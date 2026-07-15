Indra fortalecerá la vigilancia aérea de Ucrania mediante la renovación de radares y sistemas de navegación

En el ámbito de la defensa, Indra suministrará a Ucrania un radar táctico de largo alcance Lanza LTR-25, reforzando la protección de infraestructuras críticas del país.

El proyecto contará con un estudio marco financiado por el FIEM, que servirá para evaluar daños, definir necesidades tecnológicas y promover la formación en ciberseguridad.

La colaboración incluye la renovación de sistemas de control de tráfico aéreo, comunicaciones, navegación y vigilancia, bajo estándares europeos para facilitar la integración de Ucrania en la red europea.

Indra ha firmado un acuerdo con UkSATSE para modernizar y digitalizar los sistemas de gestión del tráfico aéreo de Ucrania.

Indra ha reafirmado su compromiso con la futura reconstrucción de Ucrania al firmar un acuerdo el proveedor de servicios de navegación aérea del país, UkSATSE, que establece un marco de cooperación destinado a apoyar la recuperación, modernización y digitalización de los sistemas de gestión del tráfico aéreo ucraniano.

Las actuaciones se pondrán en marcha de forma progresiva en cuanto las condiciones geopolíticas y de seguridad permitan la reapertura gradual de su espacio aéreo, fortaleciendo la resiliencia de su infraestructura a largo plazo, según han detallado este miércoles desde la compañía española a través de un comunicado.

La firma del documento se celebró en el marco del Encuentro Empresarial España-Ucrania 2026, organizado por el ICEX. Por parte de Indra suscribieron el acuerdo Juan Ramón Hernández, jefe de Gabinete, y Raúl Martín, director internacional de Air Traffic, en presencia del vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

La colaboración se centrará en renovar los sistemas de control de tráfico aéreo, comunicaciones, navegación y vigilancia del país mediante tecnología de última generación. La nueva arquitectura tecnológica se diseñará bajo los estándares europeos de interoperabilidad, facilitando así la futura integración de Ucrania en la red de aviación del continente.

A pesar del conflicto armado, Ucrania ha logrado preservar la capacidad institucional y técnica de UkSATSE, garantizando una base sólida para este proceso.

Como eje estratégico, Indra elaborará un estudio marco financiado por un crédito del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), gestionado por el ICO y dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio.

Este análisis funcionará como hoja de ruta para evaluar los daños, definir las necesidades tecnológicas, identificar inversiones prioritarias y promover la formación técnica en ciberseguridad y soluciones interoperables.

Paralelamente, el grupo tecnológico mantiene una activa presencia en el Consejo Empresarial España-Ucrania, donde directivos de sus divisiones de Defensa, Air Traffic, Mobility y Espacio exploran nuevas alianzas.

En este sentido, en el ámbito de la protección de infraestructuras críticas, Javier Cuenca-Bua, experto en sistemas antidrones de Indra, participó en una mesa redonda junto a representantes de los sectores ferroviario, energético y de navegación aérea ucranianos, en un debate moderado por Pedro Duque, presidente de Hispasat.

Este compromiso se suma a otros proyectos recientes, como el acuerdo con la Plataforma Nacional de la Iniciativa de los Tres Mares – Ucrania para digitalizar el transporte ferroviario e integrarlo en la red transeuropea.

Asimismo, en el plano de la defensa, el Ministerio de Defensa español ha encargado a Indra el suministro a Ucrania de un radar táctico de largo alcance Lanza LTR-25, capaz de operar en entornos complejos.