La Marina alemana adjudica a Rheinmetall y MBDA la compra e integración de armamento láser en sus buques

La producción se realizará principalmente en Alemania, garantizando la soberanía tecnológica nacional y generando oportunidades de empleo y formación.

El sistema láser ha demostrado su eficacia tras más de 1.000 disparos y 28.000 millas náuticas recorridas en pruebas a bordo de la fragata Sachsen, incluso en condiciones meteorológicas adversas.

El contrato, valorado en varios cientos de millones, incluye toda la cadena operativa: reconocimiento, seguimiento de objetivos y ataque, reforzando la defensa contra amenazas aéreas, marítimas y terrestres.

La Marina alemana ha adjudicado a Rheinmetall y MBDA el desarrollo e integración de un sistema láser de alta energía en sus buques, con entrada en servicio prevista para 2029.

La Oficina Federal de Equipamiento, Tecnologías de la Información y Apoyo al Servicio de la Bundeswehr alemana ha adjudicado a las compañías Rheinmetall y MBDA el desarrollo de un demostrador láser de alta energía para plataformas navales.

Ambas compañías participarán en una empresa conjunta para llevar a cabo los trabajos y se prevé que el sistema láser esté en servicio en 2029 a bordo de las embarcaciones de la Marina alemana.

El contrato, valorado en "varios cientos de millones" —pero sobre el que no aportan más detalles económicos— abarca el desarrollo de "un sistema completo para aplicaciones marítimas, incluyendo toda la cadena operativa, desde el reconocimiento y el seguimiento de objetivos hasta el ataque".

La empresa conjunta, explican en un comunicado, pone especial énfasis en las cadenas de suministro alemanas y la experiencia en sistemas nacionales para "garantizar la soberanía nacional en esta tecnología clave".

"Es una demostración contundente del nivel de madurez tecnológica que se puede alcanzar cuando las dos empresas líderes en sistemas, Rheinmetall y MBDA, combinan sus capacidades complementarias para crear un sistema completo", ha explicado Roman Koehne, jefe de la división de armas y municiones de Rheinmetall.

El sistema de armas láser, continúa, "proporcionará una protección significativamente mayor a nuestros soldados desplegados en buques de guerra, especialmente contra drones".

"La producción en serie se llevará a cabo principalmente en Alemania, lo que generará nuevas oportunidades de formación y empleo", afirmó Koehne.

El arma cumplirá con los "requisitos específicos de la Bundeswehr y reforzará significativamente las capacidades de defensa de la Armada alemana contra objetivos aéreos, marítimos y terrestres", apunta en esta ocasión Thomas Gottschild, director general de MBDA en Alemania.

Este "efector láser en contenedor también resultará rentable para la seguridad portuaria y otras aplicaciones", explica.

Precisamente, la rentabilidad es uno de los aspectos que se persigue con este tipo de armas láser, cuyo coste por disparo es ínfimo —unos pocos euros— respecto a los efectores convencionales que pueden llegar a decenas de miles de euros.

Dentro del mismo comunicado, las compañías aseguran que "el sistema completo está adaptado a los requisitos y necesidades de la Bundeswehr" y que un demostrador tecnológico de láser naval ya se puso en funcionamiento el pasado marzo ante personal de alto rango militar de Alemania.

El prototipo ya ha recorrido 28.000 millas náuticas a través de los mares del Norte, el Báltico y el Mediterráneo a bordo de la fragata Sachsen y "ha demostrado su eficacia incluso en condiciones meteorológicas adversas".

Durante este tiempo, tal y como han indicado, el sistema ha realizado más de 1.000 disparos tanto a objetivos aéreos y navales como terrestres.

"El sistema desarrollado por MBDA y Rheinmetall puede concentrar su potencia en un área de tan solo unos centímetros" y finalizan explicando que, gracias a su "altísima densidad energética, los objetivos pueden alcanzarse con mayor rapidez, precisión y eficacia, utilizando menos potencia láser".