de altura, una operación especialmente exigente para un avión de transporte de 45 metros de longitud que debe volar entre humo, turbulencias y fuertes corrientes térmicas.

España también dispondrá este año de esta "nueva arma" en las labores de extinción de grandes incendios. Uno de los aviones A400M de Airbus con los que cuenta el Ejército del Aire y del Espacio será equipado con el nuevo kit apagafuegos.